Xe Điện và Máy Bay Điện Cho Thế Kỷ XXI

Khoa học

Trước tình trạng ngày càng khan hiếm xăng dầu và ô nhiễm không khí, xe chạy điện được chế tạo để góp phần giải quyết những nan đề của đời sống con người. Tại Hoa Kỳ, các loại xe chạy xăng dầu, mỗi năm phun ra 27% khí thải, tạo ra «hiệu ứng nhà kiếng» làm hâm nóng bầu không khí bằng khí độc CO2. 210 triệu xe hơi Hoa Kỳ chiếm ¼ số xăng dầu tiêu thụ hằng năm.





Tại Hội nghị thượng đỉnh COP-21 tại Paris ngày 30/11/2015, Tổng thống Obama công bố kế hoạch “America’s Clean Power Plan”, theo đó kể từ năm 2030 Hoa Kỳ sẽ giảm 32% lượng khí thải carbonic. Đó là lý do để Hoa Kỳ và các hãng sản xuất ô tô trên thế giới đã sản xuất những ô tô chạy bằng động cơ điện. Ngành hàng không cũng vậy, đang nghiên cứu những động cơ máy bay chạy bằng điện.





Khí hậu ô nhiễm





Ô nhiễm không khí ở Bắc Kinh





Chủ trương phát triển kinh tế bằng mọi giá, Trung Quốc xây hàng chục ngàn nhà máy chạy than đá. Trung Quốc trở thành công xưởng của thế giới. Kinh tế tăng trưởng với tốc độ chóng mặt. Giờ đây Bắc Kinh phải đối diện với những đe dọa nghiêm trọng về ô nhiễm môi trường. 70% điện lực trên cả nước được sản xuất trên 1,000 nhà máy điện chạy bằng than đá, và đã tiêu thụ 50% tổng số than đá trên toàn cầu. Khí thải của nhà máy chạy than đá, nhả ra hai thứ khí độc là khí carbonic (Carbon dioxide-CO2) và sulfur dioxide (SO2). CO2 hấp thụ hơi nóng của mặt trời, giữ hơi ấm trong bầu khí quyển trái đất, tạo ra “hiệu ứng nhà kiếng” (Greenhouse effect), tức là hâm nóng địa cầu (Global warming), nói chung là biến đổi khí hậu (Climate change).





Bắc Kinh báo động đỏ. Ô nhiễm không khí ở Bắc Kinh tăng lên tới mức 6, là mức độ nghiêm trọng nhất, tầm nhìn xa chỉ ở 50m. Ngày 16/8/2015, một nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Plus One (Mỹ) cho biết, ô nhiễm không khí là thủ phạm của 17% trường hợp chết sớm ở TQ. Sát thủ thầm lặng nầy đã giết 4,400 người Trung Hoa mỗi ngày. Theo lời của một cựu Bộ trưởng Y tế, thì hằng năm có khoảng 500,000 người chết với nhiều hình thức, vì ô nhiễm không khí.





“Không khí của ngày tận thế”





Ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước, ô nhiễm đất nông nghiệp, mưa acid đã lên cao tới mức báo động. Từ đó, xuất hiện một “cụm từ” “Không khí của ngày tận thế” (Airpocalypse, đó là ghép chữ Air với danh từ Apocalypse = Ngày tận thế).





Trong vòng 100 năm nữa, nhiều thành phố sẽ chìm dưới mặt nước.





GS Micheal Freilich, Giám đốc bộ phận khoa học trái đất của NASA, cho biết, vệ tinh mới nhất ghi nhận, trong vòng 100 hoặc 200 năm tới, do hâm nóng địa cầu, băng tuyết ở Bắc Cực và Nam Cực sẽ tan chảy, nước biển sẽ dâng cao 1 m, có thể nhận chìm những đảo quốc trên khu vực Thái Bình Dương. Bang Florida và một số thành phố như Tokyo (Nhật Bản) có nguy cơ biến mất. Ô nhiễm không khí là tử thần thầm lặng, mà ít người quan tâm. Chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. (Nobody has ever shed tears without seeing a coffin).





