FBI Điều Tra Cuộc Họp Mặt Của Các Nhóm Cực Hữu Trước Vụ Bạo Loạn Điện Capitol

FBI đang điều tra về một cuộc họp mặt trong một garage gần khách sạn Phoenix Park ở trung tâm thủ đô một ngày trước khi xảy ra vụ bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021 (Nguồn: Unsplash.com)



Cuộc gặp mặt diễn ra giữa thủ lĩnh của nhóm cực đoan Proud Boys lúc bấy giờ, thủ lĩnh hiện đã bị truy tố của Nhóm Dân Quân Oath Keepers và các nhân vật cực hữu khác, theo hai nhân chứng được các nhân viên điều tra của FBI phỏng vấn.

Trong số những người tụ tập trong một garage gần khách sạn Phoenix Park có Stewart Rhodes, kẻ cầm đầu Nhóm Oath Keepers, đã bị truy tố với tội âm mưu xúi dục nổi loạn hồi đầu năm nay. Thủ lĩnh Enrique Tarrio của Proud Boys, người không có mặt trong cuộc bạo động, cũng có mặt nhưng đã rời khỏi Washington sau đó.

Bianca Gracia, người đứng đầu liên minh ủng hộ Trump Latinos for Trump và nhóm Latinos For America First, cũng có mặt tại cuộc gặp gỡ trong garage. Cùng có mặt còn có Kellye SoRelle, luật sư của Nhóm Oath Keepers và Latinos for Trump.

SoRelle nói với trang Reuters rằng bà đã được Gracia mời đến gặp Tarrio và chia sẻ thông tin về các luật sư bào chữa. Bà ấy thảo luận ngắn gọn về nhu cầu cần một luật sư của Tarrio trong vụ án hình sự DC mà anh ta đã bị bắt vào ngày hôm trước. Bà nói rằng vai trò của mình trong cuộc họp chỉ có vậy thôi và không liên quan tới kế hoạch của ngày hôm sau.

Thủ lĩnh Enrique Tarrio của Proud Boys trả lời về cuộc gặp mặt với Rhodes là hoàn toàn tình cờ, không có kế hoạch trước và không hề cố ý.

“Chỉ là ngẫu nhiên” Tarrio nói, “ông ta cũng đang ở trong… garage đó,” và cho biết cái bắt tay với Rhodes là theo phép lịch sự. “Tôi không thể không bắt tay khi gặp gỡ ai đó”

Tarrio đã phủ nhận việc Proud Boys lên kế hoạch cho ngày 6 tháng 1, và cho biết sẽ không trả lời thêm các câu hỏi khác. “Tôi cũng thường nói chuyện với tất cả các phóng viên, nhưng mà ngay khi họ lái câu chuyện theo thuyết âm mưu… là tôi im lặng.”

Tarrio đã từ chức thủ lĩnh Proud Boys vào đầu năm nay. Một luật sư bào chữa cho Rhodes đã gửi email cho Reuters nói rằng “không có sự phối hợp nào” giữa Rhodes và Tarrio.

Cuộc điều tra của FBI về cuộc gặp trong garage chưa từng được báo cáo trước đây. Một đoạn video ngắn về cuộc tụ tập đã xuất hiện trong một phim tài liệu về Proud Boys trên Channel 4 của Anh vào năm ngoái, gây ra một số cuộc bàn tán trên Twitter. Michael Simmons, người có tham gia vào ngày 6 tháng 1 với Rhodes, cho biết Rhodes đã không đề cập đến việc gặp Tarrio.

Các công tố viên liên bang đã buộc tội nhiều thủ lĩnh của Proud Boys và Oath Keepers đóng vai trò chính trong vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1. Riêng Tarrio không bị truy tố.

Proud Boys là một nhóm toàn nam giới, chống lại những người biểu tình cánh tả và tự gọi mình là “những người theo chủ nghĩa cực đoan (chauvinist) phương Tây.” Còn Nhóm Oath Keepers mặc đồ kiểu quân đội, huấn luyện các chiến thuật quân sự và thường mang súng trong các cuộc tuần hành.

Tháng 3 năm ngoái, các công tố viên đã trích dẫn các tin nhắn trên mạng xã hội của một thủ lĩnh Nhóm Oath Keepers, có nội dụng: “Tuần này, tôi đã tổ chức một liên minh giữa Oath Keepers, Florida Three Percenters và Proud Boys.”

Three Percenters là một nhóm dân quân cực hữu được tổ chức lỏng lẻo, một số thành viên của nhóm đã bị buộc tội trong vụ bạo loạn Điện Capitol.



Tuy nhiên, cho đến nay, Bộ Tư pháp vẫn chưa tiết lộ bằng chứng rõ ràng cho thấy các nhóm cực hữu đã âm mưu tập hợp lại vào ngày 6 tháng 1.