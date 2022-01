Đừng Đùa Với COVID: Ngôi Sao QAnon Từng Chỉ Trích ‘Ngu Mới Tiêm Vắc Xin,’ Đã Chết Vì COVID-19

Cirsten Weldon từng nói với những người hâm mộ của bà ta rằng đừng nên đi tiêm phòng và muốn bác sĩ Anthony Fauci bị xử tử - vừa qua đời vì COVID-19. (Nguồn: thedailybeast.com)

Cirsten Weldon, người quảng bá thuyết âm mưu hàng đầu ở QAnon, thường kêu gọi người hâm mộ và cả những người lạ bà gặp trên đường đừng tiêm vắc xin COVID-19, đã qua đời vì COVID-19, theo trang Dailybeast đưa tin ngày Chủ Nhật, 9 tháng 1 năm 2022.

Cirsten Weldon là người chống đối vắc xin COVID-19 gần đây nhất bị giết bởi vi rút COVID-19. Với cái tên “CirstenW,” bà đã thu hút hàng chục nghìn người theo dõi trên các mạng xã hội cánh hữu bằng cách quảng bá âm mưu QAnon ủng hộ Trump. Cirsten Weldon đủ nổi tiếng để trở thành người phiên dịch QAnon cho diễn viên hài theo thuyết âm mưu Roseanne Barr, và bắt đầu quay video về QAnon với Barr.

Weldon tập trung vào việc công kích, lên án vắc xin và các nỗ lực khác để chống lại COVID-19, trong một video, bà còn nói rằng “cần phải treo cổ” Bác sĩ Anthony Fauci. Bà cho rằng vắc xin COVID-19 làm chết người, và thậm chí còn quay lại cảnh mình la lối với những người đang xếp hàng chờ tiêm vắc xin. “Vắc xin là thứ giết người, đừng có tiêm!” Weldon la lối “Ôi mấy cái người ngu ngốc này cả tin quá đi thôi. Tất cả họ đều đang tiêm vắc xin!”

Tuy nhiên, vào cuối tháng 12 năm 2021, Weldon bắt đầu xuất hiện các triệu chứng nhiễm COVID-19. Trong video cuối cùng của bà, được đăng vào ngày 28 tháng 12 năm 2021, Weldon miệng ho khụ khụ trong khi đưa ra những ý kiến về cuộc lật đổ chính phủ Hoa Kỳ sắp tới, và than vãn là bà ta đã kiệt sức.

Ba ngày sau, Weldon được đưa vào bệnh viện ở Camarillo, California. Bà ta đăng lên Instagram hình mình mang mặt nạ dưỡng khí với tuyên bố đang bị “viêm phổi do vi khuẩn.” Trên mạng xã hội Telegram, Weldon cho biết, bà ta từ chối điều trị bằng thuốc remdesivir, gọi nó là “Resmedervir của Fauci (bệnh hoạn)”.

Cái chết do COVID của Weldon là trường hợp mới nhất của một nhân vật cực hữu phản đối chích ngừa bị chính con vi rút COVID tấn công và thiệt mạng. Ngày 3 tháng 1 năm 2022, Xướng ngôn viên Doug Kuzma đã qua đời do nhiễm COVID-19. Trước đó vào tháng 8 năm 2021, nhà quảng bá QAnon Robert David Steele cũng chết do COVID, không lâu sau khi đăng hình ông ta mang mặt nạ dưỡng khí và thề vẫn sẽ không chích ngừa.

Cũng trong tháng 8, người theo thuyết âm mưu QAnon tên Veronica Wolski trở nên nổi tiếng trong giới QAnon sau khi cô ta nhiễm COVID-19 phải nhập viện. Những người theo thuyết âm mưu QAnon bao vây bệnh viện với những cuộc điện thoại yêu cầu dùng thuốc thú y ivermectin. Wolski qua đời ngay trong tháng 8 đó.





Trước những cái chết đó, bạn bè và người ủng hộ người quá cố bắt đầu cáo buộc những nhân vật QAnon bị mưu hại, vì họ bị từ chối điều trị bằng thuốc ivermectin hay hydroxychloroquine, hoặc bị những kẻ nằm vùng ra tay sát hại để che đậy thuyết âm mưu. Tháng 12 năm 202, Kuzma và một số người theo thuyết âm mưu bắt đầu mang bệnh với những triệu chứng giống COVID-19 sau khi hội họp. Thay vì thừa nhận đã nhiễm COVID-19, những nhân vật ảnh hưởng cực hữu lại khăng khăng cho rằng mình bị “anthrax” tấn công.

Sau cái chết của Weldon, các đồng minh QAnon của bà ta đe doạ sẽ có những hành động bạo lực chống lại các nhân viên bệnh viện. Scott McKay, một nhân vật QAnon được biết đến là “Patriot Streetfighter”, tuyên bố sẽ công khai danh tánh các bác sĩ và y tá tham gia điều trị Weldon. McKay đăng trên Telegram rằng, ông ta muốn “gieo sợ hãi cho những nhân viên y tế này,” và họ đáng bị tuyên án tử hình.