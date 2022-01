Nhật Ký Biển Đông: Thế Giới Thiếu Niềm Vui

Tổng hợp thời sự thế giới







– Reuters ngày 3/1/2022: Một bản tuyên bố chung giữa năm siêu cường Nga-Hoa-Mỹ-Anh-Pháp do Điện Kremlin công bố nói rằng chẳng có ai thắng trong trận chiến nguyên tử do đó phải tránh việc mở rộng vũ khí nguyên tử và cuộc chiến tranh nguyên tử.

– Daily Beast ngày 3/1/2021: Trong một cuộc phỏng vấn với Amy Wax, Bà Glenn Loury, giáo sư khoa học tại Brown University đã gây tranh cãi khi nói rằng vì hầu hết người Mỹ gốc Á Châu hậu thuẫn Đảng Dân Chủ cho nên Hoa Kỳ sẽ khá hơn "nếu có ít người Á Châu và di dân Á Châu".

– Tổng Hợp ngày 3/1/2022: Ứng cử viên tổng thống Pháp Melanchon nói rằng ông hỗ trợ cho việc Pháp rút ra khỏi NATO và coi Nga như người hợp tác hơn là đối thủ để không theo Mỹ tham gia vào cuộc Chiến Tranh Lạnh với Nga và Trung Hoa.

– AP ngày 4/1/2022: Úc Châu và Nhật Bản sẽ ký thỏa hiệp gia tăng hợp tác quốc phòng và an ninh– một hành động được coi là “lịch sử” nhưng chắc chắn sẽ làm Hoa Lục tức giận.

– Yahoo News & Rolling Stone ngày 5/1/2022: Chandler Halderson, một thanh niên 23 tuổi ở Wisconsin đã bắn chết cha mẹ mình rồi chặt thành khúc, ném thân thể nạn nhân đi khắp nơi vì ông bà khám phá ra ra Chandler chỉ chơi games trong phòng tối ngày mà nói dối rằng đang làm việc cho SpaceX của Elon Musk ở Florida. Ôi! Đẻ con ra vui mừng khôn xiết, ôm hôn, bế bồng từng giây từng phút mong cho con mau ăn chóng lớn học hành nên người. Ngờ đâu nó là quỷ dữ đầu thai lại để báo thù. Quả đời là bể khổ bến mê! Bút mực nào tả hết nỗi đau thương này?

– Bloomberg News ngày 6/1/2022: Nga và đồng minh đã đưa quân tới để trấn áp những cuộc biểu tình bạo động ở Kazakhstan sau khi giá săng dầu ở đây gia tăng khiến nổ ra một làn sóng phẫn nộ của người dân, tạo ra mối lo sợ lớn cho chính quyền vùng Trung Á kể từ khi tách ra khỏi Liên Bang Sô-viết, độc lập năm 1991. Vào ngày 11/1/2022, tổng thống Kazakhstan nói rằng binh sĩ Nga sẽ rời khỏi đất nước trong 48 tiếng đồng hồ sau khi cuộc bạo loạn được dẹp yên với 164 người chết và 8000 người bị bắt.

– Reuters ngày 6/1/2022: Tòa án ở Ukraina đã ra lệnh tịch thu tài sản của cựu Tổng Thống Poroshenko – một phần của cuộc điều tra về tội phản quốc của ông này vì công tố viên cho rằng năm 2014-2015. Ông Poroshenkho đã tài trợ cho những nhóm ly khai tại miền đông Ukraina. Ô. Poroshenko phủ nhận cáo buộc này. Trong khi đó cả ngàn thành phần quốc gia cực đoan Ukrain đã thắp đuốc diễn hành để kỷ niệm sinh nhật của Stepan Bandera, nhà lãnh đạo của nhóm dân quân chiến đấu bên cạnh Đức Quốc Xã tấn công Nga trong Đệ II Thế Chiến. Như vậy tình hình Ukraina đã nát lại càng thêm nát.

– Market Watch ngày 6/1/2022: Trong một nhận định bên cảnh bài xã luận (op– ed) cựu Tổng Thống Jimmy Carter nói rằng, “Chúng ta đang đứng trước nguy cơ nội chiến và đánh mất nền dân chủ quý giá.” (Jimmy Carter pens op– ed on January 6 anniversary: ‘We are at genuine risk of civil conflict and losing our precious democracy.) Tưởng cũng nên nhắc lại đây theo một cuộc thăm dò của Public Religion Research Institute, 30% cử tri Cộng Hòa nói rằng bạo động là cần thiết để giải quyết những vấn đề của quốc gia. Theo giáo lý của nhà Phật vạn vật không có tự tánh mà do Duyên Khởi. Dân chủ do con người lập nên thì phá vỡ dân chủ cũng do con người theo giáo lý “Nhất thiết duy tâm tạo”.

