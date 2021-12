CDC Khuyến Nghị Nên Tiêm Vắc Xin Của Moderna, Pfizer Hơn Là Của J&J

HOA KỲ - Một nhóm cố vấn bên ngoài của Cơ Quan Kiểm Soát và Phòng Ngừa Bệnh Tật CDC đã bỏ phiếu để khuyến nghị người dân Hoa Kỳ nên tiêm một trong hai loại vắc xin COVID-19 của Moderna và Pfizer thay vì của Johnson & Johnson’s (JNJ.N), theo trang Reuters đưa tin ngày Thứ Năm, 16 tháng 12 năm 2021.



Ủy ban Cố vấn Tiêm chủng của CDC đã thống nhất bỏ phiếu để đưa ra khuyến nghị ủng hộ các loại vắc xin do Moderna Inc (MRNA.O) và Pfizer (PFE.N) / BioNTech (22UAy.DE) sản xuất hơn là vắc xin của J&J.



Ở Hoa Kỳ, có rất ít người tiêm vắc xin của J&J. Theo dữ liệu của CDC, trong số hơn 200 triệu người được tiêm chủng đầy đủ ở Hoa Kỳ, chỉ có khoảng 16 triệu người tiêm vắc xin của J&J.



J&J cho biết trong một tuyên bố rằng sự an toàn và sức khỏe của những người sử dụng vắc xin là ưu tiên hàng đầu của họ và mong muốn được hợp tác với CDC trong các bước tiếp theo.



Các trường hợp đông máu kèm theo hội chứng giảm tiểu cầu (TTS), liên quan đến cục máu đông kèm theo lượng tiểu cầu thấp, đã được báo cáo ở những người tiêm vắc xin của J&J trước đó. Tỷ lệ báo cáo cao nhất là ở phụ nữ dưới 50 tuổi. CDC cho biết tỷ lệ xảy ra các sự kiện như vậy cao hơn so với ước tính trước đây, ở cả nữ giới và nam giới.

Cơ quan đã xác định được hơn 50 trường hợp TTS ở Hoa Kỳ, có khoảng 3,83 trường hợp trên một triệu liều vắc xin của J&J được tiêm. Ít nhất 9 người đã chết sau các sự kiện đông máu ở Hoa Kỳ. Các thành viên của hội đồng cũng cho biết vắc xin của J&J kém hiệu quả hơn trong việc ngăn ngừa COVID-19 so với hai loại vắc xin kia (của Moderna và Pfizer).Trong một bài thuyết trình trước ủy ban, một nhà khoa học về vắc xin của J&J cho biết vắc xin của họ tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh mẽ và lâu dài chỉ với một mũi tiêm duy nhất. “Trong bối cảnh nhiều người không quay lại tiêm mũi thứ 2 hoặc mũi tăng cường, chiều dài hiệu quả của mũi tiêm vắc xin một liều của Johnson & Johnson có thể tạo ra sự khác biệt quan trọng,” Bác sĩ Penny Heaton của J&J cho biết.Vắc xin một liều của J&J đã nhận được giấy phép sử dụng khẩn cấp vào tháng 3 năm 2021. Trong tháng 4 năm 2021, các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ đã tạm dừng việc sử dụng vắc xin này trong 10 ngày để điều tra sự kiện đông máu.