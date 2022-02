Ukraine: Từ cuộc cách mạng Cam 2004 đến cuộc xâm lăng 2022

Chiến tranh Ukraine:







Bài viết trước đã gửi đến bạn đọc bài diễn văn của TT Putin, bài viết này mời đọc bài diễn văn của TT Ukraine, cũng như phản ứng của Mỹ, Pháp và khối NATO về cuộc xâm lăng Ukraine và về lời kêu gọi của Nga rút quân đồng minh ra khỏi hai nước Romania và Bulgaria.

✲ Tổng thống Zelenski phản bác luận điểm của TT Putin

Hai ngày sau bài diễn văn dài của tổng thống Nga quy kết chính quyền Ukraina là phát xít, là phản bội lịch sử. Ít giờ trước cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, Tổng thống Zelenski phản bác luận điểm của TT Putin qua bài phát biểu được đưa lên mạng trong đêm ngày 24/02 và hướng về người dân nức Nga. Trong bài phát biểu này tổng thống Zelenski nói bằng tiếng Nga, tiếng mẹ đẻ của ông.



“Hôm nay tôi đã bắt đầu một cuộc điện đàm với Tổng thống Liên bang Nga. Kết quả là sự im lặng. Mặc dù sự im lặng nên ở khu vực Donbass. Đó là lý do tại sao hôm nay tôi muốn nói với người dân Nga . Tôi đang xưng hô với bạn không phải với tư cách là một tổng thống, tôi đang xưng hô với bạn với tư cách là một công dân Ukraine .



Hơn 2.000 cây số đường biên giới chung đang chia cắt chúng ta. Dọc theo biên giới này, quân đội của bạn đang đóng quân, gần 200.000 binh sĩ, hàng nghìn phương tiện quân sự. Các nhà lãnh đạo của bạn đã chấp thuận thực hiện việc đưa quân tới lãnh thổ của một quốc gia khác. Và việc này có thể là khởi đầu cho một cuộc chiến tranh lớn trên lục địa Châu Âu.



Chúng tôi biết chắc rằng chúng tôi không muốn chiến tranh. Không phải chiến tranh lạnh, không phải chiến tranh nóng, hay chiến tranh lưỡng hợp. Nhưng nếu chúng tôi bị quân [kẻ thù] tấn công, nếu họ cố gắng xâm chiếm đất nước của chúng tôi, tự do của chúng tôi, cuộc sống của chúng tôi, cuộc sống của con cái chúng tôi, chúng tôi sẽ phải tự vệ. Không phải tấn công, mà là tự vệ. Và khi bạn tấn công chúng tôi, bạn sẽ đối mặt với chúng tôi, không phải sau lưng, mà là mặt đối mặt.



Chiến tranh là một thảm họa lớn, và thảm họa này phải trả giá rất đắt. Với mọi nghĩa của từ này. Dân chúng mất tiền bạc, danh tiếng, chất lượng cuộc sống, họ mất tự do. Nhưng cái chính là họ mất đi người thân, họ đánh mất chính mình. Họ nói với bạn rằng Ukraine là mối đe dọa của Nga. Nó không phải là trường hợp trong quá khứ, không phải ở hiện tại, nó sẽ không xảy ra trong tương lai. Bạn đang yêu cầu được đảm bảo an ninh từ NATO, và chúng tôi cũng yêu cầu an ninh được đảm bảo. An ninh cho Ukraine từ bạn, từ Nga và các đảm bảo khác viết trên bản ghi nhớ Budapest . Nhưng mục tiêu chính của chúng tôi là hòa bình ở Ukraine và sự an toàn của người dân Ukraine . Vì vậy, chúng tôi sẵn sàng đàm phán với bất kỳ ai, kể cả bạn, ở bất kỳ định dạng nào, trên bất kỳ nền tảng nào. Chiến tranh sẽ tước đi sự đảm bảo về [an ninh] của tất cả mọi người - không ai có thể có được sự đảm bảo về an ninh nữa. Ai sẽ phải chịu sự đau khổ vì chiến tranh? Người dân. Ai không muốn chiến tranh xảy ra ? Người dân! Ai có thể ngăn chặn chiến tranh? Người dân. Nhưng liệu bạn có trong số đó? Tôi chắc chắn là có. Tôi biết rằng họ [nhà nước Nga] sẽ không phổ biến bài phát biểu của tôi trên truyền hình Nga, nhưng người dân Nga phải xem bài phát biểu đó. Họ cần biết sự thật, và sự thật là đã đến lúc phải dừng lại, trước khi quá muộn. Và nếu các nhà lãnh đạo Nga không muốn ngồi cùng bàn với chúng tôi vì mục đích hòa bình, có thể họ sẽ ngồi cùng bàn với bạn. Người Nga có muốn chiến tranh không? Tôi muốn biết câu trả lời. Nhưng câu trả lời chỉ phụ thuộc vào bạn, những công dân của Liên bang Nga ”.[1]





