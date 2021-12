Đại Sứ Komer Bất Đồng Chính Kiến Với Thiệu/Kỳ Gây Lo Ngại Về Sự Lãnh Đạo Bị Chia Rẽ Và Không Ổn Định

(Câu hỏi: 6 SQ Thân Tín Của PTT Ng Cao Kỳ Tử Nạn Tại Chợ Lớn Vì Máy Bay Mỹ Bắn Lầm? <ngày 2.6.1968> Bài 6)



Như đã viết, để rộng đường dư luận về biến cố tại trường Phước Đức, Chợ Lớn, ngày 2 tháng 6 năm 1968, sự việc liệu do máy bay Mỹ có bắn lầm hay không, qua các tài liệu được giải mật bởi cơ quan công quyền, hy vọng bạn đọc có thêm yếu tố hầu tiện lợi tự đưa ra kết luận về lý do gây tử thương cho 6 sĩ quan phe của Phó TT Nguyễn Cao Kỳ. Mời bạn đọc tiếp tục lược qua tình hình quân sự và chính trị vào thời gian trước khi xảy ra biến cố tại trường Phước Đức, VC tấn công Mậu Thân đợt 2, mùa Hè 1968.





* Cuộc họp tay ba: TT Thiệu, Đại sứ Bunker và Komer





Ngày 18.3.1968 (Văn khố BNG) - 1. Tôi (Bunker) đã dẫn Đại sứ Komer đến trình bày riêng với Tổng thống Thiệu về chuyến đi Washington của ông ta mới đây, như một phần trong nỗ lực hiện tại của chúng tôi nhằm giúp Chính phủ Việt Nam. Thiệu sẵn sàng lắng nghe, và cuộc thảo luận của chúng tôi đã kéo dài hai giờ đồng hồ.





2. Tôi nói với Thiệu rằng Bob Komer đã cho tôi biết sự đánh giá đáng lo ngại về mối quan tâm lớn tại Hoa Thịnh Đốn đối với tình hình hiện tại và về hoạt động của Chính phủ Việt Nam, và tôi cũng muốn cho Tổng thống Thiệu biết được sự thẩm định thẳng thắn như vậy. Chúng tôi cẩn thận lưu ý rằng đây không phải là một yêu cầu chính thức, mà chỉ là nỗ lực của tôi và Komer để Tổng thống Thiệu hiểu toàn bộ mức độ quan ngại của Washington.





3. Komer tập trung vào sự chê bai nghiêm sắc của giới báo chí và công chúng Hoa Kỳ, cũng như bộ phận lớn của Quốc hội Hoa Kỳ, về sự thành công của VC trong cuộc tấn công Tết Mậu Thân và sự chậm chạp phản ứng của Chính phủ Việt Nam. Ông chỉ ra rằng điều này đã củng cố đáng kể khuynh hướng chống chiến tranh trong dư luận Hoa Kỳ có thêm ảnh hưởng và tạo ra sự chỉ trích ngày càng tăng đối với chính quyền, thậm chí còn kêu gọi xem xét việc gia tăng lực lượng vào thời điểm mà Chính phủ Việt Nam đã không gánh vác trách nhiệm của chính mình. Chính phủ Việt Nam được coi là đã tiến hành quá chậm trong việc cải tổ bộ máy hành chính của mình, trong việc khôi phục nông thôn, phản công lại kẻ thù và tái thiết lại các thành phố.





4. Komer cảm thấy phải nói rõ ra rằng các cấp cao nhất ở Washington vô cùng thất vọng và lo ngại về việc Chính phủ Việt Nam không tiến nhanh hơn trên các mặt trận dân sự và quân sự - deeply disappointed and concerned that the GVN was not moving faster on the civil and military fronts.





5. Để chứng thực cho quan điểm này, Komer đã trích dẫn nhiều lời chỉ trích khác nhau mà ông ghi nhận ở cấp cao. Ông nhấn mạnh rằng sự xuất hiện liên tục của những người bất đồng chính kiến với Thiệu / Kỳ gây lo ngại về sự lãnh đạo bị chia rẽ và không ổn định vào thời điểm hiện tại. Điều này được coi là một trở ngại quan trọng đối với sự thống nhất lãnh đạo của Chính phủ Việt Nam. Sự gia tăng của các nỗ lực tổ chức "mặt trận quốc gia" cũng được coi là bằng chứng cho thấy người Việt Nam không có khả năng đoàn kết lại với nhau - The proliferation of efforts to organize "national fronts" was also cited as evidence of the inability of the Vietnamese to pull together.





