Biden Sẽ Cấp Miễn Phí 500 Triệu Bộ Xét Nghiệm Nhanh COVID-19 Cho Dân Mỹ Tự Làm Ở Nhà

Tổng Thống Hoa Kỳ Joe Biden tuyên bố khoảng 500 triệu bộ xét nghiệm nhanh tại nhà sẽ được cung cấp miễn phí cho người dân Hoa Kỳ (Nguồn: Unsplash.com)



WASHINGTON - Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tuyên bố sẽ mở thêm các điểm tiêm phòng và xét nghiệm liên bang để đối phó sự gia tăng số ca nhiễm COVID-19 do biến thể Omicron gây ra, và khoảng 500 triệu bộ xét nghiệm nhanh tại nhà sẽ được cung cấp miễn phí cho người dân Hoa Kỳ bắt đầu từ tháng 1 năm 2022, theo trang Reuters đưa tin ngày Thứ Ba, 21 tháng 12 năm 2021.



Ông Biden cũng đưa ra cảnh báo đối với những người chưa được tiêm phòng, những người mà ông nghĩ là có “lý do chính đáng để lo ngại,” còn những người đã được tiêm phòng vẫn có thể tụ họp trong những ngày nghỉ, dù biến thể mới đang lây lan khắp đất nước.



“Không, đây không phải là hồi tháng 3 năm 2020,” Biden nói với các phóng viên tại Tòa Bạch Ốc. “Hai trăm triệu người được tiêm phòng đầy đủ, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta cũng hiểu biết nhiều hơn.” Còn về rủi ro đối với 1/4 người trưởng thành ở Hoa Kỳ không được tiêm phòng đầy đủ, Biden cho biết họ “có nguy cơ phải nhập viện hoặc thậm chí là thiệt mạng cao hơn đáng kể.”



Các biện pháp được công bố hôm Thứ Ba, 21 tháng 12 năm 2021, bao gồm việc kích hoạt khoảng 1.000 nhân viên quân y để hỗ trợ các bệnh viện quá tải bởi bệnh nhân COVID ở một số khu vực. Phản ứng với COVID-19 của ông Biden đã bị chỉ trích vì quá tập trung vào vắc xin mà xem nhẹ việc xét nghiệm và mang khẩu trang, cũng như đã coi thường tác động của phong trào chống vắc xin có động cơ chính trị ở Hoa Kỳ.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), biến thể Omicron được phát hiện lần đầu tiên vào tháng trước, đang khiến số ca nhiễm tăng gấp đôi sau 1,5 đến 3 ngày. Người ta vẫn chưa rõ liệu nó có gây ra bệnh nghiêm trọng hơn biến thể Delta hay không. Theo dữ liệu mới nhất ở Hoa Kỳ, Omicron hiện chiếm 73% tổng số ca nhiễm mới, tăng từ mức chưa đầy 1% hồi đầu tháng.Sự gia tăng nhanh chóng số ca nhiễm đang một lần nữa làm gián đoạn cuộc sống trên khắp đất nước, làm cho các sự kiện từ các buổi biểu diễn Broadway đến các môn thể thao chuyên nghiệp đều bị hủy bỏ.Ở New York, Washington và các thành phố khác của Hoa Kỳ, đã có những hàng dài người chờ để xét nghiệm COVID-19. Mọi người tranh nhau để kiểm tra xem họ có bị nhiễm bệnh hay không trước kỳ nghỉ lễ.Việc triển khai các bộ xét nghiệm nhanh tại nhà là phần bổ sung vào kế hoạch của ông Biden công bố hồi đầu tháng 12 năm 2021, nhằm kêu gọi các công ty bảo hiểm y tế cung cấp các bộ xét nghiệm miễn phí cho những người có bảo hiểm, cũng dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 1 năm 2022.Chính quyền sẽ mở nhiều trung tâm xét nghiệm liên bang, bắt đầu ở Thành phố New York trước Giáng sinh. Nhiều địa điểm tiêm phòng và xét nghiệm liên bang sẽ được mở trên toàn quốc, ở những khu vực có nhu cầu cao và khi có yêu cầu của các quan chức địa phương và tiểu bang.