✲ Cách mạng Cam ở Ukraine 2004



Khi chứng kiến các cuộc bầu cử gian lận khắp nơi trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 năm 2004, người Ukraine đã đổ xuống đường phố Maidan ở Kiev để khởi động chiến dịch phản kháng dân sự, chống lại hành vi trộm cắp phiếu bầu của ứng cử viên Viktor Yanukovich.





Các cuộc biểu tình và các sự kiện chính trị diễn ra tại Ukraine từ cuối tháng 11 năm 2004 đến tháng 1 năm 2005, sau cuộc chạy đua bầu cử tổng thống năm 2004, bị người biểu tình cho là đã xảy ra việc tham nhũng, đe dọa cử tri cũng như gian lận phiếu. Các cuộc biểu tình này được tổ chức bởi nhóm của ứng cử viên tổng thống Viktor Andriyovych Yushchenko thuộc khối đối lập Ukraina của chúng ta với lập trường bài Nga và ủng hộ phương Tây, đó là nguyên nhân dẫn đến các biến độnh chính trị dẫn đến đổ máu.

✲ Lịch sử đầy biến động của Ukraine kể từ khi độc lập năm 1991

Tóm lược theo bản văn của hãng tin Anh, Reuters: Dưới đây là dòng thời gian về các sự kiện chính trong lịch sử chính trị của Ukraine kể từ khi nước này giành được độc lập từ Moscow vào năm 1991.

– Năm 1991: Leonid Kravchuk, lãnh đạo nước Cộng hòa Ukraine thuộc Liên Xô, tuyên bố độc lập khỏi Moscow. Trong một cuộc trưng cầu dân ý và bầu cử tổng thống, người Ukraine chấp thuận độc lập và bầu làm tổng thống Kravchuk.

– Năm 1994: Leonid Kuchma đánh bại Kravchuk trong một cuộc bầu cử tổng thống được giới quan sát cho là phần lớn tự do và công bằng.

– Năm 1999: Kuchma tái đắc cử trong một cuộc bỏ phiếu có nhiều bất thường.

– Năm 2004: Ứng cử viên thân Nga Viktor Yanukovich được tuyên bố là tổng thống nhưng bị cáo buộc gian lận phiếu bầu đã kích hoạt các cuộc biểu tình trong cuộc Cách mạng Cam, buộc phải tiến hành lại cuộc bỏ phiếu. Một cựu thủ tướng thân phương Tây, Viktor Yushchenko, được bầu làm tổng thống.

– Năm 2005: Yushchenko lên nắm quyền với lời hứa đưa Ukraine ra khỏi quỹ đạo của Điện Kremlin, hướng tới NATO và EU. Ông bổ nhiệm cựu giám đốc công ty năng lượng Yulia Tymoshenko làm thủ tướng nhưng sau khi xảy ra cuộc đấu đá trong phe ủng hộ phương Tây, bà bị sa thải.

– Năm 2008: NATO hứa với Ukraine một ngày nào đó nước này sẽ gia nhập liên minh.

– Năm 2010: Yanukovych đánh bại Tymoshenko qua cuộc bầu cử tổng thống. Nga và Ukraine đạt được một thỏa thuận định giá khí đốt để đổi lấy việc gia hạn hợp đồng thuê cảng của hải quân Nga tại một cảng ở Biển Đen thuộc Ukraine.

– Năm 2013: Chính phủ của Yanukovich đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại và liên kết với EU vào tháng 11 và chọn phục hồi quan hệ kinh tế với Moscow, gây ra nhiều tháng biểu tình ở Kyiv.

– Năm 2014: Các cuộc biểu tình, chủ yếu tập trung xung quanh quảng trường Maidan của Kyiv, trở nên bạo lực. Hàng chục người biểu tình bị giết.

