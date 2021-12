Chính Quyền CSVN Nói Sẽ Đưa Nhân Quyền Vào Hệ Thống Giáo Dục Để Dạy Quyền Con Người Cho Học Sinh

VIỆT NAM – Nhân quyền sẽ được đưa vào hệ thống giáo dục tại Việt Nam để dạy cho các học sinh về quyền con người, theo chỉ thị của Phó Thủ Tướng Nguyễn Đức Đam được đưa ra vào ngày 21 tháng 12 năm 2021, là chuyện làm cho nhiều người ngạc nhiên tự hỏi rằng đây có phải là bước ngoặc chuyển biến thật sự trong chính sách về nhân quyền hay chỉ là chiêu bài được lộng vào khung kính để khoe khoan của nhà nước độc tài đảng trị toàn diện VN, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm Thứ Tư, 22 tháng 12 năm 2021, với tựa bản tin được đánh dấu hỏi “VN sẽ tăng cường dạy nhân quyền, nhưng theo hướng nào?” Bản tin Đài RFA cho biết thêm thông tin về việc này như sau.





Quyền con người hay nhân quyền sẽ được tăng cường giảng dạy trong hệ thống giáo dục Việt Nam.





Mạng báo The Star của Malaysia loan tin ngày 22/12 dẫn Chỉ thị do phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký thay Thủ tướng chính phủ Hà Nội đề ngày 21/12. Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện ‘Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân’. Theo đó thì giáo dục quyền con người đóng một vai trò quan trọng giúp nâng cao nhận thức xã hội và ngăn ngừa, hạn chế những vi phạm về quyền con người.





Lãnh đạo cũng như đại diện Việt Nam khi bị chất vấn hay lên tiếng tại những diễn đàn quốc tế và trong những chuyến công du nước ngoài đều cho rằng Hà Nội tôn trọng quyền con người. Họ cho rằng Việt Nam không có tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật…

Tuy nhiên các chính phủ dân chủ và những tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế luôn lên án thành tích nhân quyền bị cho ‘yếu kém’ của Hà Nội. Lý do vì Việt Nam vi phạm những điều khoản cụ thể trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và Công ước về các quyền Dân dự và Chính trị mà Hà Nội đã tham gia ký kết. Ngoài ra chính những quyền căn bản được qui định trong Hiến pháp Việt Nam như tự do ngôn luận, tự do hội họp, lập hội, biểu tình… cũng bị vi phạm với diễn giải theo cách của Việt Nam.





Gần nhất vào trung tuần tháng 12 vừa qua, bốn nhà hoạt động bị kết án tù nặng từ 6 đến 10 năm tù giam chỉ vì thực thi một cách ôn hòa những quyền căn bản của con người. Đó là nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang, hai nhà hoạt động đấu tranh về đất đai Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm và nhà hoạt động chống các trạm thu phí bị cho là ‘bẩn’ Đỗ Nam Trung.





Hệ thống báo chí quốc doanh tuyên truyền cho rằng những người này ‘chống Nhà nước’; tuy nhiên tại tòa họ tuyên bố chỉ thực thi quyền công dân, đấu tranh cho lợi ích người dân và đất nước.





Hệ thống giáo dục của Nhà nước Việt Nam dưới sự chỉ đạo toàn diện của đảng cộng sản và những bài học về nhân quyền được giảng dạy sẽ tuân thủ đường lối đề ra, ngược lại với những giá trị phổ quát về nhân quyền trên thế giới.