MLK III: Bà Sinema Sẽ Để Lại Cho Lịch Sử Những Dấu Ấn Không Mấy Tốt Đẹp

Martin Luther King III trong bài phát biểu tại Hí trường Eastlake Park Amphitheater ở Phoenix vào Thứ Bảy, ngày 15 tháng 1 năm 2022, khi cả nước chuẩn bị kỷ niệm ngày sinh của Mục sư Martin Luther King Jr. (Nguồn: APnews.com; Zac BonDurant/The Arizona Republic via AP)







PHOENIX – Martin Luther King III đã đến Arizona, dành những lời lẽ gay gắt dành cho Thượng nghị sĩ Dân chủ Kyrsten Sinema, người từ chối thay đổi các quy định về luật bỏ phiếu của Thượng viện từ thời Jim Crow khiến cho luật về quyền bầu cử khó được thông qua, theo trang Huffpost đưa tin ngày Thứ Hai, 17 tháng 1 năm 2022.

“Tôi tin rồi đây lịch sử sẽ nhớ về Thượng nghị sĩ Sinema một cách không mấy tốt đẹp, vì sự ngoan cố cản trở của bà ấy,” Martin Luther King III, con trai của nhà lãnh đạo dân quyền quá cố người bước sang tuổi 93 vào Thứ Bảy, 15 tháng 1 năm 2022.

King III nói trong một cuộc phỏng vấn: “Nhờ ơn bà ấy, những người dân Hoa Kỳ da đen và da màu đang mất quyền bầu cử. Bà ấy đứng về phía di sản của Bull Connor và George Wallace thay vì di sản của cha tôi và tất cả những người đã chiến đấu cho nền dân chủ của chúng ta. Con gái chúng tôi rồi sẽ có ít quyền bầu cử hơn so với khi nó được sinh ra. Tôi không thể tưởng tượng được ông bà nội nó mà biết thì sẽ ra sao. Chắc họ sẽ giận tới mức muốn đội mồ sống dậy.”

Arizona là một trong 19 tiểu bang đã thông qua hơn 30 luật bỏ phiếu của bang trong năm ngoái – bao gồm lệnh cấm đưa nước cho các cử tri đang xếp hàng và các yêu cầu nghiêm ngặt hơn về chữ ký trên lá phiếu – mà King đánh giá là “hà khắc.”

Ông nói, chúng khiến mọi người khó bỏ phiếu hơn, đặc biệt là người da màu. Một lý do khác mà gia đình King chọn xuất hiện ở Arizona là để gửi một thông điệp đến Sinema. Trước đó, Lãnh đạo Khối Đa số Thượng viện Chuck Schumer đã cam kết bỏ phiếu vào Ngày Martin Luther King Jr. (ngày 15 tháng 1 hàng năm). Và dù đảng Dân chủ ở New York đã lấy lý do COVID-19 và một cơn bão mùa đông sắp tới để thúc đẩy cuộc bỏ phiếu, các đảng viên Dân chủ vẫn đang tuyệt vọng tìm cách thông qua đạo luật.

Tổng thống Joe Biden đã khẩn cầu bà Sinema và Thượng nghị sĩ Joe Manchin, một đảng viên Đảng Dân chủ từ Tây Virginia, chấm dứt các quy tắc đòi hỏi 60 trong số 100 thượng nghị sĩ phải thông qua hầu hết các đạo luật. Sinema đã dội một gáo nước lạnh vào lời khẩn cầu đó vào hôm Thứ Năm, 13 tháng 1 năm 2022, nói rõ trong một bài phát biểu đầy kịch tính rằng dù ủng hộ luật về quyền bỏ phiếu, bà sẽ không thay đổi các quy tắc để thông qua nó.

Sinema cho biết: “Chúng ta phải giải quyết tận gốc căn bệnh này, bệnh chia rẽ, để bảo vệ nền dân chủ của chúng ta.” Điều này đã khiến các thành viên đảng Dân chủ thất vọng.

Sinema đã bị một số người trong số hàng trăm người tham dự cuộc biểu tình hôm Thứ Bảy, 15 tháng 1 năm 2022, chế giễu sau khi Mục sư Warren Stewart, một nhà hoạt động và thành viên giáo sĩ da đen nổi tiếng, cho rằng bà ta thuộc “những kẻ… núp bóng thủ tục.”

Mục sư Jesse Jackson, người từng làm việc chặt chẽ với Martin Luther King Jr. thời trẻ, cho biết ông lo lắng về sự thiếu đồng nhất về thái độ chính trị trong quyền bầu cử hiện nay. Trước đó, Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ ở Washington đã bỏ phiếu ủy quyền lại Đạo luật Quyền bỏ phiếu năm 1965. Cả hai đảng đều công nhận bản chất lịch sử của đạo luật. “Quyền bầu cử là viên ngọc quý của cuộc đấu tranh dân quyền,” Jackson nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, đồng thời nói thêm rằng “chúng tôi đang rất thất vọng.”

Cuộc biểu tình hôm Thứ Bảy, 15 tháng 1 năm 2022, được tổ chức tại Công viên Eastlake, nơi tụ tập của những người da đen không được chào đón ở các khu vực khác của thành phố trong nhiều thập niên phân biệt chủng tộc.

“Hôm nay, ngày sinh nhật thứ 93 của cha tôi, chúng tôi không ở đây để ăn mừng,” King III nhấn mạnh. “Mà chúng tôi ở đây để đưa ra một lời khẩn cầu tới Tổng thống Joe Biden và Thượng viện …”, ông nói về việc thông qua hai biện pháp nhằm tăng cường quyền bỏ phiếu trên toàn quốc là Dự luật Tự do Bỏ phiếu và Dự luật John Lewis Voting Rights Advancement Act. King nói rằng cha của ông sẽ “vô cùng thất vọng” khi thấy tới bây giờ mà cuộc đấu tranh giành quyền bỏ phiếu vẫn đang được tiến hành.

Sinh ngày 15 tháng 1 năm 1929, tại Atlanta, Martin Luther King Jr đã tổ chức các cuộc biểu tình và tuần hành vì quyền công dân, ủng hộ không bạo lực dù rằng chính bản thân ông thường xuyên phải đối mặt với bạo lực.

Là một nhà lãnh đạo nổi bật của phong trào dân quyền, King cũng vận động cho quyền bỏ phiếu. Ông đã giúp tổ chức 1965 hành quân từ Selma đến Montgomery, Alabama, một ngày được gọi là “Ngày Chủ Nhật Đẫm Máu,” và một cuộc tuần hành khác trên Cầu Edmund Pettus hai ngày sau đó.

Những cuộc biểu tình đã góp phần thúc đẩy việc ký kết Đạo luật Quyền Bầu cử gần 5 tháng sau đó, cũng trong năm 1965. Ông vẫn tiếp tục đấu tranh cho các quyền dân sự cho đến khi bị ám sát vào ngày 4 tháng 4 năm 1968.