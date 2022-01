Sáu Nước Vùng Đông Nam Á Họp Nhằm Chống Đường 9 Đoạn Của Trung Quốc Tại Biển Đông

Thời sự thế giới





Tranh chấp tại Biển Đông: Tại sao các nước Đông Nam Á không thể đoàn kết chống lại các yêu sách của Trung Quốc? Đó là tiêu đề bài viết trên trang mạng Asia West East Review Center ngày 19.1.2022. Trang web này mô tả cuộc họp của 6 nước vùng Đông Nam Á / ĐNÁ dự trù tổ chức vào tháng 2.2022 tới đây là " một diễn biến hấp dẫn"...

"Tháng trước, các phương tiện truyền thông Indonesia đã đưa tin về một diễn biến hấp dẫn: người đứng đầu cơ quan an ninh hàng hải của nước này (được gọi là Bakamla), Phó Đô đốc Aan Kurnia, đã mời những người đồng cấp từ Brunei, Malaysia, Philippines, Singapore và Việt Nam tham dự một cuộc họp vào tháng Hai. để thảo luận về tranh chấp Biển Đông. Theo Phó Đô đốc Aan, cuộc họp sẽ tạo điều kiện cho các quan chức từ sáu quốc gia “chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy tình anh em” và “trình bày một cách tiếp cận phối hợp” để “ứng phó trên thực địa khi chúng ta đối mặt với cùng một“ xáo trộn ”. Mặc dù ông không đề cập đích danh Trung Quốc, nhưng rõ ràng từ các sự kiện gần đây trong vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia (EEZ) mà ông cho là Trung quốc là kẻ gây ra xáo trộn". "..."

Cũng trong bản văn này, AsiaWE Review dự liệu phản ứng của Trung quốc về cuộc họp của 6 nước ĐNÁ: "Bất kỳ nỗ lực phối hợp nào sẽ gây ra phản ứng dữ dội từ phía Trung Quốc. Bắc Kinh không thích ý tưởng việc các bên tranh chấp thảo luận và đưa ra lập trường chung. Vì Trung quốc chỉ thích cách tiếp cận chia để trị, qua các cuộc đàm phán song phương".[1]

Còn phản ứng của phía Mỹ về " diễn biến hấp dẫn này" ... Vào thời điểm 6 nước ĐNÁ chuẩn bị họp (2.2022), không hiểu vô tình hay cố ý có sự trùng hợp... Số là vào ngày 24.1.2022 vừa qua, Bộ Ngoại Giao đã tổ chức cuộc họp báo nhằm làm rõ lý do Mỹ bác bỏ các yêu sách phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong phần mở đầu bản thông cáo báo chí viết:"Vào ngày 12 tháng 1 năm 2022, Bộ Ngoại giao đã công bố nghiên cứu về các yêu sách hàng hải của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CHND Trung Hoa) ở Biển Đông. Nghiên cứu kết luận rằng CHND Trung Hoa khẳng định các yêu sách hàng hải ở Biển Đông là trái pháp luật."



Ngoài ra, phát biểu trong họp báo (24.1.2022), bà Constance Arvis, Phụ tá Ngoại trưởng về Đại dương cho hay, tuyên bố của BNG là cơ sở để các bên phản đối yêu sách của Trung Quốc. " Với việc công bố nghiên cứu mới nhất này, Hoa Kỳ một lần nữa kêu gọi CHND Trung Hoa tuân thủ luật pháp quốc tế về hàng hải và ngừng các hoạt động cưỡng chế phi pháp ở Biển Đông. Và do đó, nghiên cứu này là cơ sở rất quan trọng để từ đó bạn bè và đồng minh bác bỏ các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông".[2]

Trong khối Đông Nam Á hiện số thành viên có 10 nước, nhưng tại sao phía Indonesia chỉ mời có 6 nước. Nước Thái Lan luôn giữ thái độ trung lập đối với xung đột lãnh hải ở Biển Đông, Miến Điện thì đang bị khối ĐNÁ tẩy chay vì cuộc đảo chánh năm vừa qua. Còn nước Singapore được Indonesia mời tham dự, vì vào tháng 5.2020, khi Indonesia gửi công hàm lên Liên Hiệp Quốc phản đối ‘đường 9 đoạn’ của Trung Quốc tại Biển Đông, phía Singapore lên tiếng ủng hộ quan điểm của phía Indonesia. Còn hai nước Cambodia và Lào thường bênh vực quan điểm của Trung Quốc. Như đã viết, theo dự trù cuộc họp của 6 nước vùng ĐNÁ sẽ diễn ra trong tháng 2.2022 tới đây tại Indonesia (bản văn không ghi ngày họp) nhưng 2 nước Cambodia và Lào không được mời. Nhân dịp này, tưởng cũng nên lược lại quan hệ của hai nước Cambodia và Lào với Trung Quốc và Mỹ.

