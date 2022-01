Omicron Khiến Nhiều Trường Học Trên Khắp Hoa Kỳ Lâm Vào Thế Khó Xử

Bộ Trưởng Tư Pháp New York đã gửi trát tòa cho cha con nhà Trump, bao gồm Donald Trump, con trai Donald Trump Jr và con gái Ivanka Trump, một phần của cuộc điều tra dân sự về các hoạt động kinh doanh của gia đình cựu tổng thống Hoa Kỳ, theo trang Reuters đưa tin ngày Thứ Hai, 3 tháng 1 năm 2022. Các trát đòi được gửi từ văn phòng của bà Bộ Trưởng Tư Pháp New York Letitia James, được tiết lộ trong hồ sơ đệ trình lên tòa án bang New York ở Manhattan hôm Thứ Hai, 3 tháng 1 năm 2022.