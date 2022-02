McDonald’s USA và nhà thiết kế thời trang dẫn đầu Humberto Leon tái tưởng tượng lại truyền thống Tết Nguyên Đán qua trải nghiệm không gian 3 chiều dành cho thực khách ái mộ

Công ty mang biểu tượng Vòm Vàng giới thiệu một sự kiện phối hợp đa phương tiện truyền thông lần đầu tiên mới có, đó là “Sảnh Đường Các Con Giáp McDonald’s: Tết Nguyên Đán 2022 bởi Humberto Leon,” kèm theo các bao lì xì đỏ tại một số tiệm ăn được chọn và quảng cáo trên TV toàn nước Mỹ



Để chào đón Tết Nguyên Đán với phong cách và cải tiến mới, McDonald's đã phối hợp cùng với Humberto Leon, người đồng sáng lập thương hiệu thời trang Opening Ceremony , để thiết kế một bộ sưu tập các con giáp có một không hai. Chú trọng vào Năm Nhâm Dần với cá tánh can đảm và không sợ hãi của con giáp này, "Sảnh Đường Các Con Giáp McDonald's: Tết Nguyên Đán 2022 với Humberto Leon," là một trải nghiệm sống động và tương tác cho thực khách hâm mộ được đặt trong không gian 3 chiều. Là một người Mỹ gốc Hoa và Peru, tầm nhìn sáng tạo của nhà thiết kế Leon phần lớn đến từ bản sắc đa văn hóa và niềm đam mê phục vụ và vinh danh gia cảnh đa dạng của anh ấy.

“Tết Nguyên Đán không chỉ là thời điểm ăn mừng với gia đình và bạn bè, mà còn là cơ hội tuyệt vời cho người Mỹ gốc Á chia sẻ văn hóa truyền thống của mình đến với mọi người cùng sống trong các cộng đồng chung quanh nơi mình cư ngụ,” anh Leon đã phát biểu. “Hợp tác với McDonald’s mang rất nhiều ý nghĩa đối với tôi vì đó là một thương hiệu luôn đón nhận và vinh danh tính phổ biến của tất cả các nền văn hóa, giúp cho tôi thấy được chính mình trong thương hiệu đó và cả trong thế giới. Đón chào Tết Nguyên Đán với McDonald’s theo cách nhấn mạnh sự sáng tạo và cải tiến của cộng đồng người Mỹ gốc Á, khiến tôi cảm thấy hãnh diện để đưa ra một sự diễn đạt chân thực về bản thân của tôi và những ảnh hưởng đã hình thành nên nó, và tôi biết có rất nhiều người sẽ đồng cảm.”





Trải nghiệm Sảnh Đường Các Con Giáp









Lần đầu tiên tại Hoa Kỳ, McDonald’s giới thiệu thực khách hâm mộ đến một địa điểm mới để ăn mừng Tết Nguyên Đán. Bắt đầu từ hôm nay cho đến ngày 15 tháng Hai, thực khách hâm mộ có thể bước vào một khu vực triển lãm sống động giống như thật trên các nền tảng xã hội ảo như AltspaceVR và Spatial để trải nghiệm phòng trưng bày sang trọng của McDonald’s lưu trữ tác phẩm của nhà thiết kế Leon. Trong khi ở đó, thực khách hâm mộ có thể tìm hiểu các con giáp do Leon thiết kế và đọc các bài tiên đoán tử vi cho một năm sắp tới của mình, dựa trên năm sinh và con giáp. Còn có chuyên gia phong thủy và người sáng tạo nội dung phổ biến Cliff Tan , với hướng thiết kế nội thất đặc biệt nâng tầm vóc trải nghiệm lên cao hơn và mang lại không gian cảm giác dễ chịu với năng lượng cân bằng. Cuộc triển lãm cũng có thể được thưởng thức qua điện thoại và trên máy vi tính, với các chi tiết và hướng dẫn cách truy cập tại trang nhà McDHallOfZodiacs.com . McDonald’s đã làm việc song song với công ty quảng cáo đa văn hóa IW Group để thực hiện chương trình này.

