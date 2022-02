Diễn Hành Tết Nhâm Dần 2022 “Xuân An Bình” tại Little Sài Gòn

Cắt băng khánh thành khai mạc Diễn Hành Tết 2022 Xuân An Bình. Hình: Việt Báo

Westminster (VB) -- Diễn Hành Tết trên Đại Lộ Bolsa tại Little Saigon, Miền Nam California đã trở thành nếp văn hóa đặc thù không thể thiếu trong sinh hoạt nhộn nhịp, tưng bừng và tươi vui của cộng đồng người Việt tị nạn tại Quận Cam trong mấy ngày Tết Nguyên Đán truyền thống dân tộc Việt tại hải ngoại.

Diễn hành Tết năm nay do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Nam California, và Trung Tâm Điều Hợp Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ đồng tổ chức.





Khách chờ xem diễn hành hai bên đường. Hình Việt Báo.

Hàng ngàn người đứng chật hai bên Đại Lộ Bolsa, mà nay còn được vinh dự lấy tên của vị anh hùng dân tộc là danh tướng Trần Hưng Đạo, Thành Phố Westminster, Quận Cam, Nam California, để xem hàng chục chiếc xe hoa đủ màu đủ kiểu đi diễn hành chào mừng Tết Nhâm Dần năm 2022 vào sáng Thứ Bảy, ngày 05 tháng 2 năm 2022.





Sáng mùng 6 Tết, đoạn đường trên Đại Lộ Bolsa từ đường Newland đến đường Bushard đã được đóng cả hai chiều từ sớm để dành cho cuộc diễn hành. Từng đoàn người từ khắp nơi đổ về khu diễn hành càng lúc càng đông. Cho đến khi cuộc diễn hành bắt đầu vào 9 giờ sáng thì người đi xem diễn hành đã đứng chật hai bên đường Bolsa từ Magnolia tới Bushard. Hàng chục xe cảnh sát và hàng trăm nhân viên an ninh, trật tự đứng đầy các nơi để bảo vệ trật tự và an ninh cho cuộc diễn hành.





Sân khấu chính trong giờ khai mạc. Hình Việt Báo.



Lễ đài chính của cuộc diễn hành đặt ngay trước khu thương mại bên hông Phước Lộc Thọ nơi hàng trăm ký giả, phóng viên của tất cả các đài truyền hình, đài phát thanh, báo chí Anh ngữ và Việt ngữ đã có mặt từ sáng sớm để làm phóng sự.



Điều hợp chương trình diễn hành Tết năm nay gồm các MC: Đỗ Tân Khoa, Quốc Thái, Diệu Quyên, Phi Khanh.



Hội Đền Hùng Hải Ngoại mở đầu cuộc diễn hành với lễ cung nghinh Linh Vị Quốc Tổ lên Khán Đài, Ban Tế Lễ đã long trọng thực hiện theo nghi thức cổ truyền, trong đó có phần đọc văn tế ghi nhớ công ơn tiền nhân nhắc nhở con dân Việt luôn luôn cảnh giác và chống lại âm mưu xâm chiếm lãnh hải và lãnh thổ của giặc Phương Bắc để bảo vệ từng tấc đất của tổ tiên.

Tiếp theo là lễ rước Quốc Quân Kỳ vào vị trí hành lễ sau đó là nghi thức chào quốc kỳ Việt nam Cộng Hòa, Hoa kỳ và phút mặc niệm để tưởng nhớ công ơn dựng nước và giữ nước của tiền nhân, tưởng niệm quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh để bảo vệ tổ quốc, những đồng bào tử nạn trên đường vượt biển và vượt biên, và đặc biệt năm nay tưởng niệm những nạn nhân đã tử nạn vì bệnh Covid-19 dưới sự điều hợp của Mủ Đỏ Nguyễn Văn Hùng.





Ông Phát Bùi, Nghị Viên Thành Phố Garden Grove, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California kiêm Trưởng Ban Tổ Chức Diễn Hành Tết Nhâm Dần 2022 đã lên đọc diễn văn khai mạc, tuyên bố chủ đề Diễn Hành Tết Nhâm Dần 2022 là “Xuân An Bình.” Ghi ơn các quân binh chủng quân lực Việt Ban Cộng Hòa, ông không quên nhắc đến lịch sử oai hung của quân dân Việt Nam qua các triều đại chống ngoại xâm Phương Bắc để bảo vệ tổ quốc. Ông cảm ơn Thành Phố Westminster, các vị mạnh thường quân bảo trợ, các đơn vị tham gia diễn hành, các cơ quan truyền thông và đồng hương tham dự.

Rước Cờ Diễn Hành trên đại lộ Bolsa - Hình Việt Báo.

Sau đó nghi thức đốt pháo, múa lân tại cây nêu với tiếng pháo nổ rang hòa lẫn tiếng trống Lân dập dồn làm vang dội một góc phố trước khu thương xá Phước Lộc Thọ. Sau phần đốt pháo, ban tổ chức mời quý quan khách quý vị mạnh thường quân cùng các thành viên trong ban tổ chức đến trước khán đài cùng cắt băng khai mạc.





Đoàn Trống Cộng Đồng đã gióng lên tiếng trống đầu năm rền vang cả bầu không khí của khu vực diễn hành Tết cùng với những vũ điệu cổ truyền của vũ đoàn Việt Cầm trình diễn để mở đầu cho các xe hoa tuần tự tiến lên diễn hành qua khán đài chính. Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò, và hoan hô vang dội không ngớt để cổ võ và tán thưởng những chiếc xe hoa đẹp lộng lẫy.





