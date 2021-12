FED: Đã Đến Lúc Phải Nhanh Chóng Thắt Chặt Tín Dụng, Giảm Mua Trái Phiếu Hàng Tháng Để Giảm Lãi Suất Dài Hạn

WASHINGTON - Trong nhiều tháng, Thống Đốc Quỹ Dự Trữ Liên Bang (FED) Jerome Powell đã đối phó với sự gia tăng lạm phát bằng lời khuyên kiên nhẫn và nhấn mạnh rằng tỷ lệ thất nghiệp cần trở lại mức gần với trước đại dịch trước khi FED quyết định tăng lãi suất, theo trang APnews đưa tin ngày Thứ Tư, 15 tháng 12 năm 2021.



Nhưng cho đến Thứ Tư, 15 tháng 12 năm 2021, Powell cho rằng lòng kiên nhẫn của ông đã cạn. Lạm phát cao không chỉ kéo dài mà còn tăng lên mức cao nhất trong gần 4 thập niên. Mức lương trung bình đang tăng lên. Tuyển dụng ổn định, và tỷ lệ thất nghiệp đang giảm xuống. Tất cả những xu hướng đó đã khiến ông và những người trong nhóm nhà hoạch định chính sách của FED quyết định rằng đây là lúc để đẩy nhanh việc thắt chặt tín dụng.



Ngân hàng trung ương cho biết sẽ giảm lượng mua trái phiếu hàng tháng - nhằm giảm lãi suất dài hạn - với tốc độ gấp đôi mức đã đặt ra trước đó và có khả năng sẽ kết thúc việc mua vào tháng 3 năm 2021. Việc đẩy nhanh đó khiến FED bắt đầu kế hoạch tăng lãi suất, sớm nhất là vào nửa đầu năm sau.



Hơn nữa, các nhà hoạch định chính sách chung dự báo sẽ tăng lãi suất tham chiếu ngắn hạn ba lần vào năm tới - một mức tăng đáng kể so với tháng 9 năm 2021, khi 18 quan chức đã tranh luận xem có nên tăng dù chỉ một lần vào năm 2022.



Lãi suất cơ bản của Quỹ Dự Trữ Liên Bang, hiện được ghim gần bằng 0, ảnh hưởng đến nhiều khoản vay tiêu dùng và kinh doanh, bao gồm cả các khoản thế chấp, tín dụng và các khoản vay mua xe hơi. Lãi suất cho những khoản vay đó cũng có thể bắt đầu tăng trong năm tới.



Những thay đổi chính sách phản ánh sự thay đổi đột ngột của ông Powell và Quỹ Dự Trữ Liên Bang, tập trung nhiều hơn vào việc kiểm soát lạm phát và ít chú trọng hơn vào việc giảm tỷ lệ thất nghiệp.



Trong một cuộc họp báo sau cuộc họp chính sách mới nhất của Quỹ Dự Trữ Liên Bang, Powell đã ngừng tuyên bố rằng thị trường việc làm đã phục hồi hoàn toàn sau đợt suy thoái bởi đại dịch. Nhưng ông cho biết đã có “tiến bộ nhanh chóng” đối với mục tiêu của FED là “việc làm tối đa.” Và nếu lạm phát vẫn ở mức cao trong năm tới, FED có thể sẽ quyết định bắt đầu tăng lãi suất ngay cả khi mục tiêu chưa đạt được.



Powell nói: “Chúng tôi phải đưa ra chính sách ngay bây giờ, và lạm phát đang ở mức cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% hàng năm của ngân hàng trung ương. Với áp lực lạm phát gia tăng và thị trường lao động được củng cố nhanh chóng, nền kinh tế không còn cần phải tăng các chính sách hỗ trợ nữa.”



