Pechanga Resort Casino Kính Chúc Quý Vị một năm Nhâm Dần Thịnh Vượng! Tới ăn Tết Nguyên Đán với các cuộc Xổ Số biếu tặng $100,000 EasyPlay và Tiền Mặt của chúng tôi.

Đón mừng năm 2022, năm Con Cọp, Pechanga Resort Casino có thật nhiều chương trình khuyến mãi và biếu tặng dành cho quý vị đến ăn Tết trong Tháng Hai này.

Xổ Số Tết Nguyên Đán $100K EasyPlay & Tiền Mặt

Pechanga Resort Casino ăn Tết với các giải trúng biếu tặng tổng cộng $100K EasyPlay và Tiền Mặt vào những ngày Thứ Sáu 11 & 18 Tháng Hai. Hội viên sẽ kiếm được vé tham dự các cuộc xổ số những khi kéo máy hay chơi bài bàn trong thời gian 6pm-10pm mỗi ngày để có cơ may trúng những giải lớn. 60 người sẽ được xổ trúng để nhận $250, $500, hay $750 EasyPlay. Vé trúng giải lớn nhất $25,000 của một người vô cùng may mắn sẽ được xổ ra lúc 10pm. Xin hãy tới khám phá sự hào hứng kích thích vì có thể được trúng nhiều lần!

Biếu Tặng Bao Lì Xì May Mắn $5K

Khách đến chơi ở Pechanga còn may mắn hơn nữa với chương trình khuyến mãi "Bao Lì Xì May Mắn” vào Tháng Hai này. Hội viên Club chỉ cần tới thăm Khu Khuyến Mãi mỗi Thứ Ba trong Tháng Hai trong thời gian 12pm-10pm là có được cơ may trúng tới $5,000 EasyPlay!

Múa Lân Chúc Phúc Chúc Tài Mừng Tết Nguyên Đán

Mừng Tết Nguyên Đán, Pechanga Resort Casino sẽ tổ chức một buổi biểu diễn Múa Lân Chúc Phúc Chúc Tài thật đặc sắc vào ngày 5 Tháng Hai. Bắt đầu vào lúc 3 giờ chiều, "Đội Múa Lân", tượng trưng cho điềm lành và may mắn, sẽ khởi hành từ Lối Vào Hướng Bắc "North Entrance", và múa quanh tầng sòng bài. Mọi người đều có thể được nhận những Gói Đỏ để đưa cho các Nghệ Sĩ Múa Lân cầu cho một Năm Mới Tốt Đẹp.

Những Món Ăn Thức Uống Đặc Biệt Dành Riêng

Pechanga Resort Casino cũng chào đón quý khách đặt trước những bàn ăn cho Bữa Tối Gia Đình hay Bữa Trưa Công Việc để tận hưởng những Món Ăn Thức Uống Đặc Biệt "Hên" Ngày Tết, được thực hiện thật tỉ mỉ bởi các Đầu Bếp các nhà hàng Bamboo, Blazing Noodles và Umi Sushi & Oyster Bar.

Được chế biến tuyệt ngon bởi Chef Kiyo Ikeda của Umi, các món 'Tôm Hùm Ba Chiều' ($98), 'Xôi Gà Nhồi' ($58) và 'Lươn Gói Sen' ($42) chắc chắn sẽ đưa quý vị lên một đẳng cấp cảm nghiệm ăn uống mới.

Chef Marie Surakul tại Bamboo thực hiện các món 'Cá Hấp Nguyên Con' ($98) mang ý nghĩa gia tăng thịnh vượng và 'Mì Trường Thọ với Nạc Thăn Bò' ($38). Chef Surakul giới thiệu rằng mì là một biểu tượng của hạnh phúc và trường thọ, và thực khách sẽ lập tức cảm nghiệm hạnh phúc khi ăn những món đặc biệt Ngày Tết này.

Blazing Noodles, ngay cạnh Lobby Khách Sạn Pechanga, cống hiến tám món Á Châu truyền thống cho dịp Lễ quan trọng này. Từ 'Cá Hồng Chiên' tới 'Cừu Non Xào với Xốt XO Cay', những món đặc biệt này có giá từ $22 tới $92.

