Sự Thay Đổi Tích Cực Trong Năm Nhâm Dần Hướng Đến Cuộc Sống Không Khói Thuốc

Thông báo cộng đồng



Năm Nhâm Dần đã bắt đầu. Dần là biểu tượng của sức mạnh và dũng khí. Hãy thử thách chính mình để có những thay đổi tích cực như là tạm thời cất điện thoại để dành thời gian cho người thân, thức dậy sớm 5 phút để tập thể dục hoặc bỏ hút thuốc để cải thiện sức khỏe.

Bỏ hút thuốc cũng là cách bạn làm gương cho con cháu. Khi bạn từ bỏ thói quen hút thuốc và bắt đầu một cuộc sống lành mạnh hơn là bạn cho con cháu thấy được sự mạnh mẽ và quyết tâm của bạn.

Asian Smokers’ Quitline (ASQ) sẽ cùng đồng hành với bạn trong quá trình cai thuốc bởi vì các nhân viên tư vấn nói tiếng Việt, tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại, và tiếng Đại Hàn của ASQ hiểu rằng bỏ hút thuốc sẽ dễ dàng hơn khi có sự hỗ trợ. Họ sẽ giúp bạn tìm cách cai thuốc phù hợp với bạn. Bên cạnh đó, đa số những người hút thuốc đều hội đủ điều kiện để nhận miếng dán nicotine miễn phí đủ dùng trong hai tuần sau khi họ ghi danh với ASQ.

Những dược phẩm cai thuốc lá, bao gồm miếng dán nicotine, là những công cụ giúp cai thuốc lá có hiệu nghiệm dựa trên nghiên cứu. Những dược phẩm này được Trung Tâm Nghiên Cứu và Đánh Giá Dược Phẩm thuộc Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm Liên Bang của Hoa Kỳ (FDA) giám sát để bảo đảm sự an toàn và hiệu quả, và những lợi ích của chúng lớn hơn nhiều so với những nguy cơ được biết.

Hãy liên lạc ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt bằng một trong những cách sau đây:

Gửi tin nhắn:

Nhắn “Bỏ hút thuốc” đến số 66819 để được giúp cai thuốc bằng tiếng Việt*.

* Để ngưng nhận tin nhắn bất cứ lúc nào, xin nhắn “STOP” đến số 66819. Hãng điện thoại của bạn có thể tính chi phí cho dịch vụ nhắn tin.

Ghi danh qua trang mạng:

Vào www.asq-viet.org và ghi danh tại đây.

Gọi điện thoại:

ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt: 1-800-778-8440

Tất cả thông tin sẽ được giữ bảo mật, tất cả dịch vụ hoàn toàn miễn phí.

Người thân hay bạn hữu của những người hút thuốc cũng có thể liên lạc ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt để được nhân viên tư vấn hướng dẫn họ cách giúp cho người khác bỏ hút thuốc.

Điều cần lưu ý là sự hỗ trợ - không chỉ trích - mới là món quà ý nghĩa dành cho những người đang cố gắng cai thuốc lá. Chỉ cần một tấm thiệp nhỏ với lời nhắn gửi tích cực sẽ là sự giúp đỡ hữu ích cho họ trong hành trình cai thuốc. Khi biết rằng họ có được sự ủng hộ của bạn, đó là nguồn khích lệ lớn lao đối với họ!

Chúng ta hãy cùng nhau tạo nên Năm Nhâm Dần là năm mạnh mẽ và hào hứng nhất!

Chi Tiết về ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt:

ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt là một dịch vụ của Asian Smokers’ Quitline (ASQ) và được tài trợ bởi Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC) từ năm 2012. ASQ cung cấp các dịch vụ cai thuốc lá dựa trên nghiên cứu, hoàn toàn MIỄN PHÍ, bằng tiếng Quảng Đông, Quan Thoại, Đại Hàn và Việt Nam, cho hơn 18,000 người tại Hoa Kỳ. Những người hút thuốc hội đủ điều kiện có thể nhận được miếng dán nicotine miễn phí đủ dùng trong hai tuần. Nghiên cứu cho thấy những người hút thuốc mà ghi danh vào các dịch vụ của chương trình ASQ tăng cơ hội gấp đôi để cai thuốc lá thành công.

Giờ làm việc của ASQ: Thứ Hai đến thứ Sáu, từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối giờ miền Tây Hoa Kỳ (10 giờ sáng đến 12 giờ đêm giờ miền Đông Hoa Kỳ).

To learn more about ASQ, visit www.asiansmokersquitline.org/