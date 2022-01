Tòa Bạch Ốc: Sẽ Không Thay Đổi Định Nghĩa 'Tiêm Phòng COVID-19 Đầy Đủ'

Một người được coi là đã tiêm phòng COVID-19 đầy đủ nếu đã được tiêm 2 mũi chính. Định nghĩa đó sẽ không thay đổi. Thay vào đó, CDC sẽ sử dụng từ “cập nhật” (up to date) để khuyến khích mọi người tiêm mũi vắc xin thứ 3. (Nguồn: Unsplash.com)





HOA KỲ – Chính quyền Biden cho biết không có kế hoạch thay đổi định nghĩa “tiêm phòng COVID-19 đầy đủ” thành bao gồm cả mũi tiêm thứ 3, theo trang TheHill đưa tin ngày Thứ Tư, 5 tháng 1 năm 2022.





Giám đốc Cơ Quan Kiểm Soát và Phòng Bệnh (CDC) Rochelle Walensky cho biết: “Một người được coi là đã tiêm phòng COVID-19 đầy đủ nếu đã được tiêm loạt mũi chính (2 mũi). Định nghĩa đó sẽ không thay đổi.”





Bà cho biết CDC sẽ sử dụng từ “cập nhật” (up to date) để khuyến khích mọi người tiêm mũi vắc xin thứ 3. Định nghĩa này rất quan trọng đối với một loạt các yêu cầu về vắc xin mà Cơ quan đã đưa ra. Có nghĩa là hai mũi vắc xin Pfizer hoặc Moderna sẽ vẫn đủ để đáp ứng các nhiệm vụ của Sở Vệ Sinh và An toàn Nghề Nghiệp (Occupational Safety and Health Administration – OSHA) và Trung tâm Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) đối với các công ty, cơ sở lớn và các nhân viên y tế.





“Một người nào đó được coi là đã tiêm phòng đầy đủ nếu đã được tiêm các mũi chính (2 mũi), vì vậy nếu lo lắng về các yêu cầu khác nhau, như đi lại, du lịch, các quy định của OSHA, CMS, v.v… Hãy yên tâm, chúng sẽ không thay đổi, và chúng tôi không có bất kỳ kế hoạch nào để thay đổi cả,” Điều phối viên phản ứng COVID-19 của Tòa Bạch Ốc Jeff Zient cho biết.





Thông báo từ Tòa Bạch Ốc được đưa ra sau vài tuần có nhiều thắc mắc về định nghĩa và các quan chức cho biết sẽ xem xét vấn đề. Nhiều chuyên gia y tế đã mong Chính quyền Biden sẽ thay đổi định nghĩa, chỉ ra tầm quan trọng của mũi tiêm thứ 3 trong việc bảo vệ chống lại biến thể Omicron.





Chính quyền Biden cho biết vẫn đang thúc giục tất cả người lớn đi tiêm mũi vắc xin thứ 3. Điều phối viên Zient lưu ý rằng hai mũi vắc xin vẫn cung cấp sự bảo vệ mạnh mẽ giúp ngăn bệnh trở nặng, dù rằng mũi thứ 3 vẫn là tốt nhất. “Tôi nghĩ chúng ta cần nhìn vào hiện thực là phần lớn các trường hợp phải vào bệnh viện và tử vong là ở những người chưa được tiêm phòng. Rõ ràng việc tiêm phòng đầy đủ là một bước quan trọng để ngăn ngừa những hậu quả không đáng có, mà mũi tiêm thứ 3, như Bác sĩ Walensky đã nói, giúp bảo vệ ở mức cao nhất,” Zient cho biết.

Ngoài ra, cũng theo CDC, thanh thiếu niên từ 12 đến 15 tuổi có thể tiêm vắc xin COVID-19 mũi thứ 3 của Pfizer ngay khi các em đủ thời gian 5 tháng sau mũi tiêm thứ 2, theo trang APnews đưa tin ngày Thứ Tư, 5 tháng 1 năm 2022.





Ủy ban Tư vấn về Thực hành Tiêm chủng (Advisory Committee on Immunization Practices) cũng mở rộng các khuyến nghị tiêm vắc xin đối với các thanh thiếu niên lớn tuổi hơn, rằng những người trong độ tuổi 16 và 17 “cũng nên” tiêm mũi thứ 3.





Mũi vắc xin thứ 3 được coi là một công cụ chính để chống lại biến thể Omicron. Biến thể này nguy hiểm ở chỗ nó có khả năng lây nhiễm cao, kể cả ở những người đã tiêm 2 mũi vắc xin. Tuy nhiên, vắc xin sẽ bảo vệ, chống lại bệnh trở nặng nếu bị nhiễm.





Cuộc bỏ phiếu của Ban cố vấn CDC có tỷ lệ thuận: hống là 13:1, diễn ra hai ngày sau khi Cơ Quan Giám Sát Thực Phẩm và Thuốc Men (FDA) cho phép tiêm mũi vắc xin thứ 3 cho thanh thiếu niên. Ban cố vấn quyết định đưa ra khuyến nghị mũi vắc xin thứ 3 là an toàn cho thanh thiếu niên, và nên tiêm ngay khi đủ 5 tháng sau khi tiêm mũi thứ 2. Một quan chức CDC cho biết khoảng 5 triệu trẻ em sẽ đủ điều kiện để được tiêm thêm liều vắc xin thứ 3 ngay. Giám đốc của CDC, Bác sĩ Rochelle Walensky, sẽ cân nhắc khuyến nghị của Ban cố vấn và sớm đưa ra quyết định cuối cùng.





Quan trọng hơn là, nếu một đứa trẻ bị nhiễm nhẹ thôi, rồi nó lây sang cho ông bà cha mẹ, những người lớn tuổi dễ bị tổn thương hơn, thì tác động sẽ “hết sức nghiêm trọng,” Bác sĩ Camille Kotton của Bệnh viện Đa khoa Massachusetts cho biết. Bác sĩ Jamie Loehr của Cayuga Family Medicine ở Ithaca, New York, cũng đồng ý (theo ‘trò đập chuột’): “Hãy đập con này xuống trước đã.”





Vắc xin do Pfizer và đối tác BioNTech sản xuất là lựa chọn duy nhất cho trẻ em mọi lứa tuổi ở Hoa Kỳ. Theo CDC, khoảng 13,5 triệu trẻ em từ 12 đến 17 tuổi đã được tiêm hai mũi Pfizer. Mũi vắc xin thứ 3 đã được chích cho các em ở độ tuổi 16 và 17 vào tháng trước.