6. Komer tiếp tục nói rằng ông đã được nhắc nhở nhiều lần rằng Chính phủ Việt Nam dường như không tiến nhanh trong việc thanh trừng các thành viên trong nội các, ngoài việc loại bỏ hai tư lệnh quân đoàn và một số tỉnh trưởng. Trong vài tháng tới Washington coi là thời điểm quan trọng, họ cũng thắc mắc tại sao QLVNCH không thể tiến hành cuộc phản công toàn diện để giải tỏa mối đe dọa đối với các thành phố và tái chiếm vùng nông thôn. Hơn nữa, đã có nhiều lời chỉ trích về hành động thiếu kiên quyết trong việc chống tham nhũng, và thậm chí còn chỉ trích về sự yếu kém của Thủ tướng Lộc.





7. Komer kết luận bằng cách bày tỏ quan điểm cá nhân của mình rằng Hoa Kỳ sẽ khó có thể biện minh cho việc viện trợ thêm cho Chính phủ Việt Nam, hoặc thậm chí ngay cả việc duy trì mức độ viện trợ hiện tại, trừ khi Chính phủ Việt Nam có những bước đi quyết liệt hơn để chứng tỏ rằng họ đang nỗ lực đối phó trước mối đe dọa của kẻ thù và trước những cơ hội mà cuộc tổng tấn công của Hà Nội đã tạo ra. Ông cảm thấy rằng lập trường của Hoa Kỳ sẽ dựa rất nhiều vào những gì mà chính Chính phủ Việt Nam sẽ làm trong vài tháng tới để thuyết phục chính quyền, Quốc hội và công chúng Hoa Kỳ rằng họ có được sự ủng hộ như vậy. Ông xin lỗi vì đã phải trình bày một quan điểm bi quan như vậy, nhưng nhắc lại rằng ông và tôi cảm thấy chúng tôi mắc nợ Thiệu - he and I felt we owed it to Thieu - vì cuối cùng chỉ có Thiệu với tư cách là tổng thống mới có thể tạo sự thay đổi Chính phủ Việt Nam.



8. Thiệu bày tỏ sự cảm kích, và chia sẻ lại một số khó khăn của ông trong việc làm sao để khiến các thành viên trong Chính quyền Việt Nam xích lại gần nhau. Ông ta nói đùa rằng ông ta thậm chí còn phải đối phó với khả năng được đồn đại về một cuộc đảo chính - to deal with rumored possibilities of a coup. Tôi nhắc lại với ông ấy rằng Washington ủng hộ ông ta và chỉ có ông ta với tư cách là Tổng thống được bầu hợp pháp - Washington supported him and only him as the duly-elected President, và một cuộc đảo chính nếu xảy ra, chắc chắn sẽ có nguy cơ Hoa Kỳ rút lại sự ủng hộ đối với Việt Nam - a coup would most certainly risk withdrawal of U.S. support to Viet-Nam. Chúng tôi nghi ngờ về chính sách áp dụng Việt-Nam của chúng tôi liệu có thể tồn tại với một cuộc đảo chính khác hay không - We doubted whether our Viet-Nam policy would survive another coup.

9. Sau đó Thiệu thẳng thắn hỏi: "Tôi có nên thay đổi chính phủ không?" Khi tôi (Bunker) hỏi lại muốn biết rõ câu hỏi, ông ta thẳng thắn hỏi có nên thay đổi Lộc và các Bộ trưởng khác hay không. Tôi trả lời rằng tôi nhận ra vị trí khó khăn của Lộc hiện nay. Theo tôi, ông ấy (Lộc) có vẻ như một người rất thông minh, nhưng dường như ông ấy không phải là một nhà điều hành hay quản lý đặc biệt giỏi, không biết cách sử dụng quyền lực của mình để đưa ra quyết định. Komer nói thêm rằng trong các cuộc họp gần như hàng ngày của ông ấy với Tướng Forsythe tại Ủy ban Phục hồi Trung ương (Central Recovery Committee- CRC) trong sáu tuần qua, cả hai đều bị bất ngờ về cách Tổng thống hoặc Kỳ khó có thể đưa ra quyết định khi mà Ủy Ban Phục Hồi là nơi đã gây ra tranh luận nhiều hơn khi Lộc còn ở vị trí này - the CRC became more of a debating society when Loc was in the chair.