✲ Quan hệ giữa Lào và Trung quốc

Năm 2008 – Theo bản văn của hãng tin Anh Reuters ngày 6.4.2008 về thỏa thuận đất đai với Trung Quốc năm 2008 gây lo ngại tại Lào. Trong mắt các nhà cầm quyền Cộng sản Lào, việc buôn bán vùng đất ngập nước lớn nhất Viêng Chăn để đổi lấy một sân vận động thể thao có vẻ là một món hời. Nhưng việc bàn giao đầm lầy That Luang cho một liên doanh do Trung Quốc đứng đầu làm dấy lên những tin đồn và sự bất bình về ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc Kinh đối với nước láng giềng Lào nghèo khó.



Đáng ngạc nhiên hơn, sự bất mãn đã buộc chính phủ Lào, một trong những quốc gia kín tiếng nhất Châu Á, phải công khai giải thích về việc hoán đổi một khu đất đắc địa để nhận về khu liên hợp thể thao chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á vào năm 2009. Lin, người có nhà nằm gần đầm lầy ở ngoại ô thành phố, cho biết: “Nhiều người tức giận với chính phủ".



Tin đồn về việc Trung Quốc tiếp quản vùng đất ngập nước rộng 20 cây số vuông (7,7 dặm vuông) - nơi sinh sống của 20 loài cá, cánh đồng lúa và 17 ngôi làng - bắt đầu rộ lên vào tháng 9 năm ngoái. “Chúng tôi nghe nói rằng 4.500 gia đình từ Trung Quốc sẽ đến đây định cư. Nhiều người đã lo lắng ”rằng họ sẽ bị đuổi khỏi nơi cư ngụ. Cảm giác của tôi là‘ tại sao chúng ta phải nhường mảnh đất này cho Trung Quốc ’? Nếu chúng ta chưa sẵn sàng đăng cai SEA Games, thì tại sao chúng ta cần nó? Chính phủ chỉ muốn cải thiện hình ảnh của mình mà không quan tâm đến hoàn cảnh của dân chúng".



Trung Quốc đói tài nguyên và Bắc Kinh đã đổ tiền vào các đồn điền cao su, các dự án năng lượng và cơ sở hạ tầng ở những vùng sâu vùng xa của quốc gia miền núi 5,8 triệu dân này. Một lượng lớn khách Trung Quốc mới giàu đã giúp du lịch trở thành nguồn thu ngoại tệ quan trọng. Nhưng những tin đồn về một khu phố Tàu mọc lên từ đầm lầy nằm gần tượng đài Phật giáo That Luang, biểu tượng quốc gia của đất nước, đã khiến nhiều người dân ở khu vực này thất vọng.



• ĐỪNG GỌI LÀ CHINATOWN

Trong một nỗ lực để xoa dịu tranh cãi, Phó Thủ tướng Somsavat Lengsavad đã tổ chức một cuộc họp báo hiếm hoi vào tháng Hai (2008), nơi ông bác bỏ kế hoạch “đưa 50.000 gia đình Trung Quốc đến sống trong khu vực”, theo hãng tin KPL của Lào. Ông xác nhận rằng một liên doanh Trung Quốc-Lào đã được nhượng quyền trong 50 năm trên 1.600 ha (3.950 mẫu Anh) đất để đổi lấy việc Bắc Kinh tài trợ và xây dựng khu liên hợp thể thao, bao gồm hai sân vận động trong nhà, bể bơi và sân tennis.



Liên doanh do người Trung Quốc nắm giữ 95% có thể bán các đơn vị công nghiệp và nhà ở cho người Lào và người nước ngoài, nhưng ông khẳng định người mua Trung Quốc sẽ không nhận được đặc quyền nào. Trong riêng tư, một số quan chức chính phủ đã lo ngại về mức độ nhạy cảm của kế hoạch phát triển đầm lầy.