Ô tô chạy điện

Hình xe ô tô điện





Xe ô tô chạy điện (EV – Electric Vehicle) gồm có hai bộ phận chủ yếu, là pin sạc (Charge) và động cơ điện.





Pin sạc





Pin của Britishvolt. Pin đặt trên sàn xe và 2 động cơ điện.



Có nhiều loại pin được sử dụng để chạy xe ô tô điện, nhưng loại tốt nhất, được sử dụng rộng rãi là pin Lithium. Mỗi chiếc xe được trang bị ít nhất là 700 viên pin, được đặt trên mặt sàn xe để tránh thiệt hại khi có va chạm. Pin sạc Lithium có thể sạc đến 2,000 lần. Tuổi thọ của loại pin nầy từ 10 đến 12 năm. Pin Lithium có điện thế từ 20 Volts đến 48V, 72V điện một chiều. (DC – Direct Current). Pin có một đầu dương với dấu cộng (+), đầu âm với dấu trừ (-). Pin Lithium được cấu tạo bằng những chất như cobal, graphic, manganese… Pin DC được bắt nối tiếp nhau để có tổng số điện thế từ 380V. Pin chứa điện một chiều, thế nhưng mô tơ điện, chạy với điện xoay chiều (AC – Alternating Current), cho nên xe chạy điện phải có một thiết bị, chuyển đổi điện một chiều ra điện xoay chiều. Đó là thiết bị Motor Controller. Vì động cơ điện xe ô tô rất lớn, cho nên phải đổi ra điện 3 pha để vận hành xe. Điện 3 pha có điện thế 380 V, gồm 3 dây nóng và một dây nguội.





Động cơ điện







Phần vỏ Stator của động cơ điện.





Trong xe ô tô chạy bằng điện, máy của xe là một động cơ điện (Electric Motor). Động cơ điện đơn giản là một động cơ tạo ra chuyển động, như quạt máy, máy giặt, máy khoan điện, máy hút bụi, máy bơm nước, v.v… Động cơ điện có hai phần, giới thợ điện gọi nôm na là phần vỏ và phần ruột. Vỏ là phần cố định (Stator) được gắn chặt vào sườn xe. Bên trong phần vỏ là những cuộn dây đồng quấn trên những lõi thép, xen lẫn những cục nam châm vĩnh cữu. Nam châm vĩnh cữu là phần lấy rời ra, vẫn hút kim loại. Phần ruột của động cơ điện (Rotor) là phần chuyển động, nằm bên trong Stator, rotor là trục máy, quay với tốc độ rất cao, như quạt máy chẳng hạn. Trục của rotor trong xe điện làm chạy những bánh xe.





Việc tăng giảm tốc độ trong xe chạy điện





Tốc độ của xe điện tùy thuộc vào số vòng quay của trục rotor. Số vòng quay nầy tùy thuộc vào điện thế (Voltage), tức là số volts được áp vào phần vỏ Stator. Số volts nầy lại tùy thuộc vào thiết bị chuyển đổi điện (Motor Controller). Sự tăng giảm điện thế bằng cách dùng những linh kiện điện tử, như cái cản điện, được gọi là điện trở (Resistor), hoặc giảm điện bằng cách cho dòng điện chạy qua những cuộn dây đồng, tùy theo thiết kế kỹ thuật của các hiệu xe.





Đến năm 2030, 50% xe bán ra tại Mỹ là xe chạy điện





Tổng thống Joe Biden tuyên bố: «Tương lai của công nghiệp ô tô là xe điện». Ngày 5/8/2021, Tổng thống Biden ký sắc lệnh, đến năm 2030, thì 50% số xe bán ra là xe điện. Kế hoạch nầy là một phần trong kế hoạch lớn, là ngăn chặn sự biến đổi khí hậu. Đồng thời, kế hoạch nầy của tổng thống Mỹ nhằm đưa Hoa Kỳ trở lại vị trí dẫn đầu đối với Trung Quốc về xe ô tô trên thị trường quốc tế. Sau khi ký sắc lệnh, Tổng thống Biden lên lái chiếc xe Jeep điện chạy một vòng chung quanh tòa Bạch Ốc. Tuy nhiên, các nhà hoạt động môi trường cho biết, sắc lệnh khó đạt được mục đích 50% xe điện, vì sắc lệnh không có điều kiện ràng buộc.