“Chúng tôi rất vui được tiếp cận thực khách hâm mộ của mình qua một cách có ý nghĩa, nắm bắt được bản chất của Năm Nhâm Dần, thể hiện bản lĩnh, sức mạnh và sự tự tin thông qua nghệ thuật, đồng thời tận dụng trải nghiệm kỹ thuật số để gặp gỡ họ trong không gian mà họ yêu thích,” Bà Elizabeth Campbell, giám đốc cấp cao nối kết văn hóa của McDonald’s đã phát biểu. “Việc cộng tác với Humberto Leon, một nhà thiết kế tiên phong sử dụng thế giới xung quanh để ảnh hưởng đến công việc của mình và những người khác, là điều khiến đây trở thành một trải nghiệm ở tầm vóc mới cho McDonald’s. Chúng tôi rất vinh dự được đón mừng Tết Nguyên Đán này với cách thể hiện nghệ thuật của anh ấy và hy vọng thực khách hâm mộ sẽ tận hưởng trải nghiệm thú vị và kỷ niệm này với chúng tôi.”





Vinh danh các truyền thống Tết Nguyên Đán









Một phần trong sự kết hợp đa phương tiện truyền thông, McDonald’s và nhà thiết kế Leon cũng đã thực hiện một quảng cáo trên TV nói lên những suy nghĩ của nhà thiết kế về những truyền thống yêu quý của Tết Nguyên Đán đồng thời nói về thân thế đa văn hóa của anh. Quý vị có thể xem đoạn quảng cáo này tại đây , và nó sẽ được trình chiếu trên khắp nước Mỹ hôm nay trên kênh tiếng Anh, Hoa, Hàn, và Việt.

Chia sẻ lời chúc may mắn và thịnh vượng





Nếu không có phong bao lì xì đỏ thì không phải là Tết Nguyên Đán! Theo thông lệ phong bì thường được chứa tiền và trao tặng để tượng trưng cho sự thịnh vượng, những phong bao lì xì đỏ này được thiết kế riêng cho thực khách McDonald’s sẽ mang hình ảnh năm Nhâm Dần của nhà thiết kế Leon. Thực khách đến với các tiệm ăn có tham gia chương trình sẽ được nhận một phần gồm hai phong bao lì xì đỏ để tặng cho bạn bè và gia đình nhằm chia sẻ niềm may mắn theo truyền thống năm mới. Các tiệm ăn có tham gia chương trình tại Los Angeles, New York, San Francisco, Houston, và Atlanta bắt đầu từ ngày 1 tháng Hai cho đến khi hết hàng, bao gồm có các địa điểm:





Chương trình đón Tết Nguyên Đán năm nay thể hiện một sự cam kết lâu dài của chúng tôi đối với cộng đồng người Mỹ gốc Á, bao gồm các dịp lễ hội văn hóa có ý nghĩa, chẳng hạn như sự phối hợp đón mừng Tết Nguyên Đán năm ngoái với nhóm nghệ nhân Á Châu nổi tiếng toàn cầu 88rising và phân phát phong bao lì xì đặc biệt tại Hội Chợ Tết San Francisco 2020. Nỗ lực và quyết tâm của công ty mang thương hiệu Vòm Vàng này còn đi đến lãnh vực giáo dục nữa, trong mục đích cung cấp thực phẩm và nâng nỡ các cộng đồng mà công ty này phục vụ. Qua các chương trình như McDonald's APA Next , bao gồm một chương trình học bổng hàng năm dành cho học sinh người Mỹ gốc Á Châu Thái Bình Dương có nhu cầu tài chánh cùng với sự hợp tác với Shine , một công ty cung cấp ứng dụng điện thoại giúp người sử dụng tự chăm sóc mình để hỗ trợ cho các học sinh trong và ngoài lớp học.