Tháng 2 năm 2014: Quốc hội bỏ phiếu loại bỏ Yanukovych, sau đó ông ta đã bỏ trốn. Trong vòng vài ngày, Nhiều người có vũ trang chiếm quốc hội ở khu vực Crimea của Ukraine và giương cao lá cờ Nga. Moscow sáp nhập lãnh thổ sau cuộc trưng cầu dân ý ngày 16 tháng 3 thể hiện sự ủng hộ áp đảo ở Crimea về việc gia nhập Liên bang Nga.

– Tháng 4 năm 2014: Lực lượng ly khai thân Nga ở khu vực phía đông Donbass tuyên bố độc lập. Các cuộc giao tranh nổ ra, tiếp tục diễn ra lẻ tẻ cho đến năm 2022, mặc dù có thỏa hiệp ngừng bắn.

– Tháng 5 năm 2014: Doanh nhân Petro Poroshenko thắng cử tổng thống với một chương trình nghị sự thân phương Tây.

– Năm 2017: Thỏa thuận liên kết giữa Ukraine và EU mở ra thị trường tự do thương mại hàng hóa và dịch vụ, và cho người Ukraine du lịch miễn thị thực đến EU.

– Năm 2019: Một nhà thờ Chính thống giáo mới của Ukraine giành được sự công nhận chính thức, khiến Điện Kremlin tức giận. Cựu diễn viên truyện tranh Volodymyr Zelenskiy đánh bại Poroshenko trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 4 nhờ lời hứa giải quyết tham nhũng và chấm dứt chiến tranh ở miền đông Ukraine. Đảng Servant of the People của ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội vào tháng Bảy.

– Tháng 6 năm 2020: IMF phê duyệt một khoản cứu cánh trị giá 5 tỷ đô la để giúp Ukraine ngăn chặn tình trạng vỡ nợ trong cuộc suy thoái do đại dịch gây ra.

– Tháng 1 năm 2021: Zelenskiy kêu gọi Biden, hiện là tổng thống Hoa Kỳ, để Ukraine gia nhập NATO.

– Tháng 2 năm 2021: Chính phủ của Zelenskiy áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Viktor Medvedchuk, một thủ lĩnh phe đối lập và là đồng minh nổi bật nhất của Điện Kremlin ở Ukraine.

– Mùa xuân năm 2021: Nga dồn quân đến gần biên giới Ukraine trong những gì họ nói là tập trận.

– Tháng 10 năm 2021: Ukraine lần đầu tiên sử dụng máy bay không người lái Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ ở miền đông Ukraine, khiến Nga tức giận.

– Mùa thu năm 2021: Nga lại bắt đầu tập trung quân gần Ukraine.