Tổng thống Joe Biden lái thứ chiếc ô tô điện.





Thay toàn bộ xe chính phủ Mỹ bằng xe chạy điện





Tổng thống Joe Biden sẽ thay toàn bộ xe chính phủ bằng xe điện. Tổng thống dự định sẽ sử dụng ô tô điện ráp tại Mỹ để thay thế toàn bộ xe ô tô và xe tải của chính phủ. Hiện tại, chính phủ có 65,000 xe công vụ chạy xăng, dầu, đã xả ra 65% lượng khí thải độc hại. Việc chính phủ mua xe điện được sự hoan nghênh của các tập đoàn sản xuất xe, như General Motors (GM), Toyota (Nhật), Volkswagen (Đức). Tổng thống Biden chưa xác định thời gian mua, và sẽ mua xe của hãng nào. Các thương hiệu lớn như Ford, GM, Tesla…đang chờ cơ hội để bán xe. Hãng Volkswagen của Đức đang chuẩn bị xây nhà máy tại Mỹ, dùng công nhân Mỹ để sản xuất xe bán tại Mỹ.





Các quốc gia thi nhau sản xuất xe chạy điện





Đức đứng đầu thế giới về việc đầu tư phát triển ô tô điện. Bản báo cáo của công ty tư vấn Ernest &Young (EY) cho hay, các nhà đầu tư Đức đã ra tay mạnh nhất, trong việc đầu tư vào lãnh vực xe chạy điện. Trong 2 năm qua, Volkswagen, Daimler và BMW đã công bố khoảng đầu tư 4.7 tỷ euro vào lãnh vực xe chạy điện trên toàn cầu. Trong khi đó, Mỹ với 335 triệu euro. Nhật Bản 19 triệu euro. Trung Quốc 887 triệu USD.





Ông Matthias Wachter, giám đốc phụ trách an ninh và nguyên vật liệu của Đức, cho biết ngành công nghiệp ô tô điện đang gặp khó khăn trong việc gia tăng sản xuất xe ô tô điện, do thiếu nguyên liệu chế tạo pin cho xe điện. Đức đang thiếu các nguyên liệu chế tạo pin như những chất coban, graphic, lithium, manganese. Hãng Volkswagen cho biết, họ đang nỗ lực tìm những hợp đồng cung cấp dài hạn, bảo đảm có đầy đủ nguyên vật liệu chế tạo pin cho xe chạy điện. Trước đó, hãng nầy của Đức đã lên kế hoạch đầu tư 3.4 tỷ euro vào việc phát triển xe vào năm 2022 để cạnh tranh với Tesla của Mỹ.





Hãng Mercedes của công ty Daimler cũng tìm cách cung cấp nguyên vật liệu cho các loại xe điện thương mại của công ty, và có kế hoạch xây dựng một nhà máy sản xuất các bộ pin cho xe điện tại Mỹ.





Công ty Trung Quốc sản xuất xe điện ào ạt





Theo kênh truyền hình CNBC (CNBC Consumer News and Business), thì hôm 11/10/2021, công ty Xpeng sản xuất xe điện của Trung Quốc, đã niêm yết tại thị trường Mỹ, cho biết họ đã sản xuất 100,000 ô tô điện trong 6 năm, kể từ khi thành lập công ty. Trong khi đó, hãng Tesla phải mất 12 năm để sản xuất 100,000 chiếc.