10. Thiệu không đồng ý với quan điểm của chúng tôi, nói rằng ông nghĩ Lộc có khả năng đưa ra quyết định nhưng lại bị rơi vào thế rất khó bị kẹt ở giữa (Thiệu và Kỳ). Do đã được Kỳ tiến cử nên Lộc bị cản trở trong việc đưa ra nhiều quyết định vì sợ làm mất lòng nhóm của Kỳ. Ví dụ, Lộc biết ai là kẻ tham nhũng (Thiệu dẫn chứng là Giám đốc Hải quan, Giám đốc Thương Cảng, và một số người khác mà chúng tôi không biết tên), nhưng đây là những người được Kỳ bổ nhiệm nên Lộc không dám loại bỏ họ. Tổng thống (Thiệu) đã nói với Lộc rằng ông ta sẽ hỗ trợ Lộc trong bất kỳ sự thay đổi nào, nhưng Lộc lo ngại về việc "chặt tay chân của Kỳ". Lộc có ý tốt nhưng bị cản trở vì ở giữa - The President had told Loc that he would back Loc in any changes, but Loc was concerned over "cutting off Ky's arms and legs." Loc meant well but was hamstrung by being in the middle.



11. Komer đề nghị cho Lộc một khoảng thời gian cụ thể - ví dụ hai tháng - để thực hiện việc sa thải - Komer suggested giving Loc a specified period--say two months--in which to perform on pain of dismissal. Thiệu cười nhưng không đáp - Thieu smiled but did not respond.Tiếp theo, Komer đề nghị củng cố văn phòng Thủ tướng bằng cách đưa Đoàn Bá Cang làm Phó Thủ tướng có quyền lực để kéo bộ máy chính phủ cùng nhau hợp tác trên mặt trận tái thiết. Cang có tính cách cứng rắn và đang biểu hiện xuất sắc; tuy nhiên, ông ta không có thẩm quyền.[1]





Ghi chú của người viết , phần trên :" (Thiệu dẫn chứng là Giám đốc Hải quan, Giám đốc Thương Cảng, và một số người khác mà chúng tôi không biết tên), nhưng đây là những người được Kỳ bổ nhiệm nên Lộc không dám loại bỏ họ - (Thieu cited the Customs Director, the Port Director, and some others whose names we did not catch), but these were Ky appointees whom Loc feared to remove". Theo bài viết đầu của loạt bài này, trong số 6 sĩ quan thân cận của PTT Kỳ tử nạn, có tên "Trung Tá Phó Quốc Chụ, Giám Đốc Nha Thương Cảng Sài Gòn". <Việt Báo 6.11.2021>.





* Cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống và Đại sứ Bùi Diễm





Ngày 18.3.1968 - (Thư viện BNG) - Cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống và Đại sứ Bùi Diễm vào cuối ngày hôm qua tại văn phòng của Tổng thống. Mục đích của cuộc gặp gỡ của Đại sứ là để tìm hiểu tình hình trước khi Bùi Diễm trở lại Sài Gòn trong tuần này để tham khảo ý kiến với Chính phủ của ông ta. William J. Jorden, Nhân viên của HĐANQG cũng có mặt. Cuộc họp bắt đầu lúc 6:30 chiều và kết thúc lúc 7:10 tối. Tổng thống chào mừng Đại sứ và chia sẻ nhận xét về việc trở lại Sài Gòn. Đại sứ cho biết ông ta dự định nhấn mạnh ba điều trong cuộc hội đàm với Tổng thống và các quan chức Chính phủ của ông ta - The Ambassador said he planned to underline three things in his talks with his own President and other Government officials:





(1) Tâm trạng tại Hoa Kỳ và làn sóng chỉ trích gia tăng chống lại sự can thiệp của Hoa Kỳ. Ông dự định nhấn mạnh về mức độ mà những lời chỉ trích nhằm vào chính người Việt Nam và hành động thiếu mạnh mẽ của họ.





(2) Phía Việt Nam rất cần cải thiện hiệu năng - đặc biệt là Quân đội và Chính phủ. Ông sẽ nhấn mạnh về sự cần thiết của Chính phủ Việt Nam tấn công vào các tệ nạn xã hội như tham nhũng.





(3) Sự cần thiết của Tổng thống Thiệu và Phó Tổng thống Kỳ làm việc phối hợp và thành lập một nhóm hành động hiệu quả.





Tổng thống cho biết ông nghĩ rằng đây là tất cả những vấn đề đáng được nhấn mạnh - The President indicated he thought these were all matters worth emphasizing. Tổng thống nói rằng những lời chỉ trích thực sự đang gia tăng ở đây và ông ta đang phải chịu áp lực nặng nề.



Tổng thống chắc chắn vào niềm tin của mình về tính đúng đắn liên quan đến đường hướng của chúng tôi tại Việt Nam. Và Tổng thống dự định yêu cầu Quốc hội và người dân Mỹ hy sinh về khoản chi tiêu bổ sung. Nhưng ông ta nói rằng chúng tôi không thể làm công việc một mình. Người Việt Nam cũng phải chịu phần nặng hơn.