– Fox News ngày 5/1/2022: Khoảng 20,000 lính biệt kích A Phú Hãn chiến đấu 20 năm bên cạnh lính Mỹ đã bị bỏ rơi lại khi Mỹ tháo chạy khỏi A Phú Hãn vào ngày 15/8/2021 và để lại số lượng vũ khí trị giá khoảng 85 tỷ Mỹ Kim. Số phận muôn đời của người lính là như thế. Khi lâm nguy, tổng thống, thủ tướng, tổng tham mưu trưởng, các ông tướng chạy trước. Còn binh sĩ ở lại đến giây phút cuối cùng và lãnh đủ. Khi Thoát Hoan tháo chạy khỏi Thăng Long qua Sông Hồng đã chặt tay binh sĩ bám vào mạn thuyền để an toàn chạy trốn, chẳng còn tình huynh đệ chi binh gì nữa.

– Tổng Hợp ngày 6/1/2022: Khu trục hạm Bayern của Đức đã viếng thăm Việt Nam, ghé bến Nhà Rồng với sự hiện diện của đại sứ Đức giữa lúc tình hình Biển Đông vô cùng căng thẳng.

– The Hill ngày 9/1/2022: Úc chi 3.5 tỷ Mỹ Kim mua 120 xe tăng của Hoa Kỳ để gia tăng sức mạnh của quân đội Úc.

– Tổng Hợp ngày 10/1/2022: Vòng đầu đàm phán về cuộc khủng hoảng an ninh liên quan tới Ukraina giữa hai thứ trưởng ngoại giao Nga và Hoa Kỳ tại Geneve kéo dài hơn 7 tiếng đồng hồ nhưng chưa đi đến kết quả nào. Sau cuộc đàm phán, đại diện Hoa Kỳ sẽ đi Brussells để tham khảo với đồng minh. Vào ngày 11/1/2022, tờ New York Times loan tin Nga đưa trực thăng vũ trang tới biên giới Ukraina và diễn tập xe tăng bắn đạn thật như một dấu hiệu có thể tấn công Ukraina.

– Tổng Hợp ngày 12/1/2022: Tổng Thư Ký NATO Stoltenberg nói rằng NATO đang chuẩn bị nguy cơ có xung đột vũ trang tại Âu Châu nếu giải pháp ngoại giao thất bại và Nga sẽ tiến hành một cuộc xâm lăng thứ hai tại Ukraine. Theo

– NBC News ngày 13/1/2022: Thứ trưởng ngoại giao Nga nói rằng không có lý do để tiến hành cuộc đàm phán thêm với Hoa Kỳ và NATO vì họ không thỏa mãn yêu cầu của Nga là trở về nguyên trạng về an ninh của Âu Châu năm 1997. Cùng ngày The Insider cho biết Ô. Putin sẽ cắt đứt bang giao với Hoa Kỳ nếu Hoa Kỳ cấm vận Nga vì cuộc khủng hoảng Ukraina.

– AP ngày 10/1/2022: Các bộ trưởng ngoại giao Ả Rập Sê– út và những quốc gia vùng Trung Đông như Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Tư, Kuwait, Oman và Bahrain viếng thăm Hoa Lục để thảo luận với quốc gia có sức mạnh kinh tế lớn thứ hai thế giới. Các bên đã ký thỏa hiệp tự do mậu dịch và hợp tác chiến lược sâu rộng hơn. Dường như có một quan niệm trong thế giới Ả Rập là Hoa Kỳ nên từ từ rút ra khỏi vùng này khiến một số giới chức Hoa Kỳ lo ngại là Trung Quốc sẽ tiến vào.

– Insider ngày 10/1/2022: Theo các dữ kiện ghi nhận qua hệ thống thông tin, tối thiểu 1,124 người đã bị cảnh sát Hoa Kỳ bắn chết và chỉ mười lăm ngày cuối cùng của năm 2021 cảnh sát mới không giết thêm người nào.

– AP ngày 11/1/2022: Hôm nay Hoa Kỳ loan báo sẽ viện trợ nhân đạo thêm 308 triệu Mỹ Kim cho A Phú Hãn khi quốc gia này đang bên bờ khủng hoảng về mọi mặt khi Taliban nắm chính quyền cách đây năm tháng.

Đúng như dự đoán, Hoa Kỳ không thể thù nghịch mãi và bỏ rơi A Phú Hãn mà từ từ trở lại qua hình thức viện trợ nhân đạo để đổi lấy việc A Phú Hãn không dung chứa khủng bố quốc tế vô cùng bất lợi cho Hoa Kỳ. Khủng bố quốc tế không “giết” được Hoa Kỳ nhưng nó là vết thương cứ rỉ máu, làm cho Hoa Kỳ vướng chân và không thể đối phó với những mục tiêu lớn như Nga, Hoa Lục và Ba Tư.

– Yahoo News ngày 12/1/2022: Dân biểu Cộng Hòa Warren Davidson (Ohio) đã gây chú ý của dư luận khi so sánh những biện pháp hạn chế vì Covid– 19 của chính phủ với chính sách tiêu diệt Do Thái của Đức Quốc Xã. Thế nhưng sau vài ngày ông này lại xin lỗi.

