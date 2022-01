Yaamava’ Resort & Casino at San Manuel Chào Mừng Tết Nhâm Dần 2022

Chào đón năm mới tại khu nghỉ dưỡng và sòng bài sang trọng mới mở rộng với

các chương trình trang trí tết, múa lân, rút thăm trúng thưởng tổng trị giá $200,000

và các dịch vụ ẩm thực đặc biệt

“Tết Nguyên Đán là một ngày lễ quan trọng đối với nhiều khách hàng và nhân viên của chúng tôi tại Yaamava’ Resort and Casino” - ông Peter Arceo, Tổng giám đốc tại Yaamava’ Resort and Casino at San Manuel cho biết. “Để chào đón năm Nhâm Dần, chúng tôi sẽ mang đến những cảnh trang trí Tết đặc sắc trên toàn bộ khuôn viên, cũng như các món ăn theo phong cách Châu Á, chương trình giải trí, thêm vào nhiều cơ hội trúng các giải thưởng và tiền mặt liên tục!”