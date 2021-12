Khi kết quả thử nghiệm Covid cho thấy dương tính, cần phải làm gì?

Hình minh họa: kết quả dương tính từ xét nghiệm kháng nguyên nhanh Covid-19

Biến thể Omicron đã gia tăng dữ dội các trường hợp Covid-19 trên khắp Hoa Kỳ.

Dưới đây là những điều quý vị cần biết nếu bị nhiễm bệnh.





Trong khi biến thể Omicron tiếp tục lan rộng khắp Hoa Kỳ, sẽ có nhiều người nữa, bao gồm cả những người đã được tiêm phòng, sẽ có kết quả dương tính với coronavirus.





Vì vậy, quý vị cần biết mình nên làm gì nếu mình là một trong số người nhiễm bệnh? Sau đây là một số bước quý vị nên thực hiện sau khi xét nghiệm dương tính hoặc nếu quý vị phát hiện ra mình đã tiếp xúc gần với người bị nhiễm bệnh, theo lời khuyên của các chuyên gia y tế, tổng hợp theo bài của The New York Times.

Tôi mới thử nghiệm dương tính. Tôi cần phải làm gì?

Nếu quý vị đang ở nơi công cộng hoặc đang ở giữa nhiều người xung quanh khi nhận được tin xấu, hãy đeo khẩu trang vào ngay lập tức. Sau đó, cô lập bản thân càng nhanh càng tốt, ngay cả khi quý vị không có triệu chứng gì. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ khuyến cáo nên cách ly trong 10 ngày sau khi quý vị có kết quả dương tính.





Cách ly có nghĩa là gì?





Nếu quý vị đang sống với cùng phòng hoặc cùng nhà với gia đình, hãy cố gắng tách mình khỏi những người khác (và thú vật) càng nhiều càng tốt. Tiến sĩ Peter Chin-Hong, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học California, San Francisco, cho biết: “Quý vị nên tách mình ra khỏi hẳn xã hội. "Hãy tự nhốt mình trong một cái kén."





Cô lập trong nhà khi đang sống với người khác có thể khó khăn, nhưng hãy cố gắng tự cách ly ở mức tối đa. Điều đó có nghĩa là ở yên trong phòng của mình, cách xa các thành viên khác trong gia đình, ngay cả khi dùng bữa. Nếu có thể, ai đó nên giao đồ ăn đến tận cửa phòng ngủ của quý vị. Nếu nhà có nhiều phòng tắm, hãy chỉ định một phòng tắm dành riêng cho người bị nhiễm bệnh. Nếu người bị nhiễm bệnh là trẻ em hoặc người lớn tuổi cần được hỗ trợ, cả người chăm sóc và người bị nhiễm bệnh nên đeo khẩu trang khi người chăm sóc vào phòng và mở cửa sổ nếu có thể.





Nếu quý vị phải đi vào các khu vực chung hoặc sử dụng chung phòng tắm khi đang nhiễm bệnh, hãy luôn đeo khẩu trang chất lượng cao khi ra khỏi phòng. Nếu người khác ở trong nhà, họ cũng nên đeo khẩu trang chất lượng cao khi vào cùng phòng. Sau khi sử dụng phòng tắm chung, hãy khử trùng bệ ngồi và tay cầm của bồn cầu, cũng như tay cầm của vòi nước, bình đựng xà phòng, quầy và công tắc đèn. Đậy nắp trước khi xả và bật quạt thông gió. Mở cửa sổ để thông gió trong các khu vực chung.





Những người sống trong cùng nhà với quý vị nên đề phòng, nhưng họ cũng không cần phải lo lắng quá mức về việc bị nhiễm bệnh, đặc biệt là nếu họ đã được tiêm phòng đầy đủ. Tiến sĩ Paul Sax, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Brigham and Women và là giáo sư tại Trường Y Khoa Harvard cho biết: “Tỷ lệ các gia đình mắc bệnh Covid từ một người nào đó không phải là 100%, ngay cả khi có nhiều biến thể lây truyền hơn.”

Tara Kirk Sell, một học giả dày dặn chuyên môn tại Trung tâm An ninh Y tế Johns Hopkins cho biết: “Điều quan trọng nhất là giúp mọi người không hít thở cùng bầu không khí chứa đầy vi trùng”. Nếu có máy lọc không khí HEPA, quý vị hãy đặt nó trong hoặc ngoài phòng ngủ của mình.

Nếu kết quả thử nghiệm dương tính và quý vị cảm thấy khỏe, quý vị có thể đi dạo ngoài trời và hít thở không khí trong lành. Nếu quý vị đang ở trong thành phố nơi quý vị có thể sẽ đi ngang những người khác, hãy đeo khẩu trang và giữ khoảng cách.

Tôi có nên thử nghiệm lần thứ hai để xác nhận kết quả?

