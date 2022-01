Lễ Cầu Nguyện Hòa Bình Thế Giới Tại Thiền Viện Thích Thiên Ân, Atlanta, Georgia, Hoa Kỳ

Chiều thứ bảy lúc 3 giờ ngày 01 tháng 01 năm 2022, Giáo Hội Phật Giáo Liên Hữu Mỹ Việt đã cử hành Lễ cầu nguyện hòa bình thế giới, lễ tưởng niệm những nạn nhân đã qua đời do nhiễm coronasvirus tại Hoa kỳ và khắp nơi trên thế giới và cầu nguyện đại dịch covid-19 sớm tiêu trừ. Trước đó vào khuya ngày đầu năm mới 2022 chư Tăng Ni cũng đã cử hành lễ đón mừng giao thừa khai Chung Đại Hồng Hòa Bình Thế Giới mà đã được Thiền Sư Nhất Hạnh chứng minh chú nguyện.

Trong một buổi chiều tại thành phố Atlanta xinh đẹp dưới bầu trời trong xanh ráo tạnh, cảnh vật như được rửa sạch tươi mới sau cơn mưa suốt buổi sáng cùng ngày và nhiều ngày trước đó. Có sự hiện diện chứng minh của chư tôn Hòa Thượng Giáo Phẩm, chư tôn đức Tăng Ni Hội Đồng Tăng Già Giáo Hội Phật Giáo Liên Hữu Mỹ Việt ở vùng Atlanta và từ các tiểu bang cùng nhiều Phật tử tham dự lễ cầu nguyện Hòa bình thế giới lần thứ hai tại Thiền Viện Thích Thiên Ân, Atlanta, Georgia, Hoa Kỳ.

Buổi lễ trang nghiêm diễn ra dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Hạnh Đạt (Viện chủ Tu viện Kim Cang, Atlanta) và Hòa thượng Thích Trí Viên (Viện chủ Phật Học Viện Nalanda, Colorado), sự tuyên đọc thông điệp Hòa bình của Hội Đồng Tăng Già GHPHLHMV của Hòa thượng Thích Như Minh (Viện chủ Chùa Việt Nam, Los Angeles), lời khai chung cầu nguyện và lời chào mừng của Thượng tọa Thích Pháp Trí (Trụ trì Chùa Linh Quang, Nebraskas) và Thượng tọa Thích Tâm Hiền (Viện chủ Tu viện Trúc Lâm, Atlanta), MC Thượng tọa Thích Giới Minh (Viện chủ Chùa Phước Minh, Louisiana), đọc lời tưởng niệm Ni sư Thích Nữ Giới Hương (Viện chủ Chùa Hương Sen, California) và thiết lễ nghi của Ni Sư Thích Nữ Thông Nghị (Giám sự Thiền Viện Thích Thiên Ân, Atlanta).

Đúng 3 giờ chiều, đoàn cung thỉnh Chư tôn đức tiến về lễ đường nơi có Chung Đại Hồng Hòa Bình Thế Giới. Trong khói hương trầm lan tỏa, chư vị Hòa thượng giáo phẩm niêm hương và đại chúng lễ Phật. Trong sự chánh niệm nhất tâm, chư tôn đức Tăng Ni dâng lên Tam bảo lời cầu nguyện năm mới 2022 để thế giới được hòa bình, mọi người được hạnh phúc, an vui, thịnh vượng. Tưởng niệm những người đã qua đời trong dịch bệnh hai năm qua khắp nơi trên thế giới và cầu nguyện cho chúng ta vượt qua những thiên tai họa dịch. Sau đó là lễ chào cờ và phút nhập từ bi quán.

Chung Đại Hồng đã ngân vang lên theo lời kệ trầm hùng thức tĩnh kẻ mê tiến về nẻo giác và tiếng pháo chào mừng năm mới, đẩy lùi một năm qua với nhiều chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh khắp nơi trên thế giới.

Như trong nội dung Thông điệp Hòa Bình của Hội Đồng Tăng già Giáo Hội Phật Giáo Liên Hữu Mỹ Việt được HT Thích Như Minh tuyên đọc như sau:

“Đạo Phật được Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khai sáng tại Ấn độ cách nay hai thiên niên rưởi là tôn giáo từ bi và trí tuệ. Đạo Phật được mệnh danh là Đạo của sự giải thoát và hòa bình. Lịch sử truyền bá Phật giáo từ Ấn độ đến các nước ở Đông nam á, Trung á, Viễn đông và ngày nay khắp nơi trên thế giới trên con đường từ bi, khoan dung, hòa bình đã lúc được nhân dân ở những nơi đó chào đón và tin theo.