Ông lưu ý rằng phần lớn những lời chỉ trích tập trung vào các hành động hoặc thiếu hành động của Việt Nam - the criticism focused on Vietnamese actions or lack of action, sự chậm chạp trong việc kêu gọi nhập ngũ các thanh niên Việt Nam, việc sử dụng sai nguồn viện trợ, sự tham nhũng của các quan chức và những thành phần khác.

Tổng thống lưu ý rằng tuy một số quan chức đã bị cách chức nhưng ông cho rằng qua các biểu hiện cho thấy cần phải cách chức nhiều quan chức hơn nữa. Ông đề nghị phía Việt Nam yêu cầu MACV cung cấp danh sách các chỉ huy kém hiệu quả hoặc tham nhũng và sau đó “loại bỏ họ” - the Vietnamese ask MACV for a list of inefficient or corrupt commanders and then “get rid of them”.



Đại sứ lưu ý rằng các kế hoạch hiện tại sẽ kêu gọi 65.000 người Việt Nam trong vài tháng tới. Hiện họ đang nghĩ đến việc tăng con số đó lên 100.000 hoặc 125.000 và có thể là 200.000 vào cuối năm. Ông cho biết sự gia tăng này làm nảy sinh các vấn đề về trang thiết bị, cơ sở đào tạo và viện trợ về ngân sách. Tổng thống đảm bảo với ông ta sự giúp đỡ của Mỹ trong việc đáp ứng các yêu cầu về thiết bị. [2]





* TT Thiệu lo ngại đảo chánh





Ngày 18.3.68 (CIA phổ biến ngày 27.4.2019) -Tóm tắt: Trung tướng Khang, tư lệnh Quân đoàn III, vào ngày 14 tháng 3 năm 1968 cho biết tổng thống Nguyễn Văn Thiệu bày tỏ lo lắng với những tin đồn về một cuộc đảo chính quân sự. Khang cam đoan với Thiệu rằng bất chấp những tin đồn như thế nào, ông không tham gia vào việc lập kế hoạch đảo chính. Ông Thiệu tin rằng Mặt trận cứu quốc (National Salvage Front) do người Mỹ tổ chức tạo sự ủng hộ cho một chính phủ liên hiệp sẽ bao gồm cả Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Ông Thiệu lo ngại về tình hình của quân đoàn IV. Khang bày tỏ sự tin tưởng vào Tư lệnh Quân đoàn IV mới được bổ nhiệm, Thiếu tướng Nguyễn Đức Thắng, Thiệu không chắc là Thắng có đủ quân, Thiệu hỏi có bằng chứng nào cho thấy Mỹ đã hỗ trợ VC trong các cuộc tấn công Tết Mậu Thân hay không - Thieu asked if there were any evidence that the US had assisted the VC during the Tet attacks, và Khang khẳng định là không có, Thiệu chỉ ra rằng Phái bộ Mỹ không thống nhất về quan điểm đó. Khang không kỳ vọng sẽ có bất kỳ cuộc tấn công nào vào Sài Gòn trong tương lai gần. (Chấm dứt phần tóm tắt)





1. Trong một cuộc trò chuyện riêng tư kéo dài vào ngày 14 tháng 3 Năm 1968, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu bày tỏ quan ngại với Trung tướng Lê Nguyên Khang, Tư lệnh Quân đoàn III, rằng một số thành viên quân đội muốn lật đổ chính phủ của Thiệu. Khang nói với Thiệu rằng ông ta biết có nhiều tin đồn rằng ông ta và Chuẩn tướng Nguyễn Ngọc Loan, Tổng giám Đốc Cảnh Sát quốc gia đang lên kế hoạch đảo chính, nhưng tin đồn đó không đúng sự thật, Khang không biết những tin đồn này bắt đầu như thế nào nhưng ông ta nghi ngờ một số do VC loan truyền. Trong nỗ lực ngăn chặn những tin đồn như vậy, Khang cho biết ông ta đã tránh gặp các chính trị gia, vì nhiều người trong số họ lại muốn biến một số nhận xét mà ông ta có thể đã nói ra về sự không hài lòng của ông ta với chính phủ, để rồi biến các nhận xét này thành âm mưu đảo chính. Gần đây Khang hai lần từ chối gặp thượng nghị sĩ Đôn. Khang nói rằng tổng thống không nên diễn giải nhận xét của ông ta hoặc của Loan về sự cần thiết của một chính phủ mạnh mẽ và năng động hơn, để rồi dựa vào đó cáo buộc họ đang lên kế hoạch cho một cuộc đảo chính. Tổng thống Johnson cũng phải hứng chịu sự chỉ trích mạnh mẽ của những người ở Hoa Kỳ, những người không đồng ý với các chính sách của ông ta. Khang nói rằng ông ấy gọi là giai đoạn hiện tại đối với chiến lược “chiến tranh căng thẳng” của kẻ thù, một mặt trận quan trọng của chiến lược này là gây ra sự nghi ngờ và bất hòa giữa các nhà lãnh đạo và nhân dân Việt - Mỹ. Khang nói với Thiệu rằng hãy bỏ qua những tin đồn và dốc toàn lực để giải quyết những vấn đề thực tế của đất nước. Nếu Thiệu còn nghi ngờ về sự đồng lõa của Khang trong âm mưu đảo chính, ông ta chỉ cần nói như vậy, thời Khang sẽ ký đơn từ chức để lên bàn của ông Thiệu. Thiệu tỏ ra tin tưởng Khang. Khang cho biết sau đó ông ta đã cử vợ đến thăm bà Thiệu như một biện pháp trấn an tinh thần khác.





