Sở Cảnh Sát TP Garden Grove Hiện Đang Nhận Đơn Tuyển Nhân Viên

Hôm nay Well Fargo đã cấp các khoản tài trợ của Quỹ Mở Cửa Hoạt Động cho Hiệp Hội Việc Làm Châu Á Thái Bình Dương (Pacific Asian Consortium in Employment - PACE) với tổng trị giá là 1.75 triệu đô la. Các quỹ sẽ cho phép tổ chức phi lợi nhuận này cung cấp cho 154 doanh nghiệp do người thiểu số sở hữu nguồn vốn quan trọng và chuyển đổi chương trình đào tạo của mình để giúp các doanh nhân thích ứng và duy trì sự phục hồi kinh tế—tạo ra hoặc giữ lại ước tính khoảng 2,000 việc làm. Wells Fargo Foundation cũng đã cấp cho Chương Trình Doanh Nghiệp Nhỏ của Người Đảo Châu Á Thái Bình Dương (Asian Pacific Islander Small Business Program - API SBP) một khoản tài trợ trị giá $100,000 mà sẽ giúp 300 chủ doanh nghiệp thuộc nhóm dân tộc thiểu số thực hiện bước chuyển đổi từ phục hồi sang tăng trưởng.