“Việc đầu tiên họ cảnh báo là‘ đừng gọi nó là Phố Tàu ’, một nhân viên tổ chức phi chính phủ nói về cuộc họp với các quan chức chính phủ. Các nhà phân tích nói rằng việc bàn tán về một vùng đất Trung Quốc có lẽ đã bị thổi phồng quá mức, nhưng chiến dịch tuyên truyền hiếm hoi của chính phủ nhằm vào những người chỉ trích về kế hoạch này.

• VỀ MÔI TRƯỜNG

Thị trưởng của Vientiane đã nói rằng That Luang sẽ là một hình mẫu về quy hoạch đô thị và môi trường sẽ đưa thành phố của ông lên hàng đầu với các thủ đô khác trong khu vực. “Nhiều người đã đặt ra câu hỏi về việc liệu sự phát triển của đầm lầy có thể hủy hoại môi trường hay không, nhưng trên thực tế nó đã bị ô nhiễm bởi cư dân địa phương,” Sinlavong Khoutphaythoune cho biết vào tháng trước. Trong khi đó, chính quyền đã hứa sẽ đền bù “hợp lý” cho những người dân bị ảnh hưởng. Nhưng điều đó đã làm dấy lên nhiều tin đồn rằng bất kỳ khoản thanh toán nào sẽ chỉ bằng một phần nhỏ giá trị của khu đất, mà một số ước tính đưa ra là 120 đô la một mét vuông.



Một thực tế phức tạp cho bất kỳ nỗ lực đền bù nào sẽ diễn ra, vì nhiều gia đình đã sống quanh đầm lầy trong nhiều thập kỷ, nhiều người không có giấy chứng nhận đất phù hợp. “Chính phủ nói rằng những người xấu đang tung tin đồn, nhưng chúng tôi lại không nhận được thông tin về những ǵ sẽ xảy ra đối với vùng đất của chúng tôi,” một người đàn ông nói với Reuters từ ngôi nhà gỗ hai phòng của mình ở rìa đầm lầy.[3]

✲ Boten, thành phố Trung Quốc tại Lào

Năm 2009 -- Theo bản văn của báo Pháp Courrier International ngày 4.9.2009.Tại bến xe ở Côn Minh, thủ phủ của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, một chiếc xe buýt chở đầy công nhân Trung Quốc khởi hành. Điểm đến: Viêng Chăn, thủ đô của Lào. Hành trình dài nhiều giờ di chuyển nhưng không làm những người đàn ông này khó chịu. Họ thậm chí còn có vẻ hào hứng với viễn cảnh sớm kiếm được một đồng lương đủ sống. “Lào là một đất nước nghèo và bẩn thỉu, một trong số họ nói. Nhưng chúng tôi đã có rất nhiều bạn bè ở đó. Chúng tôi có thể kiếm tiền ở đó và giúp làm cho Lào giống Trung Quốc hơn ”.



Tại Tam giác vàng - khu vực giàu tài nguyên thiên nhiên bao gồm một phần lãnh thổ của Lào, Thái Lan và Myanmar - ảnh hưởng của Trung Quốc đã hiện diện từ rất lâu. Giống như Chin Haw - người Hán và người gốc Hoa từ tỉnh Vân Nam - đến Lào vào thế kỷ 19 để tận dụng lợi thế của mùa màng nông nghiệp, một làn sóng di cư mới từ Vân Nam và xa hơn đang đổ vào khu vực này. Trong những năm gần đây, vai trò của Trung Quốc đối với sự phát triển của Bắc Lào ngày càng rõ nét. Trung Quốc hiện kiểm soát phần lớn nền kinh tế Lào. Từ tài nguyên khai thác và cao su đến điện, bán lẻ và khách sạn, người láng giềng hùng mạnh thống trị gần như mọi lĩnh vực kinh tế.

