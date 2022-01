Thành Phố Garden Grove Mời Tham Dự Các Buổi Hội Thảo Cộng Đồng Giúp Đóng Góp Ý Kiến Cho Việc Phân Chia Địa Hạt

10:29:00

(Xem: 2625)

McDonald’s vinh danh các nhân viên y tế và cấp cứu với phần ăn “Thank You Meal” miễn phí. Những người hùng y tế và cấp cứu tiền tuyến có thể thưởng thức phần ăn miễn phí tại McDonald’s khắp Hoa Kỳ có tham gia chương trình CHICAGO, IL: Ngày 21 tháng 4, năm 2020 — Để tri ơn đến các nhân viên y tế, cảnh sát, lính cứu hỏa và các nhân viên cấp cứu đang tận tâm bảo vệ sức khỏe và an toàn của chúng ta, McDonald’s sẽ cung cấp các phần ăn Thank You Meal* miễn phí, từ Thứ Tư, ngày 22 tháng 4 đến Thứ Ba, ngày 5 tháng 5, như là một lời cảm ơn gửi đến tấm lòng phục vụ vị tha của những người hùng này.Trong lúc đa số người dân Hoa Kỳ đang ở nhà, McDonald’s vẫn còn đang tiếp tục mở cửa, với các chủ tiệm và nhân viên tận tụy làm việc, phục vụ những phần ăn nóng đến cho các cộng đồng đang cần có thực phẩm nhanh chóng và giá cả phải chăng, đặc biệt là cho những người đang làm việc tại tiền tuyến dịch bệnh như nhân viên y tế và cấp cứu. Công ty chúng tôi rất biết ơn đến sự tận tâm và dấn thân của tất cả