– Ngày 7 tháng 12/2021: Biden cảnh báo Nga sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây nếu nước này xâm lược Ukraine. Ngày 17 tháng 12: Nga đưa ra các yêu cầu chi tiết về an ninh, bao gồm một đảm bảo ràng buộc về mặt pháp lý rằng NATO sẽ từ bỏ bất kỳ hoạt động quân sự nào ở Đông Âu và Ukraine. Ngày 14 tháng 1/2022: Một cuộc tấn công mạng cảnh báo người dân Ukraine " cảnh báo điều tồi tệ nhất" , tấn công các trang web của chính phủ Ukraine. Ngày 17 tháng 1/2022: Các lực lượng Nga bắt đầu đến Belarus, phía bắc Ukraine, để tập trận chung. Ngày 24 tháng 1/2022: NATO bố trí và củng cố lực lượng Đông Âu bằng nhiều tàu và máy bay chiến đấu hơn. Ngày 26 tháng 1/2022: Washington đưa ra phản hồi bằng văn bản đối với các yêu cầu an ninh của Nga, lặp lại cam kết đối với chính sách "mở cửa" của NATO trong khi đưa ra các cuộc thảo luận "thực dụng" về các mối quan tâm của Moscow. Ngày 28 tháng 1/2022: Tổng thống Vladimir Putin nói rằng các yêu cầu an ninh chính của Nga vẫn chưa được giải quyết. Ngày 2 tháng 2/2022: Hoa Kỳ cho biết họ sẽ gửi thêm 3.000 quân đến Ba Lan và Romania để giúp bảo vệ các đồng minh NATO ở Đông Âu khỏi bất kỳ tác động nào từ cuộc khủng hoảng. Ngày 4 tháng 2/2022: Putin, tại Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh, giành được sự ủng hộ của Trung Quốc vì yêu cầu Ukraine không được phép gia nhập NATO. Tuy nhiên khi biểu quyết lên án hành động xâm lăng của Nga vào Ukraine tại LHQ ngày 26.2.2022 thì Trung quốc bỏ phiếu trắng). Ngày 7 tháng 2/2022: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhận thấy một số hy vọng về một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng sau cuộc gặp với ông Putin tại Điện Kremlin. Macron sau đó đến thăm Kyiv và ca ngợi Zelenskiy và người dân Ukraine. Ngày 9 tháng 2/2022: Biden nói "mọi thứ có thể trở nên điên rồ nhanh chóng" khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khuyên người Mỹ ở Ukraine nên rời đi ngay lập tức. Các quốc gia khác cũng kêu gọi công dân của họ rời đi. Ngày 14 tháng 2/2022: Zelenskiy kêu gọi người Ukraine treo cờ và hát quốc ca đồng loạt vào ngày 16 tháng 2, ngày mà một số phương tiện truyền thông phương Tây cho rằng Nga có thể xâm lược. Ngày 15 tháng 2/2022: Nga cho biết một số binh sĩ của họ đang trở lại căn cứ sau các cuộc tập trận gần Ukraine và chế nhạo những cảnh báo của phương Tây về một cuộc xâm lược sắp xảy ra. Quốc hội Nga yêu cầu Putin công nhận hai khu vực ly khai độc lập do Nga hậu thuẫn ở miền đông Ukraine. Ngày 18 tháng 2/2022: Đại sứ Hoa Kỳ tại Tổ chức An ninh và Hợp tác ở Châu Âu Michael Carpenter cho biết Nga có thể đã tăng cường khoảng 169.000-190.000 nhân viên ở trong và gần Ukraine. Ngày 19 tháng 2/2022: Lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga tổ chức các cuộc tập trận do Putin giám sát. Ngày 21 tháng 2/2022: Macron nói rằng Biden và Putin đã đồng ý về nguyên tắc với một hội nghị thượng đỉnh về Ukraine. Trong một bài phát biểu trên truyền hình, ông Putin nói rằng Ukraine là một phần không thể thiếu của lịch sử Nga, chưa bao giờ có lịch sử về chế độ nhà nước thực sự, chịu sự quản lý của các thế lực nước ngoài và có chế độ bù nhìn. Putin ký các thỏa thuận công nhận các khu vực ly khai ở miền đông Ukraine là độc lập và ra lệnh cho quân đội Nga đóng quân ở đó. Ngày 22 tháng 2/2022: Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và các đồng minh của họ ban hành lệnh trừng phạt đối với các thành viên quốc hội Nga, ngân hàng và các tài sản khác. Đức tạm dừng chứng nhận cuối cùng đối với đường ống Nord Stream 2 vẫn đang chờ phê duyệt. Trong một bài phát biểu trên truyền hình, Putin yêu cầu Ukraine phi quân sự hóa và nói rằng thỏa thuận hòa bình Minsk về các nước cộng hòa ly khai không còn tồn tại, đồng thời đổ lỗi cho Kyiv vì đã giết chết thỏa thuận này. Ngày 23 tháng 2/2022: Các nhà lãnh đạo phe ly khai do Nga hậu thuẫn yêu cầu Nga giúp đỡ trong việc đẩy lùi sự xâm lược bởi quân đội Ukraine. Ngày 24 tháng 2/2022: Tổng thống Nga Putin cho phép "hoạt động quân sự đặc biệt" ở miền đông Ukraine và yêu cầu các lực lượng Ukraine hạ vũ khí trong một bài phát biểu trên truyền hình. Các lực lượng Nga bắt đầu các cuộc tấn công bằng tên lửa và pháo binh vào các lực lượng và căn cứ không quân của Ukraine, tấn công vào các khu vực ở các thành phố lớn.[2]

✲ Nga muốn lực lượng NATO rời Romania, Bulgaria

Theo bản văn của hãng tin Reuters ngày 21.1.2021- Phía Nga muốn các phương Tây đảm bảo an ninh cho nước Nga , bao gồm các điều khoản yêu cầu các lực lượng NATO rời Romania và Bulgaria, Bộ Ngoại giao Nga cho biết hôm thứ Sáu (21.1.2021). Moscow đã yêu cầu NATO đảm bảo ràng buộc về mặt pháp lý rằng khối này sẽ ngừng mở rộng và quay trở lại biên giới năm 1997 của mình. Trả lời câu hỏi về điều này có ý nghĩa như thế nào đối với Bulgaria và Romania, khi hai quốc gia gia nhập NATO sau năm 1997, Bộ cho biết Nga muốn tất cả quân đội nước ngoài, vũ khí và khí tài quân sự rút khỏi hai quốc gia này.[3]

