Nguồn Gốc Đen Tối của Ngày Lễ Tình Yêu Valentine

Một bức vẽ mô tả cái chết của Thánh Valentine. Người La Mã đã hành quyết hai người đàn ông có tên đó vào ngày 14 tháng 2 vào những năm khác nhau trong thế kỷ thứ 3 sau Công Nguyên.

Nguồn: NPR

Ngày Lễ Tình Yêu Valentine là thời điểm để tôn vinh sự lãng mạn, tình yêu, nụ hôn. Nhưng nguồn gốc của lễ hội kẹo và thần tình yêu này thực sự đen tối, đẫm máu - và mờ mịt.





Mặc dù không ai xác định chính xác nguồn gốc của ngày lễ, nhưng một điểm để bắt đầu là thời kỳ La Mã cổ đại.



Lễ Hội của Người La Mã Đầy Bạo Lực





Từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 2, người La Mã tổ chức lễ Lupercalia. Những người đàn ông hiến tế một con dê và một con chó, sau đó đánh phụ nữ bằng da của những con vật họ vừa giết.





“Những người La Mã theo chủ nghĩa lãng mạn lúc ấy rất say, họ đều khỏa thân.” theo lời của Noel Lenski, hiện là giáo sư nghiên cứu tôn giáo tại Yale, nói với NPR vào năm 2011. Phụ nữ trẻ xếp hàng để đàn ông đánh họ, Lenski nói. Họ tin rằng điều này sẽ làm cho họ dễ sinh sản.





Lễ hội tàn bạo này còn bao gồm một cuộc xổ số mai mối, trong đó những người đàn ông trẻ tuổi rút tên phụ nữ từ một cái lọ. Sau đó, cặp đôi này sẽ ráp đôi trong suốt thời gian diễn ra lễ hội - hoặc lâu hơn, nếu họ hợp nhau.





Người La Mã cổ đại cũng có thể chịu trách nhiệm về tên gọi của ngày tình yêu thời hiện đại của chúng ta. Hoàng đế Claudius II đã xử tử hai người đàn ông - cả hai đều có tên là Valentine - vào ngày 14 tháng 2 của các năm khác nhau trong thế kỷ thứ 3 sau Công nguyên. Sự tử đạo của họ đã được Giáo hội Công giáo tôn vinh nhân ngày lễ Thánh Valentine.





Lễ hội lan rộng và thay đổi theo thời gian

William Shakespeare đã giúp lãng mạn hóa Ngày Lễ Tình Yêu trong các tác phẩm của mình, và ngày lễ này đã trở nên phổ biến khắp nước Anh và phần còn lại của châu Âu. Hình: Thư viện Perry-Castañeda, Đại học Texas

Sau đó, Giáo hoàng Gelasius I đã xáo trộn mọi thứ vào thế kỷ thứ V bằng cách kết hợp Ngày lễ Thánh Valentine với lễ Lupercalia để trục xuất các nghi lễ ngoại giáo. Nhưng lễ hội chỉ mang tính chất trình diễn lại những truyền tích cũ. Lenski nói thêm, "Đó là một cuộc vui chơi say sưa hơn một chút, những người theo đạo Thiên Chúa đã mặc lại trang phục cho nó, nhưng điều này đã không loại bỏ được ý nghĩa của khả năng sinh sản và tình yêu."





Cùng khoảng thời gian đó, người Norman kỷ niệm Ngày Lễ Galatin. Galatin có nghĩa là "người yêu của phụ nữ." Ngày lễ này có thể bị nhầm lẫn với Ngày Lễ Tình Yêu ở một số điểm, một phần vì chúng nghe giống nhau.

Theo thời gian, ngày lễ này ngày càng được tô vẽ ngọt ngào hơn. Chaucer và Shakespeare đã lãng mạn hóa nó trong các tác phẩm của họ, và ngày lễ này đã trở nên phổ biến khắp nước Anh và phần còn lại của châu Âu. Những tấm thiệp giấy thủ công đã trở thành thịnh hành từ thời Trung Cổ.

Cuối cùng, truyền thống này đã đến được với Thế giới Mới. Cuộc cách mạng công nghiệp đã cho ra đời những tấm thiệp do nhà máy sản xuất vào thế kỷ 19. Và vào năm 1913, Hallmark Cards của Thành phố Kansas, Mo., bắt đầu sản xuất hàng loạt các lễ “valentines”. Tháng Hai đã hoàn toàn thay đổi kể từ đó.





Ngày nay Lễ Tình Yêu được ăn mừng như thế nào

Ngày nay, ngày lễ này đã trở thành một mối kinh doanh lớn. Việc thương mại hóa đã làm hỏng ý nghĩa thơ mộng của ngày này đối với nhiều người. Helen Fisher, một nhà xã hội học tại Đại học Rutgers cho rằng chính chúng ta là người gây ra lỗi lầm này. Nếu chúng ta không ngoan ngoãn thực hành mệnh lệnh và tiếp tục mua thiệp hay mua sắm quà cáp vào ngày lễ này, Hallmark đã không tồn tại phát triển như thế.





Và do đó, lễ kỷ niệm Ngày Lễ Tình Yêu vẫn tiếp diễn, theo nhiều cách khác nhau. Nhiều người sẽ phá heo để mua đồ trang sức và hoa cho người yêu của họ. Một số khác sẽ ăn mừng theo cách riêng gọi đây là Ngày Nhận thức Độc thân (Single Awareness Day), ăn tối một mình và nhâm nhi sô-cô-la tự tặng cho mình - trong khi một số khác sẽ cố gắng an nhiên tự tại với cuộc sống độc thân của họ trong một xã hội trọng sự ghép đôi nhân danh “Valentine”.



Việt Báo

Phỏng dịch theo NPR special series: "The dark origins of Valentine's Day"