Giáo Pháp từ bi và trí tuệ của Đức Phật là con đường hạnh phúc cho những ai thực hành. Giáo lý trọng tâm của Phật giáo được Đức Phật thuyết giảng cho năm vị khất sĩ đầu tiên của Tăng đoàn là bài kinh Chuyển Pháp luân tại Lộc uyển thành Ba la nại. Nội dung bài kinh này Đức Phật giảng về tinh túy của giáo lý Bốn chân lý cao thượng: Khổ, Tập, Diệt, Đạo.

Người Phật thực hành lời Phật dạy để chuyển hóa những đau khổ do vô minh tham dục, sân hận và si mê được an vui hạnh phúc có tâm từ bi và trí tuệ. Đức Phật dạy rằng tâm an bình thì thế giới hòa bình.

Lời Phật dạy là để chuyển hóa tâm tham, sân, si trở thành tâm vô tham, vô sân, vô si. Chính vì vậy, mỗi người có thể cùng góp phần xây dựng hòa bình cho thế giới.

Ngày nay, toàn thế giới đứng trước nguy cơ chiến tranh về biên cương lãnh thổ, sắc tộc, tôn giáo. Người Phật tử quán chiếu những hiện tượng đang diễn ra khắp nơi trên thế giới hằng ngày hằng giờ bằng con mắt thiền quán chánh tri kiến. Bằng cách sống theo giáo lý từ bi với mong ước góp phần đẩy lùi nguy cơ chiến tranh do lòng tham lam, sân hận và ảo vọng con người gây ra.

Cuộc sống sẽ an tịnh và hạnh phúc nếu cuộc sống được bảo vệ bằng giới luật. Người Phật tử giữ gìn năm giới bởi vì trong cuộc sống con người dễ bị dục vọng cám dỗ nếu không được bảo vệ bằng giới. Năm giới của Phật chế cho người Phật tử nguyên tắc sống an lạc. Luật lệ của thế tục cũng không nằm ngoài năm giới này: Đó là Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối vả không uống rượu.

Thông điệp Hòa bình mà Đức Phật dạy trong nhiều kinh là ánh sáng Từ bi và Trí tuệ sẽ đẩy lùi bóng tối vô minh đem lại sự tĩnh thức cho loài người và hòa bình cho thế gian.”

Pháp từ bằng tiếng Anh của Hòa thượng Thích Trí Viên nhắn nhủ mọi người nên chú trọng tạo nghiệp thiện và tránh xa nghiệp bất thiện. Hạnh phúc hòa bình chỉ có khi tâm chúng ta dẫn đầu các pháp thiện như trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật đã dạy:

Tâm dẫn đầu các pháp

Tâm làm chủ tâm tạo

Nếu nói hay hành động

Với tâm tư ô nhiễm

Khổ não sẽ theo ta

Như xe theo vật kéo.

(Kệ số 1)

Tâm dẫn đầu các pháp

Tâm làm chủ tâm tạo

Nếu nói hay hành động

Với tâm tư thanh tịnh

Hạnh phúc sẽ theo ta

Như bóng không rời hình.

(Kệ số 2)

Tiếp theo chương trình, Ni sư Thích Nữ Giới Hương đọc lời tưởng niệm những nạn nhân đã qua đời vì bịnh dịch Corona Virus:

“Để mừng đầu năm mới và cùng nhau thắp nến tưởng niệm các nạn nhân đã qua đời vì dịch Corona Covid 19.

Cho đến hôm nay, Tổ chức y tế trên thế giới ngày 29 tháng 12 năm 2021 đã ghi nhận số người qua đời do dịch bịnh Covid trên thế giới là hơn năm triệu 42 ngàn (5.042.000)1 và hơn 285 triệu (185.925.368) người nhiễm. Riêng Hoa Kỳ, vùng dịch lớn nhất thế giới, ghi nhận có 54 triệu ca nhiễm và hơn 822 ngàn (822,722) người chết. Đây là một tổn thất nhân mạng rất to lớn do COVID-19.

Nhìn lại một năm 2021 qua, chúng ta vẫn phải tiếp tục sống với dịch covid 19. Dịch bệnh làm cuộc sống bị xáo trộn, mang đến cho chúng ta nhiều mất mát đau thương, làm cho hàng trăm ngàn trẻ em trong phút chốc mồ côi cha mẹ, rất nhiều người già trở thành neo đơn, và những người có người thân mất vì Covid 19 phải sống trong nổi đau day dứt trong lòng, vì mình không thể gặp người thân trong giờ phút lâm chung và cũng không được tổ chức tang lễ được vì những hạn chế phòng dịch covid 19.