✲ Phản ứng của khối NATO về việc Nga yêu cầu rút quân đội khỏi Romania, Bulgaria

NATO đáp trả bằng biện pháp tăng thêm quân số nhằm ngăn chặn Nga tấn công các thành viên NATO - Các nhà lãnh đạo NATO hôm thứ Sáu (25.2.2022) đã đồng ý triển khai ngay các thành phần của lực lượng quân sự khẩn cấp của liên minh, bổ sung thêm binh lính và hỏa lực để tăng cường phòng thủ dọc theo mặt trận phía Đông của khối. Việc triển khai chưa từng có nhằm ngăn chặn Nga - quân đội hiện đang xâm lược Ukraine - tấn công các thành viên NATO và chuẩn bị cho các lực lượng liên minh phản ứng nhanh chóng nếu một cuộc tấn công xảy ra.





“Chúng tôi đang triển khai các thành phần của Lực lượng ứng phó NATO trên bộ, trên biển và trên không”, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, tại trụ sở liên minh ở Brussels, cho biết ngay sau hội nghị thượng đỉnh. Các nhà lãnh đạo NATO đã đồng ý kích hoạt lực lượng này vào thứ Năm. Stoltenberg cho biết liên minh chưa bao giờ triển khai một lực lượng tập thể như vậy trước đây.



“Chúng tôi có hơn 100 máy bay phản lực trong tình trạng cảnh giác cao hoạt động ở hơn 30 địa điểm khác nhau. Và hơn 120 tàu từ Cực Bắc đến Địa Trung Hải, bao gồm ba nhóm tấn công tàu sân bay, ”ông nói. “Không được phép tính sai hoặc hiểu nhầm. Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ từng đồng minh, và từng tấc lãnh thổ của NATO ”.

• Kêu gọi Nga ngay lập tức ngừng tấn công quân sự.

Các nhà lãnh đạo NATO cho biết trong một tuyên bố chung của NATO: “Chúng tôi đã gặp nhau hôm nay để thảo luận về mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với an ninh Euro-Đại Tây Dương trong nhiều thập kỷ. “Chúng tôi lên án bằng những từ ngữ mạnh mẽ nhất về cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine. Chúng tôi kêu gọi Nga ngay lập tức ngừng tấn công quân sự, rút toàn bộ lực lượng khỏi Ukraine và quay lưng lại với con đường xâm lược mà nước này đã chọn ”.

• Nga sẽ phải trả giá đắt trong nhiều năm tới về hành động gây hấn của Tổng thống Putin



Ông Stoltenberg nói: “Thế giới sẽ buộc Nga và Belarus phải chịu trách nhiệm về các hành động của họ: Nga là kẻ xâm lược, Belarus là đồng lõa”. “Quyết định theo đuổi hành động gây hấn của Tổng thống Putin đối với Ukraine là một sai lầm chiến lược khủng khiếp mà Nga sẽ phải trả giá đắt trong nhiều năm tới”.



• Hoa Kỳ đã điều động thêm khoảng 14.000 binh sĩ để sẵn sàng đáp trả

Các thành viên của Liên minh đã gửi thêm lực lượng đến các quốc gia cực đông của NATO trong vài tuần trước khi cuộc xâm lược toàn diện của Nga bắt đầu vào thứ Tư. Hoa Kỳ đã điều động thêm khoảng 14.000 binh sĩ để đáp trả sự tăng cường của Nga (cộng với quân số đóng thường trực tại châu Âu, nâng tổng số quân đội Mỹ lên 80.000) . Ông Stoltenberg cho biết: “Những binh lính châu Âu rất đông, và lưu ý rằng Pháp có sự chỉ huy của Lực lượng Đặc nhiệm Hỗn hợp Sẵn sàng Rất cao, một thành phần của NRF sẵn sàng triển khai trong vòng 48 đến 72 giờ.”



