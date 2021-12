Hoa Kỳ: Tranh Cãi Về Yêu Cầu Tiêm Vắc Xin Để Đi Lại Trong Nước

HOA KỲ – Cuộc tranh luận về việc yêu cầu tiêm vắc xin COVID-19 cho du lịch trong nước trở lại nổi bật trong tuần này, bất chấp sự phản đối từ cộng đồng doanh gia và khả năng sẽ bị phản ứng dữ dội nếu chính quyền Biden ban thành lệnh, theo trang TheHill đưa tin ngày Thứ Tư, 29 tháng 12 năm 2021.



Tòa Bạch Ốc nói rằng có khả năng sẽ đưa ra yêu cầu mọi người tiêm vắc xin, sự gia tăng số ca nhiễm COVID-19 do biến thể Omicron đã đặt ra câu hỏi về việc liệu yêu cầu tiêm vắc xin có phải là một cách để giữ an toàn cho người dân hay không.



Bác sĩ Anthony Fauci cho biết rằng chính quyền đang thảo luận về yêu cầu, nhưng cũng chỉ ra rằng yêu cầu mang khẩu trang được áp dụng cho tất cả các mạng lưới giao thông của Hoa Kỳ.



“Đối với các chuyến bay trong nước, dĩ nhiên ai cũng muốn giữ an toàn cho mọi người trên các chuyến bay đó. Và như tôi đã nói, bây giờ, chúng tôi thấy rằng yêu cầu mang khẩu trang và mức độ sàng lọc trên máy bay là đủ để giữ an toàn cho mọi người,” Fauci nói với các phóng viên. “Nếu cần phải làm nhiều hơn ngoài yêu cầu mang khẩu trang, chủ yếu vẫn là vấn đề vắc xin, chúng tôi sẽ nghiêm túc xem xét khi có thông tin mới. Vì vậy, chỉ cần biết là tình hình có thể sẽ thay đổi. Nhưng tại thời điểm hiện nay, chúng tôi cảm thấy không cần thiết phải đưa nó trở thành yêu cầu đối với các chuyến bay trong nước,” ông nói.



Hôm Thứ Ba, 28 tháng 12 năm 2021, Biden cho biết ông sẽ áp đặt yêu cầu nếu đội ngũ cố vấn y tế của ông đề nghị. Phần lớn những bình luận của ông là lặp lại các nhận xét mà ông đưa ra vào tháng trước, rằng ông sẽ chờ đợi từ cộng đồng khoa học về vấn đề này.



Các hãng hàng không và các nhóm kinh doanh khác phản đối yêu cầu buộc tiêm vắc xin và xét nghiệm đối với việc đi lại trong nước bằng đường hàng không. Delta Air Lines đã nhắc lại quan điểm của hãng rằng các biện pháp bảo vệ sức khỏe trên các hãng hàng không cho phép đi lại an toàn, chỉ ra các hệ thống sàng lọc cấp bệnh viện và mang khẩu trang trên máy bay và bên trong sân bay.



Người phát ngôn của Delta nói với The Hill: “Chúng ta cũng biết rằng di chuyển bằng đường hàng không còn an toàn hơn so với hầu hết những việc ta làm hàng ngày, như là đi chợ chẳng hạn. Tại Delta, chúng tôi đang chở hàng triệu người đi lại trong nước mỗi tuần, và yêu cầu vắc xin cho các chuyến đi lại trong nước sẽ làm tắc nghẽn hệ thống.”Các hãng hàng không đã phải giải quyết vấn đề thiếu hụt tiếp viên và phi công trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, dẫn tới rất nhiều vụ hủy chuyến bay. Bất chấp số lượng ca nhiễm COVID-19 gia tăng trên khắp Hoa Kỳ, Hội U.S. Travel Association báo cáo rằng hơn 2 triệu du khách đã được xét nghiệm tại các trạm kiểm soát vào Thứ Ba, 28 tháng 12 năm 2021.Hiệp hội Du lịch Hoa Kỳ lập luận rằng yêu cầu tiêm vắc xin sẽ gây áp lực lên những người làm việc trong ngành du lịch, tạo ra nhiều vấn đề tại các sân bay và gây hại tới các gia đình có con cái mà tuổi còn quá nhỏ để tiêm vắc-xin.Các quy định về vắc xin đã được áp dụng cho du khách quốc tế đến Hoa Kỳ. Tất cả các du khách nước ngoài, không cần biết là đến Hoa Kỳ bằng đường bộ hay đường hàng không, đều phải được tiêm phòng đầy đủ, theo chính sách bắt đầu từ ngày 8 tháng 11 năm 2021. Và tất cả người nước ngoài muốn đến Hoa Kỳ phải được tiêm phòng đầy đủ trước ngày 22 tháng 1 năm 2022.Fauci cho biết có sự khác biệt giữa việc yêu cầu tiêm vắc xin để vào Hoa Kỳ và yêu cầu tiêm vắc xin để đi đi lại trong nước. Ông nói: “Sự khác biệt giữa việc yêu cầu tiêm phòng trước khi quý vị lên máy bay để đi từ đất nước khác vào Hoa Kỳ là để tránh sự lây nhiễm, đặc biệt là tránh quý vị mang các biến thể mới ra khỏi đất nước đó.”Hôm Chủ Nhật, 26 tháng 12 năm 2021, Fauci đã gây chú ý khi nói rằng “bất cứ điều gì có thể khiến mọi người chịu tiêm phòng nhiều hơn sẽ được hoan nghênh” khi được hỏi suy nghĩ của ông về yêu cầu tiêm vắc xin để đi lại trong nước. Sau đó, để xoa dịu dư luận, Fauci nói với CNN rằng: “Mọi thứ vẫn mới chỉ là khả năng, chúng tôi vẫn đang xem xét, cũng có thể nó sẽ không xảy ra.”