Pfizer: Thuốc Viên Điều Trị COVID-19 Làm Giảm 89% Số Người Vào Bệnh Viện và Thiệt Mạng

WASHINGTON - Pfizer cho biết thuốc viên điều trị COVID-19 thử nghiệm của họ dường như có hiệu quả chống lại biến thể Omicron, theo trang APnews đưa tin ngày Thứ Ba, 14 tháng 12 năm 2021.



Công ty cho biết nghiên cứu thuốc viên chống lại vi rút trên 2.250 người đã có kết quả ban đầu đầy hứa hẹn: làm giảm khoảng 89% số ca nhập viện và thiệt mạng ở người trưởng thành có nguy cơ cao được dùng thuốc ngay sau khi có các triệu chứng COVID-19 ban đầu.



Một thử nghiệm riêng khác cho thấy thuốc vẫn có tác dụng chống lại biến thể Omicron, như nhiều chuyên gia đã dự đoán. Pfizer đã thử nghiệm loại thuốc kháng vi rút dựa trên phiên bản nhân tạo của loại protein chính mà Omicron sử dụng để tự tái tạo.



Số người phải nhập viện và thiệt mạng do COVID-19 đang tăng trở lại, chỉ riêng Hoa Kỳ đã có khoảng 800.000 người chết do đại dịch. Đợt tăng mới nhất là do biến thể Delta, vẫn đang tăng cao vì thời tiết lạnh khiến nhiều người tụ tập trong nhà hơn. Cơ Quan Giám Sát Thực Phẩm và Thuốc Men Hoa Kỳ (FDA) dự kiến sẽ sớm đưa ra quyết định về việc cấp phép cho thuốc viên của Pfizer và một loại thuốc viên khác của Merck. Nếu được cấp phép, những viên thuốc này sẽ là phương pháp điều trị COVID-19 đầu tiên mà người dân Hoa Kỳ có thể mua tại hiệu thuốc và mang về nhà.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã gọi thuốc của Pfizer là “một công cụ tiềm năng mạnh mẽ trong cuộc chiến chống lại vi rút của chúng ta,” trong một tuyên bố hôm Thứ Ba, 14 tháng 12 năm 2021. Chính phủ Hoa Kỳ đã đồng ý mua từ Pfizer số lượng thuốc đủ để điều trị cho 10 triệu người. Tuy nhiên, ban giám đốc điều hành công ty đã cho biết rằng nguồn cung cấp ban đầu sẽ bị hạn chế, chỉ đủ để điều trị cho hàng chục nghìn người trước khi kết thúc năm 2021. Pfizer hy vọng đến tháng 3 năm 2022 sẽ có thể tăng cường sản xuất để cung cấp hàng triệu viên thuốc điều trị.Ban đầu, nghiên cứu thuốc được thực hiện ở những người trưởng thành chưa được tiêm chủng, những người phải đối mặt với những rủi ro nặng nề nhất từ COVID-19, do tuổi cao hoặc các vấn đề sức khỏe, chẳng hạn như hen suyễn hoặc béo phì. Pfizer cũng đang nghiên cứu thuốc viên ở những người trưởng thành có nguy cơ thấp hơn, bao gồm một nhóm nhỏ đã được tiêm chủng.Theo kết quả ban đầu, Pfizer cho biết thuốc không đáp ứng được mục tiêu nghiên cứu chính: giảm COVID-19 trong vòng bốn ngày trong hoặc sau khi điều trị. Nhưng thuốc đã đạt được mục tiêu thứ hai là giảm khoảng 70% số ca nhập viện trong nhóm, bao gồm cả những người trưởng thành khỏe mạnh chưa được tiêm chủng và những người trưởng thành đã được tiêm chủng có một hoặc nhiều vấn đề sức khỏe. Có ít hơn 1% bệnh nhân sử dụng thuốc phải nhập viện, so với 2,4% bệnh nhân sử dụng thuốc giả.