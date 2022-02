Một Thế Giới Bất Ổn Đang Phủ Bóng Thế Vận Hội Mùa Đông 2022

Thomas Bach, Chủ tịch Thế vận hội Quốc tế (IOC).

Tại buổi lễ khai mạc Thế Vận Hôi Mùa Đông Bắc Kinh- Beijing Winter Olympic- nhân danh hòa bình thế giới, Chủ Tịch Thế Vận Hội Quốc Tế, ông Thomas Bach lên tiếng kêu gọi 3000 vận động viên athletes sẽ phải tuân thủ các qui luật thi đấu, tôn trọng lẫn nhau, trong tinh thần hòa bình, không kỳ thị bất cứ lý do gì, trong suốt thời gian sống chung trong Làng Thế Vận. Thomas Bach nhắc lại đúng theo chủ trương của 193 thành viên quốc tế, các vận đông viên Olympics cùng nhau nêu cao tinh thần hòa bình và nhân bản, luôn xây dựng nhịp cầu hiểu biết nối liền nhân loại, tuyệt đối không được dựng lên những bức tường chia cắt nhân loại. Thống nhất nhân loại tôn trọng những cá biệt của nhau. Uniting humankind in all our diversity.





Ông Thomas Bach lên tiếng cảnh báo tại buổi lễ khai mạc hôm 5/2/2022: Thật không may, Winter Olympic năm nay đang bị đe dọa năng nề của dịch bịnh. Chúng ta tri ân sâu sắc Ban Tổ chức Mùa Đông Olympic về măt y tế đã làm việc với tất cả khả năng của họ để bảo vệ thế vận hội an toàn không bị tác hại của dịch bịnh. Chúng ta đang sống trong một thế giới bất ổn có thể bị đổ vỡ bất cứ lúc nào, một thế giới đang bị phân tranh chia cắt, một thế giới đầy va chạm, mất niềm tin lẫn nhau.





https://olympics.com/ioc/news/ioc-president-s-speech-beijing-2022-opening-ceremony



Một ngày trước buổi lễ khai mạc Thế Vận Hội Mùa Đông tai Bắc Kinh, bà Nancy Pelosy, lãnh đạo Quốc Hội Mỹ đã lên tiếng yêu cầu các vận động viên Hoa Kỳ không nên dùng những cuộc thi đấu như là một điểm đến để lên tiếng phản đối...



Cuối cùng ông Thomas Bach lên tiếng ca ngợi các vận động viên của mọi quốc gia đang thi đấu: Toàn thể thế giới đứng bên cạnh các anh. Toàn thể thế giới ủng hộ các anh. Toàn thể thế giới hoan nghênh các anh - Dear athletes ,we all are standing with you. We all are supporting you. We all are cheering you on”.



– Đào Như