Nếu quý vị có kết quả dương tính sau khi thực hiện xét nghiệm nhanh tại nhà, quý vị có thể muốn thực hiện xét nghiệm tại nhà lần thứ hai bằng một nhãn hiệu khác hoặc đến trung tâm xét nghiệm để xác nhận kết quả. Kết quả dương tính thường không sai sót với loại thử nghiệm tại nhà, nhưng chúng có thể xảy ra. Mặc dù vậy, bạn nên cho rằng kết quả dương tính là chính xác, đeo khẩu trang và tránh tiếp xúc gần với người khác cho đến khi bạn được kiểm tra lại. Nếu kết quả xét nghiệm dương tính của bạn đến từ phòng thí nghiệm, thì không cần thiết phải làm xét nghiệm thứ hai.





Tôi có cách nào biết mình bị nhiễm Omicron hay không?





Không. Trong đa số trường hợp, quý vị sẽ không biết quý vị bị nhiễm loại biến thể nào, phòng thử nghiệm thường sẽ không nói cho quý vị biết. Trong trường hợp nào đi nữa thì việc cách ly, kiểm soát và chữa trị không thay đổi.





Tôi nên nói cho ai biết mình bị dương tính?





Hãy nghĩ về nơi quý vị đã đến và ai có thể đã hít phải vi trùng của quý vị. Liên lạc với sở làm và cho họ biết. Hầu hết các nơi làm việc đều có sẵn các điều lệ để theo dõi dò tìm nguồn gốc khi một nhân viên có kết quả dương tính. Quý vị cũng muốn cảnh báo cho bất kỳ ai quý vị đã gặp để báo cho họ nguy cơ lây nhiễm, hãy quay lại ít nhất hai ngày trước khi quý vị đi xét nghiệm hoặc bắt đầu có các triệu chứng, Tiến sĩ Sax nói. CDC định nghĩa một người có nguy cơ lây nhiễm là một người ở cách quý vị chưa đầy sáu feet trong suốt 15 phút hoặc hơn.





Tiến sĩ Ashish K. Jha, Trưởng Khoa Y Tế Công Cộng thuộc Đại học Brown cho biết quý vị có thể cảm thấy choáng ngợp hoặc thậm chí là xấu hổ khi nói với mọi người về kết quả xét nghiệm dương tính của mình. “Nhiều người nghĩ rằng đây là một thất bại xấu hổ khi bị nhiễm bệnh,” nhưng Tiến sĩ Jha khẳng định rằng “Đây là một biến thể cực kỳ dễ lây lan. Rất nhiều người sẽ bị lây nhiễm. Vì vậy đây không phải là một sự thất bại về mặt đạo đức”.

Cũng đừng quên báo cho bác sĩ của quý vị biết, nhất là nếu quý vị có một tình trạng bệnh lý tiềm ẩn, chẳng hạn như huyết áp cao hoặc tiểu đường, khiến quý vị có nguy cơ bệnh nặng hơn.





Tôi có chọn lựa nào để chữa trị?





Theo dõi các triệu chứng của quý vị. Quý vị có thể sử dụng máy đo Ô-xy để theo dõi độ ô-xy trong máu. Hầu hết những người khỏe mạnh sẽ nhận được chỉ số ô-xy trong khoảng 95 đến 99 phần trăm. Quý vị nên tìm giúp đỡ từ bác sĩ nếu kết quả đọc giảm nhanh chóng hoặc mức độ giảm xuống 93 phần trăm hoặc thấp hơn. Các thiết bị có thể kém chính xác hơn đối với những người có làn da sẫm màu, vì vậy hãy chú ý đến các chỉ số cụ thể. Nếu chỉ số của quý vị giảm 4 điểm, quý vị nên đến gặp bác sĩ để kiểm tra. Quý vị cũng nên đi khám nếu diễn biến nặng hơn, khó thở hoặc có bất kỳ triệu chứng nào khiến quý vị lo lắng.

Hãy tham khảo với bác sĩ xem quý vị có đủ điều kiện nhận liều kháng thể đơn dòng hay không, đây là một phương pháp điều trị có thể giúp cơ thể quý vị chống lại Covid-19 và giảm nguy cơ bệnh nặng, đặc biệt đối với những người thuộc nhóm có bệnh có nguy cơ bệnh nặng. Để liệu pháp kháng thể đơn dòng có hiệu quả nhất, nó cần được thực hiện ngay sau khi chẩn đoán, ngay cả khi quý vị chưa cảm thấy bệnh nặng. Nếu quý vị không có bác sĩ thường trực, quý vị cũng có thể liên lạc bệnh viện địa phương và hỏi về cách chữa trị, Tiến sĩ Celine Gounder, nhà dịch tễ học tại trường y tế N.Y.U. cho biết.

Một số người lo ngại rằng liệu pháp kháng thể đơn dòng sẽ không hoạt động hiệu quả chống lại biến thể Omicron, nhưng nhiều nghiên cứu hơn đang được tiến hành, theo lời của Tiến sĩ Jennifer Lighter, nhà dịch tễ học bệnh viện và chuyên gia về bệnh truyền nhiễm nhi khoa tại N.Y.U. Langone.