Năm ngoái, chính quyền Vân Nam đã lập một dự án-phát triển các ngành công nghiệp của Bắc Lào cho tới năm 2020. Dự án này cần được thông qua tại Đại hội Đảng Cộng sản Lào lần thứ 9, vào năm 2010. Sự sang trọng chúng ta thấy ở biên giới Trung-Lào cho thấy ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc Kinh mang lại lợi ích cho một số người. Tuy nhiên, nhiều người Lào và các nhà quan sát quốc tế lo ngại về tác động xã hội và môi trường của nó. Những lo ngại này đặc biệt liên quan đến “đường cao tốc” số 3 (được xây dựng bằng vốn của Trung Quốc và Thái Lan), nối Côn Minh với Bangkok và băng qua Bắc Lào.

Nằm trên biên giới Trung Quốc gần với Đường số 3, thành phố Boten của Lào đã giành được vị thế là “đặc khu kinh tế” vào năm 2002. Thành phố vàng Boten nổi tiếng, khu tập hợp, với diện tích 21 km vuông, đã được sáp nhập vào Trung Quốc sau khi các nhà đầu tư Trung Quốc được nhượng bộ 30 năm - có thể kéo dài đến 60 năm. Được quảng cáo là “thành phố quốc tế và hiện đại nhất ở Lào”, Boten sẽ có sân gôn, trung tâm hội nghị, các khu dân cư và thậm chí cả sân bay quốc tế. Sự phát triển của Boten chắc chắn đã tạo ra công ăn việc làm cho người dân địa phương, nhưng hầu hết đây là những vị trí thấp. Boten đã theo giờ Bắc Kinh, đồng nhân dân tệ và việc sử dụng tiếng Quan Thoại. Điện và điện thoại được kết nối với mạng của Trung Quốc. Ngay cả các ổ cắm điện cũng đáp ứng các tiêu chuẩn của Trung Quốc.

• Đa dạng sinh học bị đe dọa bởi các dự án của Trung Quốc

Dự án đã gây ra một làn sóng phàn nàn. Sự phát triển của đặc khu kinh tế đã đi kèm với một làn sóng di dời: những cư dân của Boten trước đây đã được di dời ra xa hai mươi cây số, ở một nơi mà các dịch vụ khan hiếm hơn và đất đai kém màu mỡ hơn. Việc nhân rộng các nhượng bộ của Lào dành cho người Trung Quốc, dòng người di cư Trung Quốc không ngừng và sự phát triển của mạng lưới đường trong khu vực cũng khuyến khích nạn săn trộm các loài quý hiếm, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với đa dạng sinh học của đất nước.

Những khu vực cây cối lớn đã bị san bằng để bán gỗ trước khi trồng cây tếch và cây cao su. Mặc dù những đồn điền cây cao su đầu tiên ở Bắc Lào chỉ có từ năm 1994, đầu tư của Trung Quốc đã thúc đẩy rất nhanh việc mở rộng ngành cao su. Các công ty Trung Quốc đang đầu tư mạnh vào các đồn điền khổng lồ. Khi đã sở hữu hợp đồng ký với chính quyền Lào, họ sẽ đến thực địa và giao dịch với dân làng, những người mà họ đưa ra mức lương đủ sống. Không cần phải nói rằng tiến trình này mở ra con đường cho sự lạm dụng. Chính phủ Lào đã cố gắng chấm dứt những lạm dụng này bằng cách quyết định đóng băng các giao dịch như vậy vào năm 2007. Nhưng biện pháp này vẫn không có hiệu lực, vì bị các quan chức địa phương không tuân theo hoặc lách luật.[4]

✲ Trung Quốc tại Lào: Một sự hiện diện không được người dân hoan nghênh

Năm 2015 - Theo bản văn của đài Radio Pháp RFI ngày 7.10.2015 - Sự hiện diện kinh tế của Trung Quốc ở miền Bắc Lào ngày càng quan trọng, và đặc biệt gia tăng từ khoảng 5 năm nay. Đã có hiện tượng Lào bị « mất » chủ quyền tại một số « nhượng địa » cho Trung Quốc khai thác. Vấn đề sự hiện diện nặng nề của Trung Quốc tại Lào đã khiến người dân bắt đầu bức xúc. Từ những điều tai nghe mắt thấy tại nghe, Arnaud Dubus cho biết chi tiết như sau về sự hiện diện ngày càng đáng kể của Trung Quốc tại Lào :

Đây là một hiện tượng diễn ra trên nhiều cấp độ : Trước tiên ở cấp cá nhân. Người Trung Quốc nhận được từ chính quyền địa phương của họ ở miền Nam Trung Quốc một loại tiền thưởng gọi là tiền phụ cấp đi xa, nếu ra nước ngoài thì có thể lên đến 80.000 euro cho mỗi người.





