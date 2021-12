Do Đâu Mà Nước Mỹ Bị Thiếu Hụt Lao Động?

NEW YORK – Một trong những lầm tưởng khó hiểu hơn hết trong năm nay là những người trẻ tuổi không muốn đi làm vì họ vẫn có tiền, chỉ nhờ vào trợ giúp của chính phủ, theo trang CNN đưa tin ngày Thứ Tư, 15 tháng 12 năm 2021.



Về hưu non - dù do đại dịch hay lý do khác - đang đóng một vai trò lớn trong thị trường lao động đang phát triển của Hoa Kỳ. Mọi người bỏ việc vì vô số lý do trong hai năm qua, như là bị sa thải, sức khỏe không đảm bảo, nhu cầu chăm sóc trẻ em hay bất kỳ vấn đề cá nhân nào phát sinh do đại dịch gây ra. Trong số những người đã rời công việc của mình và không thể - hoặc không muốn - quay trở lại, đại đa số là những người đã lớn tuổi và muốn về hưu sớm.



Đầu tháng này, Nhà kinh tế trưởng của ADP, Nela Richardson cho biết thị trường chứng khoán mạnh cùng với giá nhà tăng cao “đã mang lại cho một số người có thu nhập cao các lựa chọn. Chúng tôi đã thấy một phần lớn lực lượng lao động thuộc thế hệ Boomer quyết định về hưu.” Khi đánh giá sự phục hồi việc làm, các nhà kinh tế đã chỉ ra rằng mặc dù tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống, nhưng tỷ lệ tham gia lực lượng lao động vẫn không được cải thiện với tốc độ tương tự.



Aaron Sojourner, nhà kinh tế lao động và giáo sư tại Trường Quản lý Carlson của Đại học Minnesota, cho biết vào tháng trước, đã có thêm 3,6 triệu người dân Hoa Kỳ nghỉ việc so với tháng 11 năm 2019. Những người lớn tuổi, từ 55 tuổi trở lên, chiếm tới 90% mức tăng đó.



Sự thiếu hụt lao động đáng ngại đã trở thành một vấn đề lớn đối với thực tế phức tạp của lực lượng lao động trong thời đại dịch. Người dân Hoa Kỳ đang bỏ việc với số lượng kỷ lục - hơn 4 triệu người nghỉ việc mỗi tháng kể từ tháng 7 năm 2021 - nhưng phần lớn xảy ra ở những người trẻ tuổi, những người bỏ việc này để chuyển qua làm công việc khác. Họ không rời bỏ hoàn toàn lực lượng lao động.

Sojourner nói: “Một phần của nó là sự thiếu hụt chất lượng công việc. Có một chút khó hiểu là tại sao các nhà tuyển dụng không nhanh chóng tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc để thu hút mọi người trở lại. Họ nói rằng họ muốn thuê người – có tới 11 triệu cơ hội việc làm - nhưng họ không tạo ra cơ hội việc làm mà người ta mong muốn.”Cũng có một số công ty đã tăng lương để thu hút và giữ chân nhân viên. Một số doanh nghiệp còn đưa ra các khoản thưởng có ký kết để tuyển người. Tuy nhiên, các nhà kinh tế không chắc liệu những ưu đãi đó có tồn tại và sẽ cải thiện điều kiện cho người lao động trong dài hạn hay không. Sojourner giải thích: “Tôi nói tôi muốn một chiếc TV 65 inch với giá 50 đô la. Điều đó không có nghĩa là tôi thiếu TV, mà có nghĩa là tôi không sẵn lòng trả nhiều tiền hơn cho một chiếc TV.”Theo các nhà nghiên cứu từ Goldman Sachs, gần 70% trong số 5 triệu người đã rời bỏ lực lượng lao động trong đại dịch là những người trên 55 tuổi, và nhiều người trong số họ không muốn quay trở lại làm việc.Các nhà nghiên cứu kỳ vọng rằng tình hình dịch bệnh được cải thiện và việc tăng cường tiêm chủng sẽ cho phép những người lao động lớn tuổi quay trở lại lực lượng lao động. Trong thời gian bình thường, những người đã về hưu thường cũng quay trở lại làm việc khác. Một số dấu hiệu ban đầu cho thấy người cao tuổi sẽ quay trở lại lực lượng lao động khi tỷ lệ tiêm chủng và mức lương tăng lên.Theo Nick Bunker, một nhà kinh tế học tại Indeed, tỷ lệ không quay lại làm việc sau khi về hưu chỉ còn hơn 2% vào đầu đại dịch, nhưng trong những tháng gần đây đã tăng lên khoảng 2,6%. Con số vẫn thấp hơn so với tỷ lệ trước đại dịch là khoảng 3%. Ngoài ra, những người lớn tuổi cũng sẽ phải cạnh tranh với những người trẻ hơn, có trình độ cao hơn, lý do này cũng có thể khiến cho họ khó mà kiếm việc làm trở lại sau khi về hưu.