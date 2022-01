Chính Quyền Biden Sẽ Mua Thêm Các Bộ Xét Nghiệm COVID Miễn Phí Cho Người Dân

Chính quyền Biden sẽ mua thêm 500 triệu bộ xét nghiệm COVID-19 nhanh tại nhà (tổng số bộ xét nghiệm COVID-19 được mua sẽ là 1 tỷ bộ), cùng với “khẩu trang chất lượng cao,” để phát miễn phí cho người dân (Nguồn: Unsplash.com)

WASHINGTON - Tổng thống Joe Biden thông báo chính phủ Hoa Kỳ sẽ mua thêm 500 triệu bộ xét nghiệm COVID-19 nhanh tại nhà, cùng với “khẩu trang chất lượng cao,” để phát miễn phí cho người dân, theo trang APnews đưa tin ngày Thứ Năm, 13 tháng 1 năm 2022.





Tổng thống Biden thừa nhận: “Tôi biết, tất cả chúng ta đều thấy hụt hẫng khi bước vào năm mới” khi số ca nhiễm COVID-19 tăng lên mức kỷ lục mới. Nhưng ông nhấn mạnh COVID-19 là “trận đại dịch đối với những người chưa được tiêm phòng.” Ông lưu ý, các số liệu y tế cho thấy cả những người đã được tiêm phòng và chưa được tiêm phòng đều có thể bị nhiễm vi rút, nhưng những người đã được tiêm phòng sẽ ít có nguy cơ bệnh trở nặng và thiệt mạng.





Hôm Thứ Ba, 11 tháng 1 năm 2022, Bác sĩ Janet Woodcock, Quyền Ủy Viên FDA, nói với Quốc hội rằng biến thể vi rút mới (Omicron) có khả năng lây lan cao sẽ lây sang “hầu hết mọi người,” cho nên trọng tâm nên chuyển sang việc đảm bảo các dịch vụ quan trọng có thể tiếp tục, không bị gián đoạn.

“Tôi nghĩ thật khó để giải quyết những sự việc đang xảy ra: Ai rồi cũng sẽ bị COVID, đúng không?” bà nói. “Điều chúng ta cần làm là đảm bảo các bệnh viện vẫn có thể hoạt động - giao thông vận tải, các dịch vụ quan trọng khác không bị gián đoạn trước tình hình hiện nay.”





Theo Tổng thống Biden, các bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 sẽ được phát miễn phí cho người dân thông qua một trang web liên bang sắp ra mắt. Lô hàng 500 triệu bộ xét nghiệm đã đặt trước đó sẽ bắt đầu được phát cho người dân trong tuần tới. Chính quyền sẽ ra mắt một trang web mới, mọi người có thể vào đó và gửi yêu cầu cho các bộ xét nghiệm miễn phí.

Phần 500 triệu bộ xét nghiệm còn lại sẽ được giao trong những tháng tới. Biden cũng thông báo rằng lần đầu tiên chính quyền của ông có kế hoạch sản xuất “khẩu trang chất lượng cao,” bao gồm cả N95, có hiệu quả cao trong việc ngăn chặn sự lây lan của vi rút, và cũng sẽ được cung cấp miễn phí. Các chi tiết sẽ được công bố thêm vào tuần tới.





Theo Tòa Bạch Ốc, chính phủ liên bang có một kho dự trữ hơn 750 triệu khẩu trang N95. Dù nghiên cứu đã chỉ ra rằng N95 có khả năng bảo vệ tốt hơn, nhưng chúng cũng gây khó chịu hơn khi mang. Và các quan chức y tế cũng không thay đổi khuyến cáo về việc mang loại khẩu trang nào. Bác sĩ Rochelle Walensky, Giám đốc Cơ Quan Kiểm Soát và Phòng Bệnh (CDC), cho biết: “Loại khẩu trang tốt nhất là loại mà mọi người sẽ mang và có thể mang suốt ngày.”





Biden khuyến khích người dân Hoa Kỳ nên mang khẩu trang ngay cả khi ở trong nhà, để làm chậm sự lây lan của vi rút. Ông nói thêm: “Tuần tới, chúng tôi sẽ thông báo cách chúng tôi làm ra khẩu trang chất lượng cao miễn phí cho người dân Hoa Kỳ.”





Tổng Thống Biden cũng thông báo rằng bắt đầu từ tuần tới, 1,000 nhân viên quân y sẽ được điều tới để giúp các cơ sở y tế đang bị quá tải vì thiếu nhân viên, trong khi biến thể Omicron đang lây lan quá nhanh. Nhiều cơ sở đang gặp khó khăn vì nhân viên bị nhiễm COVID-19 phải cách ly tại nhà. Phát biểu tại Tòa Bạch Ốc, ông cho biết 6 nhóm quân y bổ sung sẽ được điều tới Michigan, New Jersey, New Mexico, New York, Ohio và Rhode Island.





Tòa Bạch Ốc đã nói chuyện với các nhân viên liên bang, những người đã đến hỗ trợ ở Arizona, Michigan và New York, để tiếp thu kinh nghiệm. Các nhóm quân y sẽ hỗ trợ Bệnh viện Henry Ford ngay bên ngoài Detroit, Bệnh viện University Hospital ở Newark, Bệnh viện trường New Mexico ở Albuquerque, Bệnh viện Coney Island ở Brooklyn, Cleveland Clinic và Bệnh viện Rhode Island ở Providence.