Nếu họ nhận tiền thưởng này, họ không được quyền quay về Trung Quốc trước một thời hạn được quy định là nhiều năm. Nhiệm vụ của họ là phải trở thành các nhà thầu thành công ở miền Bắc Lào. Nhiều người Trung Quốc thuộc diện này đã đến thuê đất của người Lào trong các tỉnh phía bắc, trồng trọt, nuôi tôm cá. Họ đôi khi bán sản phẩm của họ trên thị trường tại chỗ, nhưng đối với những công trình khai thác nông nghiệp lớn như là những đồn điền trồng chuối, trồng bắp ngô và cao su, sản phẩm đều được xuất về Trung Quốc.



Trong khu vực này cũng có nhiều công ty nhỏ của người Trung Quốc, những tiệm làm và bán bánh mì, cửa hiệu, khách sạn, nhằm phục vụ số khách du lịch rất đông người Trung Quốc. Song song với các cá nhân nói trên, thì những đại công ty cũng hiện diện ở Lào, ví dụ như khu khách sạn 5 sao lớn nhất đang được xây dựng ở cố đô Luang Prabang, thuộc quyền sở hữu của một tập đoàn Trung Quốc.



• Những vùng do người Trung Quốc kiểm soát



Tôi (Arnaud Dubus ) đã đến hai vùng mà chính phủ Lào đã nhượng cho những tập đoàn Trung Quốc trong thời hạn 99 năm và là những nơi có các sòng bạc. Vùng đầu tiên là Boten, thuộc tỉnh Luang Namtha. Nơi đây từng có sòng bạc casino, khách sạn hạng sạng và một trung tâm thương mại bán sản phẩm miễn thuế, tất cả đều được mở vào năm 2003.



Tuy nhiên, các hành vi phạm pháp tại nơi này - những người tại chỗ nói đến các vụ ám sát, người bị mất tích - đã bùng lên đến mức chính quyền tỉnh Vân Nam đã phải cho đóng cửa khu Boten vào năm 2011, và chỉ cho mở lại cách đây 8 tháng mà thôi. Thế nhưng Boten vẫn giống như một thành phố ma, với một nửa bị bỏ trống, những ngôi nhà, xe hơi sang trọng bỏ hoang.



Sòng bạc thứ nhì ở tỉnh Bokeo, không xa biên giới Thái Lan. Nơi đây cũng ở trên đất Lào, nhưng tất cả là do người Trung Quốc kiểm soát. Đồng hồ thì cũng theo giờ Bắc Kinh, ngôn ngữ duy nhất được sử dụng là tiếng Hoa và tiền được dùng là đồng yuan.



Các làng người Lào nằm trong các khu vực này đã bị chính phủ Lào cho dời đi nơi khác. Tôi đã đến một số làng này và người dân đã tỏ thái độ rất bất bình về chỗ ở mới của họ do các tập đoàn Trung Quốc xây dựng. Sau một hai năm thì trần nhà, ngay cả mái nhà, bị sụp đổ. Những người bị di dời mất đi phương tiện kiếm sống chẳng hạn như ruộng đồng của họ, và cho dù họ được bồi thường, nhưng cách sống đã thay đổi, và cuộc sống đã trở nên rất khó khăn.



• Người dân trong vùng oán ghét người Trung Quốc



Một cách rất tự nhiên, hầu như tất cả người Lào mà tôi gặp được trong vùng đều nói về sự thâm nhập kinh tế của Trung Quốc, và nhiều khi với nhận định rất tiêu cực. Một ví dụ cụ thể : Một cô thư ký của chính quyền địa phương Luang Prabang đã đưa lên Facebook vào tháng 7 (2015) vừa qua một tài liệu chính thức cho thấy là chính quyền địa phương này có dự án nhượng thác nước ở Kuang-Si cho một tập đoàn Trung Quốc. Thác nước này, cách Luang Prabang độ nửa tiếng đồng hồ nếu đi bằng xe hơi, là một trong những thắng cảnh tự nhiên của vùng này. Hàng chục ngàn người Lào đã phản đối trên mạng internet, họ đã buộc được chính quyền địa phương đình hoãn dự án.