“Chúng tôi hiện đang sử dụng các thành phần của Lực lượng ứng phó NATO”, Tướng Không quân Hoa Kỳ Tod Wolters, Tư lệnh đồng minh tối cao của NATO, cho biết trong một tuyên bố. "Đây là một thời khắc lịch sử và lần đầu tiên Liên minh sử dụng các lực lượng sẵn sàng cao này trong vai trò răn đe và phòng thủ." Wolters cho biết biện pháp này sẽ "che chắn và bảo vệ một tỷ công dân mà chúng tôi đã thề sẽ bảo vệ."[4]

• Chặn quyền truy cập của một số ngân hàng Nga vào hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT

Ngoài biện pháp quân sự nêu trên, còn về mặt kinh tế Hoa Kỳ và các đồng minh hôm thứ Bảy (26.2.2022) đã tiến hành biện pháp chặn quyền truy cập của một số ngân hàng Nga vào hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT để trừng phạt thêm đối với Moscow khi nước này tiếp tục tấn công quân sự chống lại nước khác.

Biện pháp này sẽ ảnh hưởng đến xuất khẩu của Nga đối với tất cả các mặt hàng từ dầu mỏ, kim loại đến ngũ cốc sẽ bị gián đoạn nghiêm trọng bởi các lệnh trừng phạt mới của phương Tây, giáng một đòn vào nền kinh tế Nga với giá cả và lạm phát tăng vọt, vì làm tổn thương phương Tây, theo các thương nhân và nhà phân tích cho biết.[5]

• 27 quốc gia EU cấm toàn bộ máy bay Nga

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm 27 tháng 2 năn 2022 tuyên bố toàn bộ không phận của 27 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) sẽ đóng cửa với máy bay Nga, "bao gồm máy bay tư nhân thuộc sở hữu của các nhà tài phiệt". "Máy bay Nga không được phép hạ cánh, cất cánh hoặc bay qua lãnh thổ của Liên minh châu Âu", bà Von der Leyen thông báo trên Twitter.

✲ Phản ứng từ phía Pháp

Theo bản tin của Radio RFI: Pháp sẽ triển khai 500 binh lính ở Rumani trong khuôn khổ khối NATO, theo thông báo của tướng Thierry Burkhard, tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp, tối qua. Tướng Burkhard cũng cho biết là sự hiện diện quân sự của Nga trong khối NATO ở Estonia, quốc gia có biên giới chung với Nga, sẽ được kéo dài quá thời hạn dự trù là tháng 3.

Ngoài việc gởi quân đến Rumani, Pháp còn quyết định cung cấp cho Ukraina các thiết bị phòng thủ để giúp nước này chiến đấu chống cuộc xâm lăng của Nga, theo thông báo của phát ngôn viên bộ tổng tham mưu quân đội Pháp hôm nay (26.2.2020). Phát ngôn viên này nói thêm là Pháp cũng đang nghiên cứu việc gởi các vũ khí đến Ukraina.[6]

✲ Phản ứng từ phía Mỹ (phía chính quyền)

Theo bản văn nêu trên (nguồn số [2]) ngày 2 tháng 2/2022: Hoa Kỳ cho biết họ sẽ gửi thêm 3.000 quân đến Ba Lan và Romania để giúp bảo vệ các đồng minh NATO ở Đông Âu khỏi bất kỳ tác động nào từ cuộc khủng hoảng. Và theo thống kể nêu trên ( NATO) hiện phía Hoa Kỳ tăng quân số thêm 14.000 (nâng tổng số thành 80.000).

✲ Phản ứng từ phía Mỹ (phía đối lập)

Theo New York Post ngày 26.2.2022 - Cựu Tổng thống Donald Trump đã phát biểu trước một đám đông cuồng nhiệt tại Hội nghị Hành động Chính trị của Đảng Bảo thủ vào tối thứ Bảy - và nhắc lại tuyên bố rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không bao giờ xâm lược Ukraine nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. ... Trump đã quảng cáo thành tích ôn hòa của mình với tư cách là tổng thống và lưu ý rõ ràng rằng Vladimir Putin đã tiến hành các cuộc xâm lược các nước láng giềng của mình trong thời chính quyền của George W. Bush, Barack Obama và Joe Biden - nhưng không phải như khi ông còn đương chức. “Dưới thời chính quyền của chúng tôi, Nga tôn trọng Mỹ giống như mọi quốc gia khác tôn trọng Mỹ, nhưng giờ Joe Biden bị coi là yếu ớt” . Theo báo News York Post thuộc cánh hữu [7].