Một công ty khác của Trung Quốc, thành lập hồi tháng 11 năm 2014, đã niêm yết trên thị trường Hoa Kỳ, cho biết họ đạt được 100,000 xe chạy điện, và xe hybrid. Hybrid là xe vừa chạy điện và vừa chạy xăng. Tuy nhiên, nếu so sánh vào hiện tại, thì Tesla vẫn có số lượng sản xuất lớn hơn nhiều, đó là Tesla đã vượt mốc sản xuất 1 triệu xe điện cách đây một năm, vào quý 3 năm 2020. Riêng trong quý 3, Tesla đạt được 238,000 chiếc. Giá cổ phiếu của Tesla tăng 11%. Xpeng giảm 12%, và Nio giảm 25%.





Hãng BMW của Đức quyết ăn thua đủ với Hoa Kỳ





Quyết cạnh tranh với Hoa Kỳ, hãng BMW cũng cam kết đưa 12 kiểu xe vào năm 2025. Do thiếu nguyên, vật liệu, công ty tái chế của tập đoàn Umicore của Bỉ, và Retriev Technologies của Mỹ, cũng đang ra sức tái chế những bộ pin cũ, hết xài, để lấy nguyên vật liệu cung cấp cho các công ty sản xuất xe điện.





Những hiệu xe điện bán chạy nhất trong năm 2021





Theo thống kê của trang Car and Driver thì 12 mẫu xe bán chạy nhất trong năm 2021:





– Tesla Model Y, đã bán ra 132,000 chiếc, với giá 41,190 USD/chiếc.

– Tesla Model 3, đã bán ra 94.900 chiếc vối giá 38,690 USD/chiếc.

– Chevrolet Bolt EV (Mỹ) , bán ra 24,803 chiếc, giá 37,495 USD/chiếc.

– Ford Mustang Mach-E, bán ra 18,855 chiếc, giá 43,990 USD/chiếc.

– Volkswagen ID.4. Bán ra 12,279 chiếc. Giá 41,190 USD/chiếc.

– Nissan Leaf, bán ra 10,074 chiếc. Giá 32,620 USD/chiếc.

– Audi e-tron và Sportback (Đức), bán ra 7,793 chiếc. Giá 66,995 USD/chiếc.

– Hyundai Kona Electric, bán ra 7,656 chiếc. Giá 38,575 USD/chiếc.

– Porsche Taycan (Đức), bán ra 7,228 chiếc. Giá 81,250USD/chiếc.

– Tesla Model S, bán ra 5,400 chiếc. Giá 81,190USD/chiếc.

– Tesla Model X, bán ra 3,000 chiếc. Giá 91,190USD/chiếc.

– Hyundai Ioniq X, bán ra 1,595 chiếc. Giá 34,250 USD/chiếc.





Theo thống kê trên, thì xe Tesla được bán ra thị trường nhiều nhất. Tesla thuộc công ty Tesla Motors, Inc. do tỷ phú Elon Musk thành lập. Tỷ phú nầy cũng sáng lập công ty Space Exploration Technologies (SpaceX) chế tạo tàu vũ trụ, đưa người và vật liệu lên trạm vũ trụ quốc tế. Elon Musk sinh ngày 28/6/1971, mẹ là người Canada, cha gốc Nam Phi. Ông cũng tham gia sản xuất máy bay chạy điện. Tạp chí TIME đã chọn ông Elon Musk là nhân vật của năm 2021.





Bảy xe ô tô điện chạy nhanh nhất thế giới





Xe Aspark Owl (Nhật Bản) chạy nhanh nhất thế giới. Để xác định xe chạy nhanh, từ lúc máy nổ, xe đậu tại một chỗ, kim đồng hồ tốc độ chỉ số 0Km. Khi đạp ga, xe phóng nhanh, khi kim tốc độ chỉ 100Km/h, thì đồng hồ giờ chỉ 1.69 giây. Đó là thời gian khởi động. Khi chạy trên xa lộ, tốc độ tối đa là 400Km/h. Mỗi lần sạc điện, xe chạy được 450Km. Rồi phải sạc lại. Aspark Owl sử dụng 4 động cơ điện. Chỉ sản xuất giới hạn là 50 chiếc Aspark. Giá 2.5 triệu bảng Anh.