Nói chung, chính phủ Lào đề cập đến đầu tư Trung Quốc thường dưới góc độ tích cực, trong khuôn khổ tình hữu nghị bền vững giữa Trung Quốc và Lào. Nhưng đôi khi chính phủ Lào cũng nhận thấy là họ đã đi quá xa và buộc phải điều chỉnh lại.



• Sự hiện diện kinh tế của Việt Nam tại Lào



Theo Arnaud Dubus, sự hiện diện kinh tế của Việt Nam tại Lào lâu đời hơn nhiều, phải nói là từ nhiều thế hệ. Sự hiện diện này tập trung ở phía Nam nhiều hơn, trong vùng Savannakhet.



Cái khác biệt lớn là người Lào ít nhìn người Việt Nam như một mối đe dọa kinh tế đối với họ. Và điều đó xuất phát từ nhiều nguyên nhân: Trước tiên là người Việt Nam thường làm những nghề cá thể, như mở tiệm uốn tóc, chăm sóc sắc đẹp, hành nghề thủ công, hay bán hàng rong. Và nhất là người Việt Nam khéo nhịn, không phô trương, hòa nhập với người Lào. Họ nói tiếng Lào, ăn mặc kiểu Lào và cưới hỏi, lập gia đình với người Lào.



Người Trung Quốc đến Lào trong những đợt gần đây thì giữ cách biệt, không hòa nhập với dân chúng địa phương. Họ sống biệt lập với người Lào - người Trung Quốc sống với người Trung Quốc - và cũng không muốn hay cố gắng hòa nhập, và nhiều khi họ cũng không nói được tiếng Lào. Và dĩ nhiên là những điều này càng làm tăng sự nghi kỵ của người Lào đối với những người mới đến này.[5]



✲ Dự án Phát triển Trung Quốc đang gây tranh cãi ở Lào tiến gần hơn đến sự phê duyệt của Chính phủ

Năm 2020 -- Theo bản văn của Radio Free Asia ngày 20.10.2020 - Các nguồn tin của Lào cho biết một dự án phát triển gây tranh cãi do Trung Quốc thực hiện ở Lào hiện đang được tiến hành bất chấp cảnh báo của các nhà bảo vệ môi trường và sự trì hoãn kéo dài do dân làng phản đối. Khu phát triển mới Vang Viêng (miền Trung nước Lào, thuộc tỉnh Vientiane) , một dự án trị giá 5,3 tỷ USD, chiếm hơn 7.000 ha đất tại một trong những khu vực đẹp nhất của đất nước, hiện đang trong giai đoạn lập kế hoạch cuối cùng. Nhiều người lo ngại rằng dự án làm gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc vào quốc gia Đông Nam Á đang phát triển, vốn đã trở thành mục tiêu cho đầu tư nước ngoài khổng lồ từ nước láng giềng phương Bắc hùng mạnh dưới khuôn khổ Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc.



“Nhiều người trong chúng tôi có thể không đồng ý với việc tiếp tục dự án này, nhưng chúng tôi không thể cạnh tranh với sức mạnh tài chính của người Trung Quốc,” một người dân Vang Vieng khác nêu vấn đề : “Ở Lào, người Trung Quốc có thể mua mọi thứ, và không ai có thể chống lại họ. Ai chống đối sẽ bị đi tù, ”anh nói. “Tôi không muốn người Trung Quốc có vai trò lớn hơn ở Lào. Hiện tại, mọi dự án ở Lào đều đã là của Trung Quốc ”.



Công dân không thể chính thức sở hữu tài sản, và chính phủ có quyền thu hồi đất khi việc này được coi là vì lợi ích công cộng, chẳng hạn như cho các dự án phát triển quốc gia.