– The Christian Science Monitor ngày 12/1/2022: Chiến dịch dân chủ chống các quốc gia độc tài như Nga và Trung Hoa do Tổng Thống Joe Biden khởi xướng cần sự trợ giúp của các quốc gia đồng minh dân chủ. Nhưng không phải tất cả các đồng minh Âu Châu đều đồng tình với nhãn quan này vì lợi ích kinh tế. Ngoài ra họ còn ngần ngại vì biểu tượng dân chủ của Hoa Kỳ không còn sáng chói vì cuộc bạo loạn tại trụ sở quốc hội ngày 6/1/2021 dưới thời Tổng Thống Donald Trump.

– AP ngày 14/1/2022: Bắc Triều Tiên bắn thêm hai hỏa tiễn tầm ngắn nữa – tức lần bắn thứ ba để đáp lại việc Tổng Thống Joe Biden ban hành lệnh cấm vận vì Bắc Hàn tiếp tục phóng thử hỏa tiễn.

– Reuters ngày 14/1/2022: Phi Luật Tân đã chung kết thỏa thuận với Ấn Độ để mua hỏa tiễn diệt hạm bố trí ở ven biển trị giá 375 triệu Mỹ Kim.

– Reuters ngày 14/1/2022: Khác với Ukraine hăm hở xin gia nhập NATO, Phần Lan là quốc gia có chung biên giới với Nga nói rằng Phần Lan không tham dự cuộc họp với NATO và việc xin gia nhập không nằm trong ý định của Phần Lan.

Đây là học thuyết “Địa lý chính trị” (Geopolitics). Học thuyết này nói rằng địa lý như thế nào thì chính trị phải như thế đó. Mình là nước nhỏ, nằm sát một đại cường mà liên minh với một đại cường khác để chống lại láng giềng của mình thì đất nước của mình sẽ tan nát hoặc diệt vong. Thí dụ Mễ Tây Cơ hay Gia Nã Đại cho Nga hay Hoa Lục lập căn cứ quân sự trên đất nước mình xem nước Mỹ phản ứng như thế nào? Chắc chắn Mễ Tây Cơ và Gia Nã Đại sẽ nát như tương. Hoa Kỳ sẽ dàn cả trăm ngàn quân tại biên giới để uy hiếp và có thế tấn công với lý do “bảo vệ an ninh” cho nước Mỹ để rồi thiết lập một chính quyền thân Mỹ tại đây. Chính trị muôn đời là như thế. Con huơu, con nai, con trâu, con bò, con voi…không có khu vực an toàn hay vùng trái độn. Nước lớn luôn luôn phải có một vùng trái độn để bảo vệ an ninh cho nó. Giống như con hổ hay con sư tử, chúng nó phải có một “lãnh thổ” riêng. Con nào xâm phạm vào “lãnh thổ” của nó thì phải chết hay nó phải chết. Cho nên nước nhỏ phải khôn ngoan như cha ông ta dù độc lập tự chủ nhưng cả ngàn năm vẫn phải “triều cống” Trung Hoa để được yên thân. Cho nên chúng ta không lấy gì ngạc nhiên khi thấy Mễ Tây Cơ và Gia Nã Đại phải ngoan ngoãn nằm dưới trướng của Mỹ dài dài có khi cả ngàn năm nữa vì Mễ Tây Cơ hay Gia Nã Đại là vùng an toàn của nước Mỹ.

– AP ngày 14/1/2022: Viên chỉ huy cao cấp nhất của quân đội Thụy Điển nói rằng vì có những hoạt động bất thường của Nga tại Biển Baltic cho nên Thụy Điển phải gia tăng cảnh giác.Thụy Điển không là thành viên của khối NATO.

– Business Insider ngày 14/1/2022: Hàng loạt hỏa tiễn mà Hoa Kỳ nói rằng của quân khủng bố đã bắn vào khu vực tòa đại sứ Mỹ ở Bagdad. Hệ thống phòng thủ đã bắn rơi hai hỏa tiễn. Tướng tư lệnh Vùng Trung Đông của Mỹ nói rằng đây là hành động của nhóm dân quân thân Ba Tư muốn Mỹ rút ra khỏi khỏi Iraq.

Không biết các nhà lãnh đạo Mỹ có hiểu rằng Mỹ đem quân vào Âu Châu thì dễ vì cùng màu da, tôn giáo và văn hóa. Còn đem quân vào các nước Hồi Giáo thì khó vì khác tôn giáo và văn hóa mà A Phú Hãn là thí dụ điển hình.

– Yahoo News ngày 15/1/2022: Hàng không mẫu hạm Kitty Hawk nổi tiếng đã từng tham chiến tại Việt Nam với những phi vụ yểm trợ chiến trường Miền Nam và tấn công Miền Bắc đã rời Bremerton trên hải trình dài 16,000 hải lý vòng xuống Nam Mỹ để vào xưởng đóng tàu ở Texas để gỡ bỏ. Kitty Hawk có 5624 sĩ quan và thủy thủ với 70 phi cơ chiến đấu. Thế mới hay trên cõi đời này muôn vật đều phải trải qua tiến trình thành-trụ-hoại-diệt. Không có cái gì vĩnh cửu cả. Thể tính của vạn pháp (muôn vật) là Không. Sau khi gỡ bỏ, liệu đống sắt vụn đó còn gọi là hàng không mẫu hạm nữa không?