Xe Rimac C-2 (Croatia) chỉ mất 1.85 giây để khởi động từ 0Km đến 100Km/h. Tốc độ tối đa trên xa lộ là 415Km/h. Mỗi lần sạc pin chạy được 600Km. Kế hoạch chế tạo 150 chiếc. Giá 2 triệu bảng Anh

.

Xe Tesla Roadster (Mỹ) chỉ mất 1.9 giây để đạt 100Km/h. Tốc độ tối đa trên đường trường là 402Km/h. Một lần sạc điện chạy được 998 Km. Giá 189,000 USD.





Xe Automobili Pininfarina Battista (Đức) có 4 động cơ điện. Chỉ mất dưới 2 giây để đạt tốc độ từ 0 đến 100Km/h. Tốc độ tối đa trên đường trường đến 350Km/h. Mỗi lần sạc pin chạy được 450Km. Chỉ sản xuất 150 chiếc. Giá một chiếc khoảng 2 triệu bảng Anh.





Xe Faraday Future FF91 (California-USA) mất 2.39 giây để tăng tốc độ từ 0 đến 100Km/h. Giá 170,000 USD.





Xe Nio EP9 (Trung Quốc) tăng tốc từ 0 đến 100Km/h trong 2.7 giây. Xe có 4 động cơ điện. Tốc độ tối đa 320Km/h. Giá khoảng 2.5 triệu USD.





Xe Tesla Model X Performance là dòng xe SUV (SUV=Sport Utility Vehicle), có 2 động cơ điện. Chỉ mất 2.7 giây để tăng tốc từ 0-100Km/h. Tốc độ tối đa đường trường là 262Km/h. Giá 97,890 USD.





Ô tô điện Việt Nam vào thị trường Mỹ





VinFast tham dự triển lãm ô tô tại Mỹ. Ngày 17/11/2021, hai kiểu xe chạy điện VinFast là VF e35 và VF e36 đã có mặt tại cuộc triển lãm ô tô (Auto Show) ở Los Angeles. Hai xe chạy điện nầy thuộc loại SUV (SUV=Sport Utiliy Vehicle), là sản phẩm của Tập đoàn Vingroup do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập. Theo Giám đốc Quốc tế của Vingroup là ông Micheal Lohscheller, thì Vingroup sẽ mở 50 đại diện ở bang California và sẽ nhận đơn đặt hàng vào đầu năm 2022. Giá cả xe chưa tiết lộ. VF e35 chạy được 500Km mỗi lần sạc, và VF e36 chạy 679Km sau mỗi lần sạc. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng cho biết ông sẽ chịu lỗ 2 tỷ USD để VinFast xâm nhập thị trường Mỹ.





Hiệu xe VinFast không có gì đáng tin cậy cả





1) VinFast không thể cạnh tranh với những thương hiệu nổi tiếng đang thịnh hành tại Mỹ như Toyota, Honda, BMW, Mercedes, Hyundai (Hàn Quốc).





2) VinFast chưa đáng tin cậy. Công nghiệp ô tô ở Việt Nam chưa được quốc tế biết đến. Những công nghiệp có liên quan đến việc hình thành chiếc xe điện, không có giá trị nào cả. Việc luyện thép, việc sản xuất pin, và những phụ tùng khác không có gì đáng để ý. Do đó, không ai biết được độ bền của chiếc xe “Ma De” in VN nầy.





3) Sản phẩm của những bàn tay gian trá. “Cộng Sản đã làm cho con người trở thành gian trá” (Angela Merkel). Sản phẩm do bàn tay của những con người gian trá tạo ra thì cũng hết xài. Chế độ tham nhũng của Việt Cộng cũng tàn phá mọi sản phẩm do chế độ nầy tạo ra.





Ô tô Hybrid









Xe Hybrid là xe kết hợp 2 loại động cơ, một xăng và một điện. Mục đích của xe là tiết kiệm xăng và giảm ô nhiễm không khí. Động cơ điện là phụ, chạy bằng Motor điện. Một bộ phận điều khiển điện tử sẽ quyết định, khi nào xe chạy máy điện, khi nào chạy máy nổ của xăng dầu. Động cơ điện chạy một mình trong những trường hợp như sau:





Khi xe ngừng mà máy nổ thì động cơ điện làm việc. Khi xe xuống dốc, nghĩa là xe không cần sức tải để kéo xe chạy, và khi xe chạy với tốc độ chậm trong thành phố, cũng do động cơ điện phụ trách.





