Tưởng Niệm Rev. Martin Luther King Jr, Nhà Đấu Tranh Cho Dân Quyền, 1929-1968.

Người Việt và những người da mầu được hưởng sự bình đẳng tướng đối ngày nay là nhờ vào phong trào đấu tranh đòi dân quyền và nhân quyền 1954-1968 tại Hoa Kỳ của những người da đen gốc Phi Châu do Mục Sư Martin Luther King Jr. lãnh đạo.

Ông từng nói “Cuộc sống của chúng ta bắt đầu chấm dứt khi chúng ta giữ yên lặng về những vấn đề hệ trọng.”

“Nếu tôi không có thể làm được những việc lớn, tôi có thể làm những việc nhỏ một cách lớn lao.”





Theo gương của Thánh Mahatma Ghandi, Mục Sư Martin Luther King Jr. chủ trương đấu tranh bất bạo động. Chiến dịch tranh đấu cho dân quyền bắt đầu được nhiều người biến đến kể từ khi ông tổ chức thành công cuộc tẩy chay xe bus tại thành phố Montgomery, Alabama vào cuối năm 1955 để phản đối việc thành phố buộc dân da mầu phải ngồi phía sau trên xe bus. Sau 13 tháng, cuộc tẩy chay xe bus chấm dứt khi Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ tán thành phán quyết của một tòa án liên bang. Theo đó, việc phân chia chỗ ngồi theo sắc dân là vi phạm hiến pháp.

Cuộc biểu tình vĩ đại vào 1963 tại Washington-DC với 250,000 người tham dự, đòi hỏi việc làm và tự do cho người da mầu đã gây một tiếng vang lớn không những trong nước Mỹ mà còn trên toàn thế giới. Ở nơi đây, ông đã đọc một bài diễn văn nổi tiếng làm lay động lương tri của con người trong đó có câu:

“Tôi có một giấc mơ là một ngày nào bốn đứa con nhỏ của tôi sẽ được sống ở một quốc gia mà chúng sẽ không bị phán xét theo mầu da mà bằng cá tính của chúng.”

Một năm sau Mục Sư Martin Luther King Jr. được trao giải thưởng Nobel Hòa Binh cao quý. Sau khi qua đời vì bị ám sát vào 1968 tại Memphis, Tennessee, ông đã được trao Huy Chương Tự Do của Tổng Thống và Huy Chương Vàng của Quốc Hội Hoa Kỳ.

Cuộc tranh đấu đòi công bằng cần phải tiếp tục khi mà đất nước này còn có hàng ngàn nhóm kỳ thị chủng tộc thuộc nhiêu loại khác nhau, theo cuộc điều tra của FBI và Southern Poverty Law Center, như KKK (51), neo-Nazi (112), white nationalists (148), racist skinheads (63), neo-confederate (36), Christian Identity (17), chống đồng tính luyến ái (55), chống di dân (28), chống người Hồi Giáo (90), v.v. Cuộc bạo loạn 6/1 nhắm đảo ngược kết quả của cuộc bầu cử tổng thống 2020 đã làm nổi bật các nhóm cực hữu da trắng như Proud Boys, Three Percenters, và Oath Keepers.





Trong ba năm qua, tội ác về kỳ thị chủng tộc lan rộng khắp nơi trên đất Mỹ. Theo báo cáo của FBI, riêng trong năm 2018 xẩy ra 4,571 vụ xô sát vì mầu da, con số cao nhất trong 16 năm qua, đặc biệt nhắm vào người gốc châu Mỹ La Tinh Một độc giả FB đã bầy tỏ ý kiến sau đây “Thực tế cho thấy Trump đã kích động, khơi gợi, dung túng và bao che cho những hành vi kỳ thị, thúc đẩy phong trào da trắng thượng đẳng được che đậy dưới lớp vỏ bọc phong trào dân túy.”

Kẻ bắn chết 11 người tại một ngồi đền Do Thái tại Pittsburg 2019 nghĩ rằng người Do Thái mang người đến "xâm lăng" nước Mỹ, một từ ngữ mà Trump hay dùng để chống lại di dân từ Nam Mỹ. Kẻ giết 50 người Hồi Giáo ở New Zealand cũng vào năm vừa qua tuyên bố Trump là biểu tượng của sự phục hồi của sắc dân da trắng và hành động giết người Hồi giáo cũng cùng một mục đích bảo vệ sắc dân da trắng.

Chỉ cần tới Hoa Kỳ sớm hơn khoảng hai tập niên thôi, thay vì 1975, đi xe bus người Việt sẽ phải ngồi phía sau như bà Rosa Parks ở Montgomery, Alabama. Thử hỏi người Việt sẽ nghĩ gì.

Lịch sử của người Mỹ da đen bắt đầu vào thập niên 1880 khi khoảng gần nửa triệu người Phi châu được chở đến vùng Bắc Mỹ mà nay gọi là Hoa Kỳ. Hiện nay họ đã có ba nghị sĩ và 54 dân biểu trong Quốc Hội liên bang. Trong 45 ông tổng thống Hoa Kỳ có một tổng thống gốc Phi châu là Barack Obama và một phó tổng thống gốc Phi – Á là Kamala Harris.

Người Việt chỉ mới tới Hoa Kỳ trong vòng vài chục năm nay thôi. Mới có hai dân biểu trong Quốc Hội Liên Bang Hoa Kỳ là Ông Joseph Cao (Cộng Hòa) và Bà Stephanie Murphy (Dân Chủ). Nhưng có nửa tá thủ tướng / tổng thống lưu vong và một vài ông tướng tự phong. Một số nói tiếng Anh còn bộp chộp, đã tưởng mình biến thể thành Mỹ trắng, qua cầu rút ván, quay sang chống người tị nạn và di dân, chửi người da đen là thằng nhọ nồi hay con khỉ đen. Bao giờ họ mới sáng mắt để hiểu rằng dưới con mắt KKK hay neo-Nazi, khỉ vàng hay khỉ đen cũng đều là khỉ cả.

Nguyễn Quốc Khải

Cập nhật: 20-01-2022