Virus Corona đến như một cảnh tỉnh tử thần vô thường đang đến trước mắt để chúng ta tinh tiến tu tập nhiều hơn như lời dạy của Đức Thế Tôn:

“Này các Tỳ-kheo! Thường nên hết lòng chuyên cần cầu học đạo giải thoát. Hãy tinh tấn, chớ có buông lung. Hết thảy các pháp động và bất động ở thế gian đều là tướng vô thường, thay đổi, chẳng an ổn...” và chúng ta hãy mở rộng tình thương đến những nạn nhân và thân quyến của nạn nhân như Kinh Từ Bi đã dạy:

Hãy mở rộng tình thương,

Hy sinh như từ mẫu,

Suốt đời lo che chở,

Đứa con một của mình,

Hãy phát tâm vô lượng,

Đến tất cả sinh linh.

Từ Bi gieo cùng khắp,

Cả thế gian khổ ải,

Trên dưới và quanh mình…

Trong giờ phút thiêng liêng của ngày đầu năm mới này, xin đại chúng hãy vận dụng lòng từ bi nhất tâm cầu nguyện. Phút mặc niệm tưởng nhớ bắt đầu...

Tiếng chuông chùa đã gióng lên và lễ thắp nến mặc niệm đã thắp tại thành phố Atlanta để tưởng nhớ năm triệu bốn mươi hai ngàn người bao gồm hơn 822 ngàn công dân Mỹ đã mất vì dịch Covid 19.

Trong ngày đầu năm 2022, đại chúng nhất tâm cầu nguyện cho những người đã từ trần sớm sanh về thế giới an lành trong sáng vĩnh hằng; kính đồng cảm chia buồn cho những thân quyến của các nạn nhân và kính cầu nguyện cho dịch bịnh sớm chấm dứt cho nhân loại tiếp đón những điều tốt lành trong năm mới.

Cầu nguyện cho thiên tai dịch bịnh chóng vượt qua để mọi người trên thế giới trở lại cuộc sống an vui hạnh phút. Cầu nguyện cho thế giới hòa hình, không còn chiến tranh, thiên tai, họa dịch.”

Với đèn thắp sáng trong đóa sen trên tay, chư tôn thiền đức tăng ni và quý Phật tử từng bước chân thiền hành trong tĩnh lặng giữa đồi thông cao lặng gió, hai tay trân trọng dâng ngọn nến hoa sen lung linh lên Đức Phật Thích Ca ngự trên Phật Đài như tấm lòng tưởng niệm và cầu nguyện các nạn nhân quá vãng sớm sanh về cảnh giới an lành.

Chương trình Khai chuông Hòa Bình và tưởng niệm nạn nhân qua đời vì Corona Covid đã hoàn mãn trang nghiêm với sự hướng dẫn tài tình của thượng tọa MC Thích Giới Minh, với lời hô chuông sâu lắng của thượng tọa Thích Tâm Hiền, với âm vang tụng kinh trầm hùng của thượng tọa chủ sám thích Pháp Trí và vui tươi tình đạo với lời ca tiếng hát của ca sĩ Đan Trường và ca sĩ Phi Loan cùng nhiều vị khác. Thành tâm tri ân các thí chủ đã ủng hộ công sức, tịnh tài, tịnh vật, hoa trái cùng thực phẩm chay tịnh để giúp cho buổi lễ được thành tựu mỹ mãn.

Nguyện công đức này hướng về khắp chúng sanh.

Nguyện cho mọi người đều biết thương yêu nhau.

Nguyện cho bịnh dịch Corona Virus sớm dứt trừ.

Nguyện cho thông điệp hạnh phúc hòa bình của Đức Phật được lan tỏa khắp muôn nơi, để nhà nhà được hạnh phúc và người người được an vui.

Xin được phép giới thiệu Chung Đại Hồng Hòa Bình Thế Giới được đúc tại thành phố Huế, Việt nam trọng lượng 5,500 pounds được Thiền sư Nhất Hạnh chứng minh chú nguyện rót đồng mùa thu 2019 tại thành phố Huế, Việt nam. Ngày 13 tháng 08 năm 2020 chuyển qua đến Thiền Viện Thích Thiên Ân ở Atlanta. Lễ cầu nguyện Hòa bình thế giới lần đầu tiên vào đêm giao thừa và ngày 01 tháng 01năm 2021.

TV Thích Thiên Ân, ngày 03 tháng 01 năm 2022

Thích Nữ Giới Hương