Hai động cơ điện và xăng cùng chạy một lượt: khi xe chở nặng, xe lên dốc, hoặc tăng tốc độ tối đa.





Tóm lại, xe Hybrid chỉ tiết kiệm được xăng, làm giảm ô nhiễm, nhưng giá cả thì cao hơn các loại xe chạy xăng thông thường. Những hiệu xe Hybrid: Toyota Prius, Ford Escape Hybrid, Honda Civic Hybrid, Honda Insight.





Máy bay chạy bằng điện – Thế giới sẽ có máy bay điện vào năm 2030





Mô hình máy bay điện của easyJet





Theo đài CNN, hãng hàng không giá rẻ EasyJet của Anh, vừa thông báo sẽ phát triển máy bay chạy bằng điện, để phục vụ khách hàng trên những khoảng đường bay ngắn, vào năm 2030. Góp phần làm giảm khí thải nhà kiếng và tiếng ồn. Hãng EasyJet sẽ hợp tác với công ty Wright Electric để chế tạo máy bay chạy bằng pin, đáp ứng những nhu cầu của những chuyến bay dưới hai tiếng đồng hồ, như từ London đến Amsterdam, Hòa Lan. Tổng giám đốc hãng là ông Johan Lungren cho biết, công nghệ hiện đại đang phát triển mạnh và rất nhanh, nên máy bay điện sẽ có thể thành hiện thực. Mục tiêu của máy bay trong tương lai sẽ không phụ thuộc vào máy bay dùng xăng dầu.





Máy bay điện Heaviside





Công ty Kitty Hawk đã phát triển máy bay điện Heaviside. Khi được nạp điện đầy đủ, máy bay nầy bay tối đa là khoảng đường dài 160 Km. Tốc độ trung bình 192 Km/h. Heaviside có cánh dài 6m, bay từ San Francisco đến San Jose (48Km) trong 15 phút. Tiếng động rất êm, êm hơn tiếng máy rửa chén.





Máy bay Tesla ra mắt với giá 200,000 USD





Chiếc thủy phi cơ Icon A5, tốc độ 177Km/h, bay 20 giờ liên tục trên đường dài 725Km. Cánh máy bay 10.6m, trọng lượng 450Kg do các bộ phận được chế tạo từ vật liệu carbon. Nhà sản xuất A5 hy vọng được cơ quan Hàng Không Liên Bang FAA cho phép hoạt động. (FAA=Federal Aviation Administration). Mặc dù chưa được sản xuất với số lượng lớn nhưng đã có 1,500 đơn đặt hàng với số tiền 400 triệu đô la.





Hãng Boeing đổ tiền chế tạo máy bay hybrid





Mô hình máy bay Hybrid do hãng Boeing hỗ trợ.





Hybrid là máy bay vừa chạy xăng, vừa chạy điện. Hãng Boeing đã hỗ trợ cho công ty Zunum Aero để sản xuất máy bay hybrid. Người đồng sáng lập công ty Zunum Aero, tên Matt Knapp, cho biết, hãng hàng không nhỏ, chuyên cung cấp dịch vụ rẻ tiền JetSuite, có kế hoạch mua 100 chiếc hybrid, mỗi chiếc chở 12 hành khách. Theo dự đoán của tờ Dailymail, thì lưu lượng giao thông bằng đường hàng không sẽ tăng gấp 7 lần, và khí thải độc hại sẽ tăng gấp 4 lần, so với từ hiện tại đến năm 2050. Do đó, ngành hàng không sẽ phải có những biện pháp để bảo đảm an toàn cho con người, nhất là những thế hệ tương lai.





