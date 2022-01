Triển Lãm “Sacred Path” (Tâm Hướng) của họa sĩ Nguyễn Việt Hùng

Từ ngày 12 tháng Hai – 7 tháng Năm, 2022

Tiếp Tân Khai Mạc: Thứ Bảy ngày 12 tháng Hai, từ 4pm – 7pm

Trò chuyện với Hoa Sĩ: Thứ Ba ngày 14, 12 giờ trưa

Địa điểm: California State Long Beach - Community Gallery

1250 Bellflower Blvd, Long Beach, CA 90840

Sau hai năm căng thẳng đại dịch, các buổi triển lãm nghệ thuật và trình diễn âm nhạc bị gián đoạn khiến người ta khao khát được trở lại với không gian thưởng ngoạn “live”. Trường đại học California State Long Beach sẽ mở lại các chương trình văn hóa nghệ thuật, và trân trọng mời khách thưởng ngoạn đến với cuộc triển lãm Sacred Path tạm dịch là “Tâm Hướng” của họa sĩ Nguyễn Việt Hùng, một tên tuổi không xa lạ với cộng đồng người Việt quận Cam.

Cuộc triển lãm Sacred Path (Tâm Cảnh) sẽ trưng bày các bức tranh sơn dầu của họa sĩ Nguyễn Việt Hùng, tập trung vào kỹ thuật “impasto” với đường nét và cấu trúc sắc sảo được khắc họa bằng những lớp sơn dầu dày dặn tạo nên những đường nét cảnh vật trừu tượng mang phẩm chất giá trị đáng kinh ngạc.





Được tuyển chọn từ các bộ tranh Ancient Pines (2016-2021), Sacred Landscapes và Personages (2015-2021), thoạt đầu tưởng như những bức tranh này không liên quan đến nhau, nhưng thật ra là những vật thể tự nhiên và hình ảnh suy tưởng hợp nhất giữa môi trường, trí óc và tâm linh – diễn đạt quan tâm và sở trường của người nghệ sĩ về tính cách hình học trong ý tưởng khí tâm của Torus và Doaist. Những tác phẩm của Nguyễn Việt Hùng khám phá vòng tuần hoàn sinh lực trong thiên nhiên và các năng lượng tâm linh tràn ngập vũ trụ kết nối giữa cảnh và vật, cũng như giữa tinh thần và vật chất.

Tiểu Sử

Họa sĩ Nguyễn Việt Hùng sinh năm 1957 tại Sài Gòn, Việt Nam.





Học ngành Sinh Vật Học tại Đại Học Khoa Học Sài Gòn. Định cư ở Hoa Kỳ năm 1982, chuyển sang lĩnh vực họa sĩ minh họa, đồ họa và thiết kế.





Có tranh được galleries đại diện và triển lãm tại các hội chợ nghệ thuật Art Fairs Los Angeles, Miami, New York, San Francisco, Palm Springs, Houston, San Diego,…





Hai lần liên tiếp giải nhất trong triển lãm Quốc Tế Lưỡng Niên do hội Văn Hóa Nghệ Thuật San Diego tổ chức 2013 và 2015 (Juror's Choice Awards at the San Diego Art Institute Biennial International Award Exhibition 2013 and 2015).





Sống và làm việc tại Los Angeles California.