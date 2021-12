Thượng Viện Mỹ Thông Qua Dự Luật Quốc Phòng 770 Tỷ MK: Ủng Hộ Bảo Vệ Đài Loan, Cấm Mua Sản Phẩm Từ Cưỡng Bức Lao Động Ở Tân Cương

Điện Capitol Ở Thủ Đô Washington. (hình minh họa - nguồn: https://unsplash.com)





WASHINGTON - Thượng viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu với tỷ số phiếu áp đảo để thông qua Dự luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA), cho phép chi tiêu quốc phòng lên tới 770 tỷ đô la, nhiều hơn 25 tỷ đô la so với yêu cầu của Tổng thống Joe Biden, theo trang Reuters đưa tin ngày Thứ Tư, 15 tháng 12 năm 2021.



Cuộc bỏ phiếu với tỷ số phiếu là 88-11, với sự ủng hộ mạnh mẽ của cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đối với ngân sách chi cho Bộ Quốc phòng. Hạ viện đã thông qua dự luật với tỷ số phiếu 363-70 vào tuần trước.



Kết quả kiểm phiếu là 89-10 nhưng Thượng nghị sĩ Cory Booker đã thay đổi phiếu bầu của mình vào Thứ Tư, 15 tháng 12 năm 2021. Dự luật đang chờ ông Biden ký, nhưng Tòa Bạch Ốc đã không trả lời yêu cầu bình luận.



NDAA đã trở thành luật hàng năm trong sáu thập niên. Dự luật luôn được theo dõi chặt chẽ bởi nhiều ngành công nghiệp và những bên quan tâm khác, vì nó là một trong những phần chính duy nhất của pháp luật trở thành luật hàng năm, và vì hàng loạt vấn đề mà nó giải quyết.



NDAA cho năm tài khóa 2022 sẽ cho phép chi tiêu cho quân sự nhiều hơn khoảng 5% so với năm ngoái. Thỏa hiệp đạt được sau các cuộc đàm phán căng thẳng giữa các đảng viên Dân chủ và Cộng hòa ở Hạ viện và Thượng viện, sau khi bị đình trệ bởi các tranh chấp về chính sách của Trung Quốc và Nga.



NDAA bao gồm việc tăng lương 2,7% cho quân đội, mua thêm máy bay và tàu hải quân, cùng với các chiến lược đối phó với các mối đe dọa địa chính trị, đặc biệt là Nga và Trung Quốc. Dự luật cũng bao gồm 300 triệu đô la cho Sáng Kiến Hỗ Trợ An Ninh Ukraine (Ukraine Security Assistance Initiative), 4 tỷ đô la cho Sáng Kiến Phòng Thủ Châu Âu (European Defense Initiative) và 150 triệu đô la cho hợp tác an ninh Baltic (Baltic security cooperation).Đối với Trung Quốc, Dự luật bao gồm 7,1 tỷ USD cho Sáng kiến Răn đe Thái Bình Dương (Pacific Deterrence Initiative) và tuyên bố ủng hộ việc bảo vệ Đài Loan, cùng với lệnh cấm Bộ Quốc phòng mua sắm các sản phẩm được sản xuất bằng lao động cưỡng bức từ khu vực Tân Cương của Trung Quốc.NDAA năm nay cũng bao gồm những thay đổi lớn trong hệ thống tư pháp quân sự để đưa ra quyết định về việc có khởi tố các vụ án hiếp dâm, tấn công tình dục và một số tội lớn khác ngoài tầm tay của các chỉ huy trong quân đội hay không.Sự thay đổi là một phần thắng lợi cho các nhà hoạt động, vì nó không tước bỏ thẩm quyền truy tố tất cả các trọng tội của các chỉ huy trong quân đội. Nó được đưa ra sau khi những người ủng hộ, do Thượng Nghị Sĩ Đảng Dân Chủ Kirsten Gillibrand dẫn đầu, đã nỗ lực trong nhiều năm để thay đổi hệ thống nhằm đối phó với hàng nghìn trường hợp tấn công tình dục giữa các thành viên trong các lực lượng, có nhiều trường hợp trong số đó không bao giờ bị truy tố.