«Đừng bao giờ thỏa thuận với ma quỷ»





Nữ doanh nhân, nhà văn, vừa là diễn giả người Mỹ, bà Helen Raleigh, đã có bài bình luận đăng trên trang The Federalist, với cái tựa đề: «Tesla và lời cảnh báo đối với các công ty nước ngoài muốn làm ăn với Trung Cộng».





Bà Helen cho biết, cách đây không lâu, Bắc Kinh đã trải thảm đỏ tiếp đón ông Elon Musk, với mục đích Tesla là công ty nước ngoài đầu tiên, có nhiều công ty con thuộc quyền sở hữu hoàn toàn của Trung Cộng. Trong báo cáo tài chánh năm 2020, các công ty con của Tesla, thuộc quyền sở hữu của nhà nước Trung Cộng, chiếm 20% mức thu nhập toàn cầu. Năm 2018, Tesla đã mở một nhà máy ở Thượng Hải. Trung Cộng thỏa thuận giảm thuế, cho vay nhẹ lãi, như vậy là Tesla đủ điều kiện để cho xe Tesla mang nhản hiệu Made in China. Trong tình hình đại dịch COVID-19, chỉ có công ty Tesla được mở cửa sản xuất. Nhà nước cung cấp hỗ trợ các dụng cụ bảo hộ y tế, phát không khẩu trang N95 cho công nhân người Tàu. Khẩu trang N95 được thiết kế để ôm khít vùng mũi và miệng người đeo, có thể ngăn chặn được ít nhất 95% khói bụi và vi khuẩn có trong không khí. Nhà nước còn cung cấp xe bus chuyên chở miễn phí cho công nhân Tesla.





Hồi tháng 2 năm 2021, cơ quan quản lý nhà nước đã triệu tập tất cả những giám đốc các công ty con của Tesla, phàn nàn và bày tỏ quan ngại về những lỗi của Tesla. Mặc dù trong các dữ kiện không có chỗ nào có lỗi cả, nhưng các giám đốc xin lỗi và nêu quyết tâm sửa sai. Đến tháng 4 năm 2021, một người Tàu làm chủ chiếc xe Tesla, tung lên đài truyền hình, cho rằng hệ thống phanh của Tesla có lỗi. Truyền hình chiếu liên tục, nên đã có hơn 200 triệu người xem trên cả nước. Theo dữ liệu của công ty nghiên cứu JL Warren Capital, thì đơn đặt hàng của Tesla giảm 50%. Lúc đó, công ty «vô danh tiểu tốt» trong nước tên Nio đã qua mặt Tesla. Xe Tesla còn bị gán cho tội làm gián điệp, bị cấm đến gần những cơ quan quân sự và tư gia của những quan chức quân đội.





Tỷ phú Elon Musk cho biết, nếu dùng xe làm gián điệp thì Tesla sẽ đóng cửa. Bà Helen Raleigh kết luận: «Đừng bao giờ thỏa thuận với ma quỷ».





Kết luận





Các nhà máy chạy than đá, xe hơi chạy xăng, dầu, đã thải ra bầu khí quyển những khí độc hại, làm ô nhiễm môi sinh, thật sự đe dọa mạng sống của con người. Nhiều nhà máy phát điện sử dụng năng lượng của các đập thủy điện, hoặc dùng năng lượng gió để giảm bớt năng lượng than đá. Ngành ô tô cũng dùng mô tơ điện để thay thế xăng dầu.





Tổng thống Joe Biden tuyên bố: «Tương lai của công nghiệp ô tô là xe điện». Xe ô tô chạy điện đã và đang phát triển mạnh, góp phần làm giảm ô nhiễm môi sinh. Máy bay điện cũng đã và đang được nghiên cứu để giảm lệ thuộc vào xăng dầu.





Thương hiệu xe điện VinFast của Việt Nam đang có dự án chen chân vào thị trường xe hơi ở Mỹ. Ông tỷ phú Phạm Nhật Vượng dư tiền, muốn chơi ngông, muốn nổi tiếng ở Mỹ, tuyên bố sẽ chịu lỗ 2 tỷ đô la khi chưa đưa xe vào thị trường Mỹ.





– Trúc Giang MN

(Minnesota, 31/1/2022)