Bản văn của NY Post thiếu đoạn văn cựu TT Trump khen ông Putin thông minh, chỉ trích các quốc gia NATO không thông minh và chỉ trích các lệnh trừng phạt (calling Russian Pres. Putin "smart." He criticizes NATO nations for not being smart & criticizes sanctions)" Theo TV cáp & vệ tinh công cộng C-Span ngày 26.2.2022.





Bài viết trước TT Putin chỉ trích chính sách của Hoa Kỳ và NATO tiến về hướng Đông bao vây kiềm chế Nga..." Chúng ta có thể thấy rằng các lực lượng tổ chức cuộc đảo chính ở Ukraine vào năm 2014 đã nắm chính quyền,.... Trong tám năm, trong tám năm vô tận, chúng tôi đã làm mọi cách để giải quyết tình hình bằng các biện pháp chính trị hòa bình. Mọi thứ đều vô ích" . Trong khoảng thời gian 2014-2022 (tám năm) , thì 4 năm là thuộc "Dưới thời chính quyền của chúng tôi" (thời TT Trump), và theo TT Putin: " Mọi thứ đều vô ích", vì vậy ông ta "Vladimir Putin đã tiến hành các cuộc xâm lược các nước láng giềng của mình ". Vì cuộc tấn công này khối NATO ban hành lệnh trừng phạt, nhưng bị cựu TT Trump " chỉ trích các quốc gia NATO không thông minh và chỉ trích các lệnh trừng phạt" như đã trích dẫn trên. Còn về chính sách quốc phòng thời TT Trump :

• Tại Syria: Ra lệnh rút quân để tránh đối đầu với quân đội Nga tại nước này :" Phản ứng từ phía Bộ Quốc Phòng: "Trump vừa tuyên bố, sẽ rút toàn bộ quân đội Mỹ khỏi Syria, nơi họ đang chiến đấu với Nhà nước Hồi giáo. Sự thay đổi chính sách đột ngột này (và cuối cùng là đảo ngược) đã đặt ra một thách thức nghiêm trọng đối với niềm tin của Mattis. Theo quan điểm của Mattis, Ông tin rằng việc rút lui khỏi Syria sẽ đe dọa an ninh cho quân đội Mỹ trong khu vực và đặc biệt sẽ đe dọa các đồng minh của Mỹ trong liên minh chống IS. Những đồng minh này cảm thấy bị phản bội bởi quyết định của Trump. Ngày hôm sau (20.12.2018), Mattis nói với tổng thống, "Ông cần có bộ trưởng quốc phòng kế nhiệm để chuẩn bị cho sự thất bại trước lực lượng ISIS" (Việt Báo ngày 19.1.2021)



• Tại Afghanistan: Trong khi thảo luận ký kết thỏa hiệp với phe Taliban để rút quân, nhưng lại không cho phía chính quyền Afghanistan tham dự, khiến họ bất bình vì họ bị loại ra trong các cuộc thảo luận về tương lai của chính đất nước mình, theo đoạn văn tiếng Anh:" On February 29, 2020, in Doha, Qatar the United States and the Afghan Taliban signed a peace agreement designed to end the long war in Afghanistan.... the United States agrees to the withdrawal all foreign forces from Afghanistan. --- the Afghan government was not a part of the negotiations nor was it a signatory to the final agreement --- the talks progressed the Afghan government became increasingly alarmed and resentful that they were being excluded in discussions about the future of their own country."(Việt Báo Ngày 9.9.2021).

Dựa vào các sự kiện nêu trên, xem ra chính sách của cựu và đương kim tổng thống Mỹ có khác biệt, một đàng thì RÚT, còn một đàng thì TIẾN, cách nào hay, cách nào dở, lại xin nhường bạn đọc đưa ra nhận xét hay phê bình.

– Đào Văn

Nguồn:

[1] Hãng tin Al Jazeera: Russia-Ukraine crisis: Zelenskyy’s address in full

[2] Hãng tin Reuters: Ukraine's turbulent history since independence in 1991

[3] Hãng tin Reuters: Russia wants NATO forces to leave Romania, Bulgaria



[4] Defense One: NATO Deploys Response Forces; Warns Russia ‘We Will Defend Every Inch’ of Alliance

[5] Hãng tin Anh,Reuters:Russia faces major disruptions to oil, commodities flows without SWIFT

[6] Radio Pháp RFI: Pháp sẽ gửi quân đến Rumania

[7] NY Post: Trump claims Putin would not have invaded Ukraine on his watch-