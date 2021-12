Các Chuyên Gia Đặt Câu Hỏi Về Chính Sách Cách Ly Mới Của CDC, Giảm Số Ngày Cách Ly Xuống Còn 5 Ngày Với Người Không Có Triệu Chứng

CHICAGO – Các chuyên gia cho biết, các quy định mới về cách ly và cấm túc, giảm một nửa thời gian cách ly đối với các ca nhiễm COVID-19 không có triệu chứng, thiếu các biện pháp bảo vệ có thể dẫn đến gia tăng số ca nhiễm nhiều hơn nữa trong bối cảnh Hoa Kỳ đang đối mặt với mức tăng kỷ lục do biến thể Omicron gây ra, theo trang Reuters đưa tin ngày Thứ Tư, 29 tháng 12 năm 2021.



Tuần này, Cơ Quan Kiểm Soát và Phòng Ngừa Bệnh Tật (CDC) đã giảm thời gian cách ly cho những người bị nhiễm COVID-19 không có triệu chứng xuống còn 5 ngày, từ mức cũ là 10 ngày. Sau 5 ngày cách ly đó, họ nên mang khẩu trang thêm 5 ngày nữa.



CDC cho biết sự lây lan cực kỳ nhanh chóng của Omicron, có thể buộc nhiều công nhân hơn trong các ngành công nghiệp phải ở nhà trong những tuần tới, ngay cả khi họ không bị bệnh hoặc có khả năng lây cho người khác.



Một mối lo ngại lớn được các nhà khoa học lên tiếng là chính sách cách ly không có sự phân biệt được giữa những người được tiêm phòng và chưa được tiêm phòng, những người có tình trạng phục hồi khác nhau sau khi bị nhiễm. Nó cũng không yêu cầu xét nghiệm để xác nhận một người không còn khả năng lây nhiễm trước khi họ trở lại làm việc hoặc hòa nhập xã hội.



Bác sĩ Eric Topol, giám đốc của Viện Scripps Research Translational Institute cho biết: “Những người chưa được tiêm phòng sẽ mất nhiều thời gian hơn để loại bỏ vi rút và không còn bị lây nhiễm. Một số người sạch vi rút trong một ngày; một số khác mất một tuần hoặc hơn.”



Topol cho biết chính sách này đại diện cho “mức đáy mới” của CDC, đồng thời cho là nó đi ngược lại cam kết của chính quyền Biden trong việc tuân thủ chặt chẽ các bằng chứng khoa học để kiềm chế đại dịch.



Các chuyên gia nói rằng không có đủ bằng chứng về cách thức hoạt động của Omicron để hỗ trợ khuyến nghị cách ly 5 ngày, quyết định điều trị các trường hợp đã tiêm phòng và chưa tiêm phòng theo cùng một cách và thiếu yêu cầu xét nghiệm vào cuối giai đoạn đó.



Giám đốc CDC Rochelle Walensky cho biết quyết định được đưa ra dựa trên nghiên cứu cho thấy có tới 90% trường hợp lây COVID-19 xảy ra trong vòng năm ngày kể từ khi nhiễm vi rút. Bà cho biết cơ quan đã cân bằng điều đó với bằng chứng cho thấy chỉ có một số ít người bị COVID sẵn lòng chịu cách ly 10 ngày từ hồi đại dịch bắt đầu cho tới nay.

Walensky nói trong một cuộc phỏng vấn với CNN: “Trong thời điểm này, khi mà sẽ còn có rất nhiều bệnh tật ập tới, chúng tôi thiệt sự muốn đảm bảo rằng chúng ta có được hướng dẫn, dễ để làm theo, mà mọi người cũng sẵn lòng làm theo.”Bà cho biết trong một cuộc họp ngắn tại Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Tư, 29 tháng 12 năm 2021, rằng các xét nghiệm PCR tiêu chuẩn không thể được sử dụng để xác định khi nào một người có thể không phải cách ly nữa, vì họ có thể vẫn dương tính trong vài tuần. Bà cho biết không rõ độ đáng tin của các xét nghiệm kháng nguyên nhanh trong việc dự đoán liệu mọi người có thể có khả năng lây vi rút ở giai đoạn cuối của bệnh hay không. Tuy nhiên, trong hướng dẫn mới của CDC, các nhân viên y tế được yêu cầu phải xét nghiệm trước khi trở lại làm việc.Số ca nhiễm COVID-19 ở Hoa Kỳ trung bình hàng ngày đạt kỷ lục cao nhất trong ngày Thứ Tư, 29 tháng 12 năm 2021, với hơn 260.000 ca. Mặc dù nhiều trường hợp trong số đó là nhẹ hoặc không có triệu chứng, nhưng một số lượng lớn người dân cần phải cách ly do bị nhiễm hoặc cấm túc do có nguy cơ bị nhiễm, đã làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu lao động trên toàn quốc.Cho đến nay, ngành hàng không bị ảnh hưởng nặng nề nhất, hàng nghìn chuyến bay phải hủy bỏ trong kỳ nghỉ đông do các tiếp viên và phi công phải ở nhà. Bác sĩ David Dowdy, nhà dịch tễ học về bệnh truyền nhiễm tại trường Johns Hopkins cho biết: “Nếu tất cả mọi người đột nhiên nghỉ việc trong hai tuần, sẽ gây ra sự gián đoạn rất lớn. Tình hình thiệt sự không dễ giải quyết chút nào.”Bác sĩ Megan Ranney, Khoa Trường Y Tế Công Cộng tại trường Brown, đã so sánh chính sách cách ly mới với quyết định bị chỉ trích rộng rãi của CDC hồi tháng 5 năm 2021 về việc bỏ khuyến nghị mang khẩu trang cho những người được tiêm phòng đầy đủ trong không gian công cộng trong nhà. Kết quả là, nhiều người chưa được tiêm phòng cũng không thèm mang khẩu trang, có khả năng là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng các ca nhiễm mới.Chính sách cách ly mới cũng dựa vào việc người dân sẽ chịu mang khẩu trang thêm 5 ngày sau thời gian cách ly, thay vì phải làm xét nghiệm. “Chúng ta đều biết rằng mọi người có chịu mang khẩu trang đâu,” Ranney nói.