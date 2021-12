Công Đoàn Thợ Mỏ Tại West Virginia Kêu Gọi Manchin Xem Xét Lại Việc Phản Đối Dự Luật Chi Tiêu Build Back Better

Hình minh họa mỏ than. (Nguồn: www.pixabay.com)



HOA KỲ – Công đoàn Thợ Mỏ Hoa Kỳ (UMWA), đại diện cho các công nhân khai thác than ở Tây Virginia, đã thúc giục Thượng nghị sĩ Joe Manchin (Dân chủ-WV) xem xét lại sự phản đối đối với Dự luật chi tiêu Build Back Better (Xây Dựng Lại Tốt Hơn) của Tổng thống Joe Biden, theo trang TheHill đưa tin ngày Thứ Hai, 20 tháng 12 năm 2021.



Công đoàn lưu ý rằng dự luật bao gồm việc gia hạn quỹ phúc lợi cho các thợ mỏ bị bệnh phổi đen (Black Lung Disease – Bệnh bụi phổi ở thợ mỏ than do hít phải bụi than), sẽ hết hạn vào cuối năm nay. UMWA cũng chỉ ra rằng các ưu đãi thuế sẽ khuyến khích các nhà sản xuất xây dựng thêm các cơ sở tại các mỏ than, và có thể thuê hàng nghìn thợ mỏ thất nghiệp.



“Vì những lý do đó và những lý do khác, chúng tôi rất thất vọng vì dự luật sẽ không được thông qua,” Cecil Roberts, chủ tịch công đoàn, cho biết trong một tuyên bố. “Chúng tôi kêu gọi Thượng nghị sĩ Manchin xem xét lại sự phản đối của ông và làm việc với các đồng nghiệp để thông qua đạo luật, điều sẽ giúp cho các thợ mỏ có việc làm, và có tác động đầy ý nghĩa đến họ, gia đình và cộng đồng của họ.”

Hôm Chủ Nhật, 19 tháng 12 năm 2021, Manchin thông báo rằng ông sẽ không ủng hộ dự luật Build Back Better trị giá khoảng 2 nghìn tỷ đô la do Đảng Dân chủ chủ trương. Ông nói rằng các nhà lập pháp thay vào đó nên giải quyết lạm phát, nợ quốc gia và tình hình số ca nhiễm COVID-19 đang gia tăng.Trong số nhiều người và hội nhóm kêu gọi Manchin thay đổi quyết định, tuyên bố từ Công đoàn Thợ mỏ có thể có tác động lớn nhất. Manchin sinh ra trong một gia đình thợ mỏ và trong nhiều thập niên đã làm việc chặt chẽ với UMWA.Công đoàn đã vinh danh Manchin là thành viên danh dự vào năm ngoái. “Sát cánh cùng các thành viên UMWA, chiến đấu tận cùng để đảm bảo lương hưu và quyền lợi chăm sóc sức khỏe mà những người thợ mỏ kiếm được một cách hợp pháp là một trong những vinh dự lớn nhất trong cuộc đời tôi,” Manchin nói trong một tuyên bố vào thời điểm đó.