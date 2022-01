Liệu Các Quy Định Bắt Buộc Về Vắc Xin Có Thực Sự Hiệu Quả? Theo kinh nghiệm của Canada và Châu Âu thì có!

Kinh nghiệm của Canada và Châu Âu cho thấy các quy định về vắc xin COVID-19 thật sự có hiệu quả, đặc biệt là đối với những người vẫn đang lưỡng lự không chịu tiêm phòng. (Nguồn: Unsplash.com)

HOA KỲ – Ở Hoa Kỳ, cứ 5 người trưởng thành thì sẽ có 1 người chưa tiêm phòng COVID-19. Kẻ ngoan cố thứ 5 vẫn còn đó, bất chấp những lời kêu gọi, hay thậm chí là cho tiền người dân để họ chịu đi tiêm phòng, theo trang Economist đưa tin ngày Chủ Nhật, 23 tháng 1 năm 2022.

Ngày 13 tháng 1 năm 2022, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ không chấp nhận một cách tiếp cận cứng rắn hơn – quy định phải tiêm vắc xin hoặc phải xét nghiệm đối với hơn 80 triệu người lao động. Nếu được chấp nhận và có hiệu lực, quy định trên sẽ có thể giúp ích được bao nhiêu? Chúng ta có thể nhìn sang nước láng giềng phía bắc Hoa Kỳ để thấy kinh nghiệm thành công của họ.

Ngày 5 tháng 8 năm 2021, Quebec trở thành tỉnh đầu tiên của Canada công bố quy định về vắc xin để vào các quán bar, phòng tập thể dục và nhà hàng. Những tháng tiếp theo, các tỉnh khác của Canada cũng làm theo Quebec. Sự khác biệt tạo ra một cuộc thử nghiệm tự nhiên: so sánh các tỉnh có các quy định về vắc xin với những tỉnh không có, đưa ra cách ước tính mức độ hiệu quả thực sự của các quy định.

Các quy định mới đã đẩy tỷ lệ tiêm chủng ở Canada lên một cách đáng kể

Các tính toán được thực hiện bởi 4 nhà kinh tế học, gồm Alexander Karaivanov, Dongwoo Kim, Shih En Lu và Hitoshi Shigeoka, tất cả đều thuộc trường Simon Fraser ở British Columbia.

Trong tuần sau khi công bố các quy định này, tiêm chủng liều đầu tiên tăng 42% so với tuần trước đó; và tăng 71% trong hai tuần. Kết quả là, ước tính có thêm 287,000 người được tiêm phòng trong vòng 6 tuần.

Mùa hè năm 2021, Pháp, Đức và Ý đều áp dụng các quy định về vắc xin tương tự trên toàn quốc cho các hoạt động không thiết yếu. Các tính toán cho thấy chúng cũng mang lại hiệu quả. Cuối tháng 10 năm 2021, hơn 85% người dân đủ điều kiện của Ý đã được tiêm phòng, ước tính 12 phần trăm nhiều hơn so với khi quy định chưa có hiệu lực. Ở Pháp, chính sách tiêm vắc xin đã được ghi nhận với mức tăng 8 phần trăm; còn ở Đức thì 5 phần trăm.

Một nghiên cứu khác của Miquel Oliu-Barton và các đồng nghiệp đã chứng thực những phát hiện trên. Họ phát hiện ra rằng việc yêu cầu chứng minh tiêm phòng ở Pháp, Đức và Ý không chỉ làm tăng tỷ lệ tiêm vắc xin mà còn ngăn được 46,000 trường hợp phải vào bệnh viện, đỡ được khoảng thiệt hại kinh tế 9.5 tỷ euro (11.2 tỷ đô la) và cứu 6,400 người không phải chết.

Ở các nước giàu, vẫn còn nhiều người lưỡng lự ngoan cố không chịu tiêm vắc xin.

Các nước giàu đang đi theo những hướng khác nhau về các quy định vắc xin. Một số nước thì đề xuất nhiều quy định với các mức phạt hơn (Châu Âu). Quebec đang có kế hoạch đưa ra “phí đóng góp cho sức khỏe.” Ở Hoa Kỳ, không có các quy định của liên bang, vấn đề từ chối vắc xin có thể ngày càng nghiêm trọng hơn. Sau cùng việc phòng dịch có thành công hay không còn tùy vào các quy định thúc đẩy hay lơ là tiêm phòng.

Nguồn: “Covid-19 vaccination mandates and vaccine uptake”, bởi Alexander Karaivanov, Dongwoo Kim, Shih En Lu and Hitoshi Shigeoka, 2021; CDC; ECDC; Government of Canada; Our World in Data; Statistics Canada; UK HSE.