Đặc biệt nhất năm nay trong đoàn xe diễn hành gần 60 đơn vị là chiếc xe có mô hình Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị sắp được thực hiện tại Thành Phố Westminster do Ủy ban Xây Dựng Tượng Đài thực hiện đã gây chú ý nhiều nhất trong đoàn xe diễn hành.

Dẫn đầu đoàn diễn hành là đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương, tiếp đến là đoàn xe diễn hành của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California trong đó có các Quân Binh Chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, cảnh sát quốc Gia đã lần lươt đi qua trước khán đài chính với lời giới thiệu từng đơn vị thuộc các quân binh chủng của Mũ Đỏ Nguyễn văn Hùng.









Đặc biệt nhất năm nay trong đoàn xe diễn hành gần 60 đơn vị là chiếc xe có mô hình Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị sắp được thực hiện tại Thành Phố Westminster do Ủy ban Xây Dựng Tượng Đài thực hiện đã gây chú ý nhiều nhất trong đoàn xe diễn hành.





Xe diễn hành của Quảng Trị Monument Association

Dẫn đầu đoàn diễn hành là đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương, tiếp đến là đoàn xe diễn hành của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California trong đó có các Quân Binh Chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, cảnh sát quốc Gia đã lần lươt đi qua trước khán đài chính với lời giới thiệu từng đơn vị thuộc các quân binh chủng của Mũ Đỏ Nguyễn văn Hùng.





Diễn Hành Xuân An Bình. Hình Việt Báo.

Tiếp theo các MC. Đỗ Tân Khoa, Quốc Thái, Diệu Quyên, Phi Khanh đã lần lược giới thiệu những đơn vị diễn hành gồm có: Quảng Trị Monument Association, xe Micheal Đào, các xe: Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Nghị Viên Kimberly Hồ, Nghị Viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí, Float Lexor/AWM, xe Thảo Lâm Trầm Hương, xe Dân Biểu Liên Bang Michelle Steel, xe Senator Tom Umbeg, Marching Dân Biểu Tiểu Bang Bà Janet Nguyễn, Marching Hùng Sử Việt San Diego, xe OC Autism Foundation, Marching Tổng Hội Sinh Viên, Band Anaheim High School Marching Band, Marching/xe S365 US Trading, Marching Lực Lượng Đặc Biệt, xe Tim Đỗ Nha Khoa Center, xe Fantasy Spring Resort Casino, xe Princess Lifestyle, xe Astiva Health, Float Max Life, xe Giám Sát Viên Andrew Đỗ, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, xe Giám Sát Viên Quận Cam Todd Spitzer, xe Chánh Lục Sự Quận Cam ông Hugh Nguyễn, Band Westminster High School, xe VietnamVeteran of America Chapter 1024, xe Midway City Sanitary District, Motocycle Vietnamese Harley Organization Group-VHOG, Marching Viet Rainbow, car Barahim Baytieh for Judge, xe Jay Chen for Congress, xe Bolsa Media, Dr Law and Dr Rice, Float Xtreme Air, xe Pete Hardin for OC District Attorney, xe Oki Corporation, Marching Band of Anaheim Unified School District, Marching California State Guard, xe Orange County Warter District, Truck City Garden Grove, xe City Fountain Valley, xe Nghị Viên Ted Bùi for Assembly, xe Santa Ana City, Council Nelida Mendoza, Phil Bacerra, David Penaloza, Thái Phan, Maching Nhóm Vinh danh Cờ Vàng Việt Nam-Australia, Float Đền Thờ Quốc Tổ Hải Ngoại, xe Ameri Denti, Band Savanna High School, Maching VAUSA, xe trà Núi Ngọc USA, xe Hoa hậu Thanh Mai, Trang Yến Vi, xe Newyork Life, xe Đài truyền Hình SBTN, xe Ocean View School District, xe Hội Người Việt California-Sherry Kim, Float Gạo Miền Tây, xe/Maching United State National Reserve Corps First Division California, xe Sun Hing Foods.v.v…



Phóng viên Việt Báo tiếp xúc với Ông Nguyễn văn Nhân một cựu quân nhân của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa qua Mỹ đã mấy chục năm, hiện sống ở thành phố Westminster, được ông cho biết năm nào ông cũng đi xem diễn hành, đặc biệt năm nay sau mùa đại dịch mà đồng hương tham dự đông như thế nầythì mới cảm nhận được cái sinh khí tưng bừng và vui vẻ của ngày Tết truyền thống Việt Nam. Ông cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Ban Tổ Chức đã hy sinh nhiều để tổ chức ngày diễn hành quy mô và tốn kém như thế này. Ông nói tiếp, “mặc dù trước đó có những tin đồn cuộc diễn hành Tết bị hủy bỏ, một vài tin tức trên đài lại kêu gọi đồng hương đừng tham gia, thế mà hôm nay đông như thế nầy, điều nầy cũng để nói lên tinh thần đoàn kết và ý thức nhận định về những điều đúng, điều sai chứ không phải nghe ai nói gì cũng tin được.”

Diễn Hành Xuân An Bình. Hình Việt Báo.

Trước khi chấm dứt cuộc diễn hành có phần xổ số ngay tại khán đài chính trong lúc những người đi xem diễn hành vẫn còn nhiều ở hai bên Đại Lộ Bolsa như nấn ná chưa muốn chia tay ngày vui.

Việt Báo