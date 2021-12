Số Ca Nhiễm COVID-19 Tăng Gấp Đôi Ở Mỹ, Biến Thể Omicron Có Mặt Ở 75 Nước Và 36 Tiểu Bang Mỹ

Omicron, biến thể mới của COVID-19, đang lây lan nhanh trên khắp thế giới và có thể gây ra một đợt hỗn loạn khác, đe dọa các bệnh viện vốn đang phải vật lộn với sự gia tăng của các ca nhiễm do biến thể Delta, theo trang APnews đưa tin ngày Thứ Tư, 15 tháng 12 năm 2021.



Tòa Bạch Ốc xác nhận rằng biện pháp đóng cửa là không cần thiết vì vắc xin đang còn dồi dào và dường như có khả năng chống lại những hậu quả tồi tệ nhất do vi rút gây ra. Nhưng ngay cả khi biến thể Omicron được cho là nhẹ hơn so với biến thể Delta, nó vẫn có thể gây tổn hại cho những người bị suy giảm hệ miễn dịch và người cao tuổi với tốc độ lây nhiễm rất nhanh trên toàn bộ Hoa Kỳ hiện nay.



“Sự gia tăng số ca nhiễm biến thể Delta đang diễn ra và thật ra là đang tăng tốc. Và trên hết, chúng ta còn phải đối phó với một đợt tăng khác từ biến thể Omicron,” Bác sĩ Jacob Lemieux, người theo dõi các biến thể trong một cuộc hợp tác nghiên cứu do Trường Y Harvard dẫn đầu, cho biết. “Điều đó thật đáng báo động, bởi vì các bệnh viện của chúng ta đang đầy bệnh nhân. Nhân viên thì mệt mỏi,” dẫn tới nguy hiểm tiềm năng khi số ca nhiễm COVID-19 tăng đột ngột “từ một làn sóng Omicron chồng lên làn sóng Delta.”



Dựa trên các mẫu vật thu thập được vào tuần trước, Cơ Quan Kiểm Soát và Phòng Ngừa Bệnh Tật (CDC) cho biết Omicron chiếm khoảng 3% các vi rút được giải trình tự gen trên toàn quốc. Tỷ lệ phần trăm thay đổi theo khu vực, cao nhất - 13% - ở khu vực New York / New Jersey. Các chuyên gia Harvard cho rằng những đánh giá trên là khá coi thường Omicron vì nó đang lây quá nhanh khiến các nỗ lực giám sát không thể theo kịp.



Trên toàn thế giới, hơn 75 quốc gia đã báo cáo các ca nhiễm biến thể Omicron. Tại Hoa Kỳ, 36 tiểu bang đã phát hiện ra biến thể mới. Trong khi đó, số ca nhiễm biến thể Delta đang tăng mạnh ở nhiều nơi, với các điểm nóng ở New England và vùng Trung Tây. Năm tiểu bang có tỷ lệ mắc trung bình trong hai tuần trên 100.000 dân là New Hampshire, Rhode Island, Michigan, Minnesota và Vermont.Các trường đại học đột ngột đóng cửa các lớp học trong tuần lễ tổng kết do tốc độ lây nhiễm vi rút tăng nhanh. NBA thì hoãn các trận đấu, và NFL đã có hai ngày bùng phát tồi tệ nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch, với hàng chục người bị nhiễm.Bên ngoài Hoa Kỳ, Chủ tịch Liên minh châu Âu cho biết Omicron sẽ trở thành biến thể thống trị trong một tháng tới và tuyên bố rằng “Giáng sinh năm nay sẽ lại bị đại dịch bao trùm.”Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo rằng biến thể Omicron đang lây lan với tốc độ chưa từng thấy so với các biến thể trước đó, và xu hướng xem nhẹ nó là điều đáng lo ngại. Phát biểu trong một cuộc họp báo hôm Thứ Ba, 14 tháng 12 năm 2021, ông Tedros cho biết biến thể mới đã được phát hiện ở 77 quốc gia và đã thống trị ở London, vượt trội so với biến thể Delta trước đó.Thứ Hai, 13 tháng 12 năm 2021, Anh đã báo cáo trường hợp thiệt mạng đầu tiên do biến thể Omicron. Đến Thứ Tư, 15 tháng 12 năm 2021, họ báo cáo 78.610 ca nhiễm mới, số ca nhiễm hàng ngày cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu.Bác sĩ Anthony Fauci nói với CNN rằng Omicron sẽ trở thành biến thể COVID-19 chiếm ưu thế ở Mỹ, nhưng không rõ điều đó sẽ có ý nghĩa gì đối với các mức độ bệnh nặng nhẹ. Ông cho biết thêm hiện nay không rõ tại sao các triệu chứng lại nhẹ hơn ở khu vực Nam Phi, nhưng có thể là do nhiều người trong cộng đồng đã bị nhiễm trước đó nên đã có một mức độ bảo vệ nhất định.