Các món ăn đặc biệt Ngày Tết ở Blazing Noodles, Bamboo và Umi sẽ có từ 28 Tháng 1 cho tới 13 Tháng 2. Đề nghị quý khách nên giữ chỗ trước tại Umi Sushi & Oyster Bar. Quý khách có thể vào thăm www.Pechanga.com/eat hay gọi số (951) 770-8504 để giữ chỗ.

Bên cạnh những món ăn đặc biệt này, những tay pha rượu chuyên nghiệp của Pechanga đã sáng tạo nhân dịp Tết Nguyên Đán một loại Cocktail Lối Cổ Ngũ Vị. Mỗi một 'vị' tiêu biểu cho một 'hành' trong ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, và tất cả biểu trưng cho một cái may và hạnh vận kéo dài mãi mãi. Khách có thể ghé Acorn, Corner hay Round Bars từ 28 Tháng 1 cho tới 13 Tháng 2 để nhâm nhi một ly Cocktail đặc biệt này mà giá chỉ có $12.75.

Cảnh Trí Trang Hoàng Ngày Tết

Tết Nguyên Đán tượng trưng cho sự khởi đầu tươi mát của một năm mới, một sự bắt đầu mới. Để ăn mừng mùa Lễ Hội này, Pechanga, bắt đầu từ 17 Tháng 1, 2022, sẽ trang hoàng nguyên cả cơ sở với những cảnh trí mang nét năm mới truyền thống, như những lồng đèn màu đỏ tươi, cầu trong vườn kiểu-đông-phương thanh lịch, cây đào đang rộ nở hoa thật đẹp, đối liễn mùa Xuân viết theo lối thư pháp cổ truyền, và nhiều, nhiều thứ nữa. Khắp mọi nơi, quý vị sẽ tìm được vô số những địa điểm để tự chụp hình hay chụp hình gia đình, với hậu cảnh mọi tấm hình là những cảnh trí trang hoàng Ngày Tết tuyệt vời.

Muốn biết thêm thông tin về các chương trình sinh hoạt và khuyến mãi Pechanga xin quý vị vui lòng gọi số (877) 711-2946 hay vào thăm trang mạng Pechanga.com của chúng tôi. Phải ít nhất là 21 tuổi mới được tham dự các chương trình khuyến mãi.

Xin quý vị hãy đến an tâm hưởng thụ đường lối phục vụ được xếp hạng Four Diamond của Pechanga, và để biết thêm về những biện pháp chăm lo cho sức khỏe và an toàn đã được mang áp dụng, xin hãy vào thăm pechanga.com/covid.



Về Pechanga Resort Casino

Pechanga Resort Casino cống hiến một trong những cảm nghiệm nghỉ ngơi/đánh bài phong phú nhất, trọn vẹn nhất ở Hoa Kỳ. Được độc giả USA Today bình chọn làm sòng bài Số Một ở Mỹ và được AAA đánh giá là một cơ sở hạng Four Diamond từ năm 2002, Pechanga Resort Casino cung cấp một cơ hội vui nghỉ không đâu sánh bằng, dù là quý vị chỉ tận hưởng trong một ngày hay nhiều ngày tại sòng bài sang trọng xa hoa này. Cống hiến trên 5,000 máy kéo "nóng" nhất, các loại bài bàn, những chương trình giải trí đẳng cấp thế giới, 1,100 phòng khách sạn, món ăn thức uống, Spa và thú chơi Golf tại Journey at Pechanga, Pechanga Resort Casino rõ ràng là một chốn đến không chỉ đáp ứng được mà còn vượt quá những nhu cầu của khách và của cộng đồng. Pechanga Resort Casino thuộc quyền sở hữu và được điều hành bởi Bộ Tộc Pechanga Band of Luiseño Indians. Muốn biết thêm thông tin, xin gọi số miễn phí (877) 711-2946 hay vào thăm trang mạng www.Pechanga.com.. Xin follow Pechanga Resort Casino trên Facebook, và trên Twitter @PechangaCasino .