Thứ Tư tuần rồi, Cơ Quan Kiểm Soát Thực phẩm và Dược phẩm đã cho phép sử dụng viên thuốc viên đầu tiên để chữa trị Covid-19 do hãng dược phẩm Pfizer chế biến được gọi là Paxlovid, thuốc được phép dùng cho bệnh nhân từ 12 tuổi trở lên, những người dễ bị bệnh nặng do lớn tuổi hoặc mắc các bệnh lý như bệnh tim hoặc tiểu đường. Việc điều trị được thực hiện dưới dạng 30 viên thuốc trong năm ngày.

Vào thứ Năm, F.D.A. cũng cho phép một loại thuốc viên do Merck chế biến được gọi là molnupiravir, dành cho những người từ 18 tuổi trở lên, những người dễ bị bệnh nặng do Covid-19, theo thông cáo từ chính quyền. Điều trị được thực hiện dưới dạng 40 viên thuốc trong năm ngày.

Khi nào tôi có thể ngưng cách ly?

Trước đây, C.D.C. khuyến cáo thời gian cách ly 10 ngày đối với những người có kết quả xét nghiệm dương tính, bất kể tình trạng tiêm chủng của họ. Gần đây, CDC giảm thời hạn cách ly xuống 5 ngày, đối với các ca nhiễm không có triệu chứng. Để tính toán thời hạn cách ly, C.D.C. khuyên rằng quý vị nên coi ngày số 0 là ngày đầu tiên khi có triệu chứng xuất hiện. Nếu quý vị không có triệu chứng, C.D.C. đếm ngày số 0 là ngày xét nghiệm dương tính của quý vị.





Trong khi các trường học và hãng xưởng thường muốn quý vị cách ly trong 10 ngày trước khi quay trở lại, một số người đã được tiêm phòng có thể tự do di chuyển xung quanh nhà của họ sớm hơn nếu họ không sống chung với những người có nguy cơ bệnh lý cao. Tiến sĩ Jha nói: Nếu quý vị đã được tiêm phòng đầy đủ và không có các triệu chứng, quý vị có thể tự kiểm tra bắt đầu từ ngày thứ năm của bệnh, và ngừng cách ly nếu quý vị có hai lần xét nghiệm kháng nguyên âm tính cách nhau vài ngày.





Sau thời gian cách ly, quý vị nên thực hiện xét nghiệm kháng nguyên nhanh để xác nhận rằng mình không còn nhiễm bệnh. Tiến sĩ Jha khuyên nên xét nghiệm kháng nguyên thay vì xét nghiệm PCR trong trường hợp này, vì PCR của quý vị có thể vẫn dương tính trong vài ngày hoặc thậm chí vài tháng sau khi quý vị đã bình phục và không còn lây bệnh.





Nếu các triệu chứng của quý vị vẫn tiếp tục, quý vị nên hỏi ý kiến bác sĩ và cách ly với những người khác. Quý vị cũng có thể muốn thực hiện thêm thử nghiệm, Tiến sĩ Sell nói.





Những người bị yếu hệ miễn dịch hoặc có các bệnh lý tiềm ẩn khác có thể dễ bị nhiễm trùng kéo dài hơn. Tùy thuộc vào kết quả xét nghiệm, bác sĩ có thể khuyên quý vị nên kéo dài thời gian cách ly lên 10 ngày hay hơn nữa.





Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi tiếp xúc với một người có kết quả xét nghiệm dương tính?





C.D.C. đã nói rằng những người đã được tiêm chủng đầy đủ không cần phải cách ly sau khi tiếp xúc với người đã nhiễm Covid-19 trừ khi họ có các triệu chứng. Tuy nhiên, những người được tiêm chủng đầy đủ nên đi xét nghiệm từ 5 đến 7 ngày sau khi tiếp xúc, ngay cả khi họ không có triệu chứng và đeo khẩu trang ở nơi công cộng trong 14 ngày sau khi tiếp xúc hoặc cho đến khi kết quả xét nghiệm của họ là âm tính. Hướng dẫn này có thể thay đổi khi chúng ta có thêm thông tin về Omicron.





Tôi đã bị Covid, tôi có nguy cơ bị nhiễm trở lại không?





Có. Mức độ bảo vệ bạn nhận được từ một lần nhiễm trùng trước đó rất khác nhau. Bạn sẽ được bảo vệ nhiều hơn nếu bạn cũng đã được tiêm phòng. Các nghiên cứu ban đầu cho thấy chỉ kháng thể từ một lần nhiễm trùng Covid trong quá khứ không phải là một biện pháp bảo vệ mạnh mẽ chống lại Omicron.





Tiến sĩ David Rubin, giám đốc PolicyLab tại Bệnh viện Nhi Đồng Philadelphia và là giáo sư nhi khoa tại Đại Học Y Khoa University of Pennsylvania’s Perelman School of Medicine cho biết: “Thật không may, việc tái nhiễm sau khi một người đã từng mắc Covid trước đó, có thể xảy ra và việc bảo vệ từ các lần nhiễm bệnh trước đó rất khác nhau và không thể đoán trước được. Vì vậy, một số người dường như được bảo vệ rất tốt và không bị lại Covid, nhưng những người khác có thể bị lại và thậm chí mắc bệnh khá nặng một lần nữa.”