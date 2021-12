Biến Thể Omicron Chiếm 73% Số Người Bị Lây Nhiễm Khắp Hoa Kỳ

NEW YORK - Các quan chức y tế liên bang cho biết, biến thể Omicron đã vượt qua các biến thể khác, chiếm 73% các ca nhiễm COVID-19 mới trong tuần trước, và hiện đang là phiên bản chiếm tỷ lệ cao nhất của vi rút COVID-19 ở Hoa Kỳ, theo trang APnews đưa tin ngày Thứ Hai, 20 tháng 12 năm 2021.



Các con số của Cơ Quan Kiểm Soát và Phòng Ngừa Bệnh Tật (CDC) cho thấy tỷ lệ lây nhiễm của biến thể Omicron tăng gần sáu lần chỉ trong một tuần. Ở hầu hết các tiểu bang, con số thậm chí còn cao hơn. Omicron được ước tính chiếm khoảng 90% hoặc cao hơn số ca nhiễm mới ở khu vực New York, khu vực Đông Nam, khu công nghiệp Trung Tây và khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Toàn bộ Hoa Kỳ đã có 650.000 ca nhiễm biến thể Omicron vào tuần trước.



Kể từ cuối tháng 6 năm 2021, biến thể Delta là phiên bản chính trong số ca nhiễm COVID-19 ở Hoa Kỳ. Theo dữ liệu của CDC, gần đây nhất là vào cuối tháng 11 năm 2021, hơn 99,5% số ca nhiễm COVID-19 coronavirus là do biến thể Delta.



Giám đốc CDC, Bác sĩ Rochelle Walensky cho biết những con số mới cũng phản ánh mức độ gia tăng ở các quốc gia khác. “Những con số này thật nổi bật, nhưng không có gì đáng ngạc nhiên,” bà nói. Các nhà khoa học ở châu Phi lần đầu tiên đưa ra báo động về Omicron cách đây chưa đầy một tháng và vào ngày 26 tháng 11 năm 2021, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã gọi nó là một “biến thể đáng lo ngại.” Kể từ đó nó đã xuất hiện ở khoảng 90 quốc gia.



Hiện vẫn chưa có nhiều thông tin rõ ràng về biến thể Omicron, bao gồm cả việc liệu nó có gây ra bệnh nặng hơn hay ít hơn. Các nghiên cứu ban đầu cho thấy những người đã được tiêm phòng sẽ cần thêm một mũi tiêm tăng cường (mũi tiêm thứ 3) để có thể ngăn ngừa Omicron tốt nhất, nhưng ngay cả khi không có mũi tiêm tăng cường, thì 2 mũi tiêm phòng trước đó vẫn có khả năng bảo vệ mạnh mẽ người bị nhiễm khỏi bệnh nặng và chết chóc.Bác sĩ Amesh Adalja, học giả cao cấp tại Trung tâm An ninh Y tế Johns Hopkins cho biết: “Tất cả chúng ta đều có thể bị nhiễm Omicron. Nếu có giao tiếp với xã hội, theo bất kỳ kiểu nào, chúng ta đều sẽ gặp phải Omicron và cách tốt nhất để chuẩn bị gặp nó là tiêm phòng đầy đủ.” Adalja cho biết ông không ngạc nhiên trước dữ liệu CDC cho thấy Omicron vượt qua Delta ở Hoa Kỳ, với những gì đã được nhìn thấy ở Nam Phi, Anh và Đan Mạch. Ông dự đoán đợt lây lan trong những ngày nghỉ lễ, bao gồm những ca nhiễm tăng đột ngột ở những người đã được tiêm chủng và những biến chứng nghiêm trọng ở những người chưa được tiêm chủng, có thể sẽ gây căng thẳng cho các bệnh viện, vốn đã và đang gồng mình trước biến thể Delta.Các ước tính của CDC dựa trên hàng nghìn mẫu vi rút được thu thập mỗi tuần, thông qua các phòng thí nghiệm đại học và thương mại cũng như các sở y tế của tiểu bang và địa phương. Các nhà khoa học phân tích trình tự di truyền của chúng để xác định phiên bản nào của virus COVID-19 là phong phú nhất.Trong tuần kết thúc vào ngày 11 tháng 12 năm 2021, tỷ lệ lây nhiễm mới của Omicron ở Hoa Kỳ đã tăng lên 2,9% từ mức 0,4% của tuần trước. Nhưng CDC cho biết đang sửa đổi một số con số trước đó, sau khi phân tích nhiều mẫu vật hơn. Các con số mới chỉ ra rằng khoảng 13% số ca lây nhiễm trong tuần 11 tháng 12 năm 2021 là Omicron, chứ không phải 3%.