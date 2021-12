Lực Lượng Đặc Biệt Quân Lực Việt nam Cộng Hòa Nam California Tổ Chức Họp Mặt Tất Niên

Wesminster (Thanh Huy)- - Tại nhà hàng Paracel Seafood Restaurant vào lúc 6 giờ chiều Chủ Nhật ngày 19 tháng 12 năm 2021, Lực Lượng Đặc Biệt Việt Nam Cộng Hòa Nam California do chiến hữu Nguyễn Đức Tiến làm Hội Trưởng đã tổ chức Đêm Họp Mặt Tất Niên.





Đây là dịp để ghi ơn quý niên trưởng trong binh chủng Lực Lượng Đặc Biệt và một số các niên trưởng khác ngoài binh chủng đã một thời khoác chinh y lên đường bảo vệ quê hương miền Nam Việt Nam. Tưởng niệm các chiến sĩ Lực Lượng Đặc Biệt đã vị quốc vong thân.



Tham dự tiệc họp mặt, ngoài qúy niên trưởng và gia đình Lực Lượng Đặc Biệt, còn có một số qúy niên trưởng và các chiến hữu thuộc các hội đoàn quân binh chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, trong đó có Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ, Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng do Hội Trưởng Đoàn Ngọc Đa và phu nhân là Ca Sĩ Kim Loan, Nhạc Sĩ Xuân Điềm và Ban Tù Ca Xuân Điềm.







Các Niên Trưởng có: cựu Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu, cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu, Trung Tá La Trinh Tường, Trung Tá Nguyễn Văn Ức…

Mở đầu với nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm, trong phút mặc niệm cũng để nhớ về những đồng đội đã hy sinh. Trong lúc nầy ban tổ chức mời một số các niên trưởng lên niệm hương, các chị trong Hội Bà Triệu lên dâng hoa. Niên Trưởng Nhan Hữu Hậu đọc Văn tế để nhớ đến những anh linh tử sĩ đã vị quốc vong thân, một thời anh dũng trên các chiến trường đã làm cho quân giặc phải khiếp vía kinh hồn…





Sau phần nghi thức, chiến hữu Nguyễn Đức Tiến, Hội Trưởng Lực Lượng Đặc Biệt QLVNCH Nam California lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn các niên trưởng, quý vị quan khách cùng toàn thể tham dự, ông nói:





“Các đơn vị của chúng ta ngày nay chỉ còn lại trong ký ức của những người còn tấm lòng yêu thương đơn vị ngày xa xưa. Và chỉ những người còn thương yêu đơn vị của mình, quân đội mình đã phục vụ, chúng ta mới còn có những buổi họp mặt như ngày hôm nay.





Chúng ta đến gặp gỡ nhau nơi đây không vì bất cứ mục đích nào, mà chỉ vì lòng thương yêu muốn tìm lại những kỷ niệm trân quý đã qua trong cuộc đời quân ngủ, với những đồng đội ngày xưa, một thờn bên nhau qua những gian nguy nơi chiến trường, đã từng chia xẻ cho nhau những khốn khó, vào sinh ra tử, sống chết bên nhau để bảo vệ Miền Nam Việt Nam Tự Do…







Chỉ còn ít ngày nữa chúng ta bước qua năm mới, xin thay mặt quý niên trưởng trong Ban Cố vấn, ban Giám Sát Ban Chấp Hành Hội LLĐB kính chúc quý vị năm mới An Khang Thịnh Vượng, sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc.”





Tiếp đến Niên Trưởng Nhan Hữu Hậu cũng đã sơ lược tiểu sử về sự hình thành của Binh Chủng Lực Lượng Đặc Biệt Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.





Buổi tiệc bắt đầu, mọi người cùng thưởng thức một chương trình văn nghệ xuất sắc qua phần điều hợp chương trình của hai MC Mộng Thủy và Diễm Tuyết, MC. Mộng Thủy một khuôn mặt quen thuộc trong sinh hoạt cộng đồng và các hội đoàn tại Nam California vì vậy nên cô đã giới thiệu quan khách tham dự cũng như các cơ quan truyền thông khá đầy đủ.







Mở đầu chương trình văn nghệ với bản “Lực Lượng Đặc Biệt Hành Khúc” và “ Chiến Sĩ Vô Danh” do ban hợp ca LLĐB trình diễn, Ban Tù Ca Xuân Điềm với bản “ Đường Chúng Con Đi”, Ban hợp ca Tập Thể Chiến Sĩ với bản “Xuân nào ta Về”. Hội bà triệu vớn bản “ Cô Gái Việt”, các bản song ca, đơn ca qua các ca sĩ: Phương Linh “Rừng lá Thấp” BS. Trương Minh Cường qua bản “Khúc Hát Thanh Xuân” Ca Sĩ Kim Loan với bản “Chiều Mưa Biên Giới”… Chương trình tiếp tục với phần dạ vũ qua những nhạc phẩm về lính do các anh chị ca sĩ tham dự trình diễn.



Được biết, Lực Lượng Đặc Biệt như những bóng mờ trong chiến trường, là những toán biệt kích đột phá vào lòng địch, những thanh niên ưu tú ngày ấy vì yêu miền Nam thanh bình no ấm, thương yêu màu cờ sắc áo kiêu hùng của Binh Chủng Lực Lượng Đặc Biệt, đã tình nguyện dấn thân chấp nhận mọi hiểm nguy, gia nhập đơn vị để được phục vụ cho tổ quốc và một số đã hy sinh âm thầm lặng lẽ, đem xác thân tô điểm cho đơn vị, cho tổ quốc thân yêu.



Mọi chi tiết liên laic: Nguyễn Đức Tiến (714) 261-7714.