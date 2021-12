Biến Thể Omicron Có Vẻ Nhẹ Hơn So Với Delta; FDA Phê Duyệt Thuốc Viên Điều Trị COVID-19 Của Pfizer

LONDON – Hai nghiên cứu mới ở Anh đưa ra một số gợi ý ban đầu rằng biến thể Omicron của COVID-19 có thể nhẹ hơn so với biến thể Delta, theo trang APnews đưa tin ngày Thứ Tư, 22 tháng 12 năm 2021.



Các nhà khoa học nhấn mạnh rằng ngay cả khi các phát hiện của những nghiên cứu ban đầu này là đúng, thì mọi người cũng không nên xem thường mức độ nghiêm trọng của nó, vì thực tế Omicron lây lan nhanh hơn nhiều so với Delta và có nhiều khả năng “trốn” vắc xin hơn.



Các nghiên cứu mới được công bố dường như củng cố thêm cho nghiên cứu trước đó, cho thấy Omicron có thể không gây hại nhiều như biến thể Delta, Manuel Ascano Jr., một nhà hóa sinh học từ trường Vanderbilt, cho biết. “Lạc quan có lẽ là cách tốt nhất để nhìn nhận vấn đề,” ông nói.



Theo phân tích, ước tính nguy cơ vào bệnh viện đối với các ca nhiễm Omicron ở Anh ít hơn khoảng 20% so với những người bị nhiễm biến thể Delta. Một nghiên cứu khác của các nhà khoa học tại trường Edinburgh ở Scotland cho thấy nguy cơ vào bệnh viện vì biến thể Omicron thấp hơn 2/3 so với Delta. Nhưng nghiên cứu cũng chỉ ra rằng gần 24.000 ca nhiễm Omicron ở Scotland chủ yếu là ở những người trẻ tuổi từ 20 đến 39.



Ascano lưu ý rằng các nghiên cứu có những hạn chế. Ví dụ: trong tình hình đang thay đổi nhanh chóng hiện nay, các phát hiện cụ thể vào một thời điểm nhất định ở Anh và các quốc gia khác có thể không giống nhau. Matthew Binnicker, giám đốc vi rút học lâm sàng tại Phòng khám Mayo ở Rochester, Minnesota, nói rằng trong nghiên cứu của Scotland, tỷ lệ người trẻ tuổi ở nhóm bị nhiễm Omicron cao gần gấp đôi so với nhóm Delta, và điều đó “có thể làm sai lệch kết luận đến những kết quả ít nghiêm trọng hơn do Omicron gây ra.”



Ông nói thêm: “Điều quan trọng cần nhấn mạnh là nếu Omicron có tốc độ lây lan cao hơn nhiều so với Delta, thì số người phải vào bệnh viện có thể vẫn tăng, mặc dù bệnh ít nghiêm trọng hơn trong hầu hết các trường hợp.”Trong khi đó, ở Hoa Kỳ, Cơ Quan Giám Sát Thực Phẩm và Thuốc Men (FDA) đã phê duyệt một phương pháp điều trị COVID-19 mới từ Pfizer, viên thuốc điều trị vi rút COVID-19 đầu tiên, theo trang TheHill đưa tin ngày Thứ Tư, 22 tháng 12 năm 2021.Loại thuốc viên mới được phê duyệt có tên là Paxlovid, được coi là một bước tiến lớn trong cuộc chiến chống lại vi rút. Các thử nghiệm cho thấy nó có khả năng làm giảm 89% nguy cơ vào bệnh viện hoặc thiệt mạng ở những bệnh nhân có nguy cơ cao.Patrizia Cavazzoni, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đánh giá Thuốc của FDA cho biết: “Việc phê duyệt hôm nay mang tới phương pháp điều trị COVID-19 ở dạng viên uống đầu tiên - một bước tiến lớn trong cuộc chiến chống lại đại dịch toàn cầu. Đây là một công cụ mới để chống lại COVID-19 vào thời điểm quan trọng khi các biến thể mới xuất hiện và hoành hành.”Paxlovid là thuốc điều trị COVID-19 dạng viên, thay cho các phương pháp điều trị trước đây là cần phải tiêm, nên nó dễ tiếp cận và dễ uống hơn. Paxlovid được sử dụng kết hợp với một loại thuốc điều trị khác là Ritonavir. Thuốc được chỉ định sử dụng 2 lần/ngày, mỗi lần ba viên. Nó cũng đã cho thấy những kết quả rất hứa hẹn trong các thử nghiệm trong việc giảm thiểu những kết quả tồi tệ nhất do vi rút gây ra, đưa Hoa Kỳ tiến thêm một bước trên con đường xóa sổ COVID-19.Tuy nhiên, số lượng thuốc dự kiến sẽ bị thiếu hụt rất nhiều trong giai đoạn đầu, dẫn đến những lời kêu gọi chính quyền Biden cần làm nhiều hơn nữa để thúc đẩy nguồn cung cấp.