Các quyết định của Quỹ Dự Trữ Liên Bang có thể làm tăng chi phí đi vay trên toàn nền kinh tế trong những tháng tới, mặc dù những thay đổi trong chính sách của FED không phải lúc nào cũng có ảnh hưởng ngay đến các lãi suất cho vay khác. Và ngay cả khi ngân hàng trung ương có tăng lãi suất ba lần trong năm tới, thì lãi suất tham chiếu của họ vẫn sẽ ở mức dưới 1%.Kể từ mùa xuân, ngân hàng trung ương đã mô tả lạm phát chủ yếu là một vấn đề “tạm thời” sẽ biến mất dần khi các nút thắt nguồn cung do đại dịch được mở ra. Nhưng trong cuộc họp báo mới đây, ông Powell thừa nhận rằng các đợt tăng giá đã kéo dài lâu hơn dự kiến của FED.Ông lưu ý, khi người tiêu dùng bắt đầu kỳ vọng lạm phát tiếp tục, điều đó có thể khiến Fed khó kiểm soát hơn. Nếu người dân cho là giá cả sẽ cao hơn, họ có thể yêu cầu tăng lương nhiều hơn, và điều này có thể khiến các công ty tăng giá cao hơn nữa để bù đắp cho chi phí lao động cao hơn.Powell cho biết các mục tiêu của FED, là đạt được số việc làm tối đa và giữ giá cả ổn định, đã trở nên phức tạp bởi những động lực bất thường của sự phục hồi sau đại dịch. Fed đã cho rằng lạm phát tăng là vì tỷ lệ thất nghiệp rất thấp và mức lương cao hơn, những dấu hiệu của một nền kinh tế mạnh. Thay vào đó, lạm phát chủ yếu xuất phát từ những khó khăn trong chuỗi cung ứng và nhu cầu về hàng hóa như đồ nội thất, xe hơi và thiết bị gia dụng tăng đột biến.“Lạm phát mà chúng ta gặp phải,” Powell nói, “hoàn toàn không phải là lạm phát mà chúng ta mong đợi.” Việc tăng giá cũng kéo dài hơn dự kiến của FED và lan rộng từ các mặt hàng như thực phẩm, năng lượng và xe hơi sang các dịch vụ như giá thuê nhà, chi phí ăn uống nhà hàng và thuê phòng khách sạn. Nó đã đè nặng lên người tiêu dùng, đặc biệt là các gia đình có thu nhập thấp hơn và các nhu cầu thiết yếu hàng ngày.Nói chung, các nhà hoạch định chính sách của FED dự báo rằng lạm phát sẽ đạt 5,3% vào cuối năm 2021, tăng so với mức 5% của tháng 10, theo thước đo ưa thích của Quỹ Dự Trữ Liên Bang. Họ kỳ vọng lạm phát sẽ chậm lại đáng kể xuống mức 2,6% hàng năm vào cuối năm 2022. Tỷ lệ thất nghiệp cũng được dự đoán sẽ giảm xuống 3,5% vào cuối năm tới, tương đương với mức trước đại dịch, khi mà tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất trong 50 năm.FED mong đợi sẽ đạt được mục tiêu “việc làm tối đa” trong năm tới, và chỉ ra rằng tỷ lệ thất nghiệp đã giảm nhanh chóng chỉ trong hai tháng qua, từ 4,8% xuống 4,2%. Quỹ Dự Trữ Liên Bang đang mua 90 tỷ đô la trái phiếu mỗi tháng, giảm so với 120 tỷ đô la hồi tháng 10. Nhưng đến tháng 1 năm 2022, họ sẽ giảm thêm 30 tỷ đô la, xuống còn 60 tỷ đô la và sẽ đi theo đúng kế hoạch mà Quỹ đã đặt ra. Ngoài ba lần tăng lãi suất trong năm tới, các quan chức FED cũng dự đoán sẽ tăng lãi suất ba lần vào năm 2023 và hai lần nữa vào năm 2024, để lãi suất tham chiếu ở mức 2,1%, vẫn là mức tương đối thấp trong lịch sử.