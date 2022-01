Các Quy Định Bắt Buộc Về Vắc Xin Đối Với Các Nhân Viên Y Tế Bắt Đầu Có Hiệu Lực

Quy định bắt buộc về vắc xin sẽ có hiệu lực từ Thứ Năm, 27 tháng 1 năm 2022, ở các tiểu bang: California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee, Vermont, Virginia, Washington và Wisconsin, cùng với Đặc khu Columbia và các vùng lãnh thổ thuộc Hoa Kỳ. (Nguồn: Unsplash.com)



HOA KỲ – Theo quy định bắt buộc của chính quyền Biden, các nhân viên y tế ở khoảng một nửa số tiểu bang trên toàn Hoa Kỳ sẽ phải tiêm vắc xin COVID-19, hạn chót là Thứ Năm, 27 tháng 1 năm 2022. Quy định sẽ được triển khai trên các tiểu bang còn lại của toàn quốc trong những tuần tới, theo trang APnews đưa tin ngày Thứ Tư, 26 tháng 1 năm 2022.

Quy định bắt buộc về vắc xin được một số người hoan nghênh, và cũng khiến một số người lo sợ rằng nó sẽ làm cho tình trạng thiếu nhân viên thêm nghiêm trọng, nếu các nhân viên y tế thà bỏ việc thay vì tuân thủ.

Một số bang do Đảng Cộng hòa nắm quyền đã chống lại các quy định bắt buộc về vắc xin. Nhiều bệnh viện và nhà dưỡng lão có thể bị kẹt giữa các yêu cầu trái ngược nhau của tiểu bang và liên bang.

Trên toàn quốc, khoảng 81% nhân viên của các nhà dưỡng lão đã được tiêm chủng đầy đủ vào đầu tháng này, mức cao nhất là 98% ở Rhode Island, và mức thấp nhất là 67% ở Missouri, theo Trung tâm Dịch vụ Medicare & Medicaid liên bang. Dữ liệu không chỉ rõ mức độ tiêm chủng tại các bệnh viện và các nơi chăm sóc sức khỏe khác.

Quy định bắt buộc cũng yêu cầu 10.4 triệu nhân viên ở 76,000 cơ sở chăm sóc sức khỏe phải tiêm vắc xin. Quy định sẽ có hiệu lực trước tiên ở một số bang như: California, Florida, New York và Pennsylvania.

Tại Trung tâm Y tế Wilson ở Neodesha, Kansas, 3 trong số khoảng 180 nhân viên xin nghỉ việc, và một số khác đã xin miễn tiêm vắc xin, Janice Reese, nữ phát ngôn của bệnh viện cho biết: “Chúng tôi rất may mắn vì chỉ có từng đó người bỏ việc,” Reese cho biết quy định bắt buộc tiêm vắc xin cũng có thể khiến bệnh viện khó tìm nhân viên thay cho những người đã nghỉ hơn.

Ở Florida, các trung tâm y tế đang bị kẹt giữa các chính sách tiêm phòng của liên bang và tiểu bang. Họ có thể bị cắt nguồn tài trợ liên bang nếu không tuân theo quy định của chính quyền Biden, hoặc có thể bị phạt vì vi phạm luật tiểu bang.

Thống đốc Ron DeSantis là người theo khuynh hướng chống lại quy định bắt buộc tiêm vắc xin. Năm ngoái, ông đã ký luật buộc các công ty có quy định bắt buộc về vắc xin phải cho phép nhân viên của mình chọn không tham gia vì lý do y tế, tín ngưỡng, hoặc đã bị nhiễm COVID-19 trước đó, nếu họ chịu xét nghiệm thường xuyên hoặc mặc đồ bảo hộ. Các công ty, cơ sở nào không tuân theo có thể bị phạt từ 10,000 đến 50,000 đô la cho mỗi lần vi phạm.

Một số tiểu bang đã có các quy định bắt buộc về vắc xin riêng cho nhân viên y tế. Ví dụ, ở California, họ được yêu cầu tiêm chủng đầy đủ (2 mũi) kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2021, và phải tiêm mũi thứ 3 trước ngày 1 tháng 2 năm 2022.

Sal Rosselli, Chủ tịch Nghiệp đoàn National Union of Healthcare Workers, cho biết: “Quy định bắt buộc của liên bang là thà trễ còn hơn không có. Nó mà có sớm hơn thì chúng ta đã không phải trải qua đợt tăng đột ngột số ca nhiễm, và sẽ có rất nhiều người không phải chết.”

Chính phủ cho biết quy định bắt buộc về vắc xin đối với liều đầu tiên sẽ bắt đầu có hiệu lực tại 20 bang khác vào ngày 14 tháng 2 năm 2022. Yêu cầu sẽ có hiệu lực vào ngày 22 tháng 2 năm 2022 tại Texas, nơi nộp đơn kiện riêng để chống lại. Nhà dưỡng lão Cedarcrest Manor, ở phía đông thành phố Washington, Missouri, đã thông báo rằng họ định tận dụng quy định của tiểu bang, cho phép các cơ sở đóng cửa trong tối đa 2 năm nếu thiếu nhân viên do các quy định bắt buộc tiêm vắc xin.