Mặc dù chủ dự án đảm bảo rằng điều kiện sống của những người bị di dời sẽ tốt bằng hoặc tốt hơn so với trước khi dự án được triển khai. Thế nhưng việc chi trả tiền bồi thường thường bị trì hoãn, đôi khi trong thời gian dài, hoặc được trả với số tiền thấp hơn so với cam kết ban đầu. Trở ngại khác là diện tích đất mới được giao đôi khi không thích hợp để canh tác, các nguồn tin cho biết.[6]

✲ Cơ hội hợp tác phát triển của Hoa Kỳ tại Lào

Năm 2021 -- Theo bản văn của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tại Hoa Thịnh Đốn, ngày 6.12.2021 - Trước khi ký kết Đối tác Toàn diện Hoa Kỳ-CHDCND Lào, Hoa Kỳ đã phân bổ 3 triệu USD cho Lào mỗi năm. Kể từ hiệp định năm 2016, khoản hỗ trợ này đã tăng đều đặn. Ngân sách của USAID dành cho Lào đã tăng từ 6 triệu đô la vào năm 2016 lên hơn 30 triệu đô la vào năm 2020, cộng với kinh phí bổ sung để giải quyết các tác động của Covid-19. Lập trình tập trung vào y tế, giáo dục, xã hội, quản trị và phát triển kinh tế. USAID dự kiến ngân sách của mình cho năm tài chính (FY) 2021 và FY 2022 sẽ là hơn 30 triệu đô la mỗi năm. Tuyến đường sắt Lào-Trung (một phần của Sáng kiến Vành đai và Con đường) đã gần như hoàn thiện và sẽ nối Viêng Chăn với thành phố Côn Minh ở miền nam Trung Quốc.

FDI vào Lào - phần lớn trong lĩnh vực điện và nông nghiệp - đã tăng từ 333 triệu USD năm 2010 lên 1,7 tỷ USD năm 2017, chủ yếu từ Việt Nam, Thái Lan và Trung Quốc. Trong năm 2018, chỉ riêng Trung Quốc đã chiếm 79% tổng dòng vốn FDI. Lào đã bắt đầu có những bước tiến xa hơn để mở cửa nền kinh tế.

Hoa Kỳ có cơ hội tốt nhất trong nhiều thập kỷ để thiết lập lại quan hệ kinh tế với Lào- đưa ra nhiều lĩnh vực hợp tác nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững và có ý nghĩa trong khu vực. Mối quan hệ Mỹ-Lào cũng có thể giúp chống lại sự hiện diện đáng kể của Trung Quốc trong khu vực. Các sáng kiến khai thác của Trung Quốc ở Lào chủ yếu mang lại lợi ích cho Trung Quốc và bất lợi đối với phần lớn dân số Lào. Điều này tạo cơ hội cho Hoa Kỳ thúc đẩy con đường phát triển bền vững và bao trùm hơn. Để xây dựng mối quan hệ Mỹ-Lào và tăng cường lòng tin, Washington sẽ phải tham gia với các đồng minh đang làm việc tại nước này, bao gồm Nhật Bản và Australia, cũng như khai thác kiến thức sâu rộng và sự hiện diện của Ngân hàng Phát triển Châu Á trong khu vực. Tương tác với các nước láng giềng Thái Lan, Việt Nam và Campuchia cũng sẽ rất quan trọng, không chỉ vì giao thương của họ với Lào mà còn bởi vì họ có mối quan hệ văn hóa và chuyên môn trong các lĩnh vực mà đất nước này hy vọng sẽ phát triển. Các dự án kết nối khu vực - cả về giao thông và công nghệ thông tin - có thể mang lại sự hội nhập kinh tế nhiều hơn và kết nối đất nước với các thị trường toàn cầu.[7]

Để kết thúc, người viết ghi lại đoạn văn nêu trên về hiện tình nước Lào ..."Trung Quốc hiện kiểm soát phần lớn nền kinh tế Lào. Từ tài nguyên khai thác và cao su đến điện, bán lẻ và khách sạn, người láng giềng hùng mạnh thống trị gần như mọi lĩnh vực kinh tế".

(Còn tiếp)

– Đào Văn

Nguồn:

[1] -AsiaWE Center:Why can’t Southeast Asian countries stand united against China’s claims?

[2]- Bộ Ngoại Giao:China’s Maritime Claims in the South China Sea

[3]- Hãng tin Anh Reuters:China land deal rankles Laos Capital

[4]- Báo Pháp Courrier Inter.: Laos. Renforcement spectaculaire de la présence chinoisee

[5]- Radio Pháp RFI:Một sự hiện diện không được người dân hoan nghênh

[6]- Radio RFA: Controversial Chinese Development Project in Laos Moves Closer to Government Approval

[7]- Trung Tâm CSIS: Opportunities for U.S. Development Cooperation in Laos