2. Tuy nhiên, Thiệu nghĩ rằng ông có lý do chính đáng để lo lắng. Ông ấy biết nhiều người Mỹ không hài lòng với việc điều hành của mình, rằng Tổng thống Johnson phải đối phó vấn đề quốc nội đang gia tăng và người Việt Nam đang kêu gọi thay đổi chính phủ.





3. Khang cho biết ấn tượng của ông ấy tin tưởng Chính phủ Hoa Kỳ rất phản đối một cuộc đảo chính. Khang kể lại rằng, đã nói với ông Thiệu về nhiều điểm tương đồng giữa năm 1968 và năm 1954 ở Việt Nam. Trong suốt năm 1954, người Pháp có sức mạnh quân sự nhưng tâm lý chủ bại của dân chúng Pháp khiến người Pháp không thể đánh bại được cộng sản. Ngày nay Khang tin quân Mỹ đang thắng về mặt quân sự nhưng tiếng nói của những kẻ chống chiến tranh mỗi ngày một lớn hơn. Ông cho rằng điều quan trọng là Thiệu không nên trở thành nạn nhân của những tin đồn, vì nhiều trong số đó được phát tán bởi những người cộng sản và được thiết kế để gây ra sự nghi ngờ và chia rẽ. Khang cho biết ông ta có một quan điểm đặc biệt mạnh mẽ về chủ đề này không chỉ vì ông rất tin vào những gì ông nói, và vì rõ ràng là ông ấy đã phải bận tâm bởi nhiều sự nghi ngờ.





4. Thiệu cảm thấy người Mỹ đã sử dụng Nguyễn Xuân Oánh và Đặng Đức Khôi để tổ chức Mặt trận Cứu quốc (NSF) với mục đích cuối cùng là tạo ra sự ủng hộ của quần chúng cho một chính phủ liên hiệp bao gồm Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam . V́ lư do này, người Mỹ chọn thượng nghị sĩ Trần Văn Đôn, Mai Hữu Xuân, và các cựu tướng lĩnh thân Pháp, khuynh hướng trung lập lãnh đạo Mặt trận Cứu quốc. Ông Thiệu cho biết ông đang theo đuổi chiến thuật do Đôn đề nghị là ủng hộ Mặt trận cứu quốc để làm đối trọng với tổ chức chính trị của chính ông do Nguyễn văn Hưởng, tổng thư ký của tổng thống, và Trần văn An, tạo ra. [Bị xóa 4 dòng] Thiệu cho biết có bằng chứng cho thấy Mặt trận Cứu quốc không có sự hỗ trợ của những người theo Phó tổng thống Nguyễn Cao Kỳ và dẫn chứng lời nói của Loan làm ví dụ. [xóa 1 chữ] nhận xét: [xóa 4-5 chữ] Khôi đã phàn nàn rằng Loan đã tấn công Mặt trận Cứu quốc qua tờ báo Công Chúng.) Thiệu hỏi quan điểm của Khang về Mặt trận Cứu quốc. Khang cho biết ông ta không thể đoán được động cơ thực sự của Mặt trận Cứu quốc nhưng ông ta chia sẻ rằng ông ta rất nghi ngờ Mai Hữu Xuân.





5. Khi thảo luận về Quân đoàn IV, Thiệu lo ngại rằng Việt cộng sẽ có thể củng cố sự vị thế hiện tại của họ đối với vùng nông thôn. Thiệu có phần nghi ