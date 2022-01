Bộ Tư Pháp New York Tống Trát Tòa Cho Cha Con Nhà Cựu Tổng Thống Trump

Bộ Trưởng Tư Pháp New York Letitia James gửi trát tòa cho cha con nhà cựu Tổng thống Hoa Kỳ. Hai người con lớn của Trump, bà Ivanka Trump và ông Donald Trump Jr. từng giữ chức vụ điều hành và quản lý Trump Organization

NEW YORK – Bộ Trưởng Tư Pháp New York đã gửi trát tòa cho cha con nhà Trump, bao gồm Donald Trump, con trai Donald Trump Jr và con gái Ivanka Trump, một phần của cuộc điều tra dân sự về các hoạt động kinh doanh của gia đình cựu tổng thống Hoa Kỳ, theo trang Reuters đưa tin ngày Thứ Hai, 3 tháng 1 năm 2022.





Các trát đòi được gửi từ văn phòng của bà Bộ Trưởng Tư Pháp New York Letitia James, được tiết lộ trong hồ sơ đệ trình lên tòa án bang New York ở Manhattan hôm Thứ Hai, 3 tháng 1 năm 2022.





Theo hồ sơ, các trát đòi đối với Trump, Donald Trump Jr và con gái Ivanka Trump của ông bắt nguồn từ cuộc điều tra “về việc định giá các tài sản thuộc sở hữu hoặc kiểm soát” của Trump và công ty của ông, Trump Organization. Bà James đang điều tra xem liệu Trump Organization có thổi phồng giá trị của một số bất động sản để có được các điều khoản tốt hơn trong các khoản vay, hoặc hạ thấp giá trị của chúng để được giảm thuế bất động sản hay không.





Cuộc điều tra dân sự của bà James, bộ trưởng bộ tư pháp New York, tách biệt với cuộc điều tra hình sự của văn phòng luật sư quận Manhattan, dù cùng là điều tra về các hoạt động kinh doanh của Trump Organization. Văn phòng bà James đã tham gia vào cả hai cuộc điều tra. Eric Trump, một người con khác của Trump, đã bị thẩm vấn vào tháng 10 năm 2020.





Trump Organization bị luật sư quận Manhattan điều tra về cáo buộc phạm tội tài chính và gian lận bảo hiểm. Đầu năm 2021, cựu Chánh Biện Lý Quận Manhattan Cyrus Vance Jr đã có quyền truy cập vào hồ sơ thuế của ông Trump, sau một cuộc đấu tranh kéo dài nhiều năm và đã hai lần lên Tòa án Tối Cao Hoa Kỳ. Trước khi rời nhiệm sở, Vance đã triệu tập một bồi thẩm đoàn mới để nghe bằng chứng khi ông cân nhắc liệu có nên tìm kiếm thêm các cáo buộc trong cuộc điều tra, dẫn đến các cáo buộc gian lận thuế chống lại Trump Organization và Giám đốc tài chính Allen Weisselberg hay không.





Hồi tháng 7 năm 2021, Trump Organization và giám đốc tài chính Allen Weisselberg tuyên bố vô tội trước tòa án New York về 15 tội danh gian lận và trốn thuế. Phiên tòa tiếp theo của Weisselberg sẽ bắt đầu vào giữa năm 2022.





Cựu Tổng thống Trump đã kiện Bộ Trưởng Tư Pháp New York, với cáo buộc bà vi phạm quyền lợi hợp hiến của ông với cuộc điều tra mang động cơ chính trị. Hiện các luật sư của gia đình Trump cho biết gia đình cựu Tổng thống sẽ phản kháng các yêu cầu hầu tòa, cho rằng động thái của cơ quan công tố tiểu bang New York đã vi phạm quyền hiến pháp cơ bản.





Trump đã đệ đơn kiện Bộ Trưởng Tư Pháp New York Letitia James vào tháng 12 năm 2021, tìm cách ngăn chặn cuộc điều tra sau khi bà yêu cầu ông phải ra cho lời khai vào ngày 7 tháng 1 năm 2022. Đơn kiện của Trump, được đệ trình lên tòa án liên bang, cáo buộc rằng cuộc điều tra “mang động cơ chính trị,” lạm dụng quyền điều tra để nhắm vào các đối thủ chính trị và sự nghiệp của mình.





Văn phòng Bộ Trưởng Tư Pháp New York đã gửi trát đòi cho các chính quyền địa phương như một phần của cuộc điều tra dân sự về các hồ sơ liên quan đến bất động sản của Trump ở bắc Manhattan, Seven Springs và khoản thuế mà Trump nhận được khi đặt đất vào quỹ bảo tồn. Họ cũng đang xem xét các vấn đề tương tự liên quan đến một tòa nhà văn phòng Trump ở thành phố New York, một khách sạn ở Chicago, và một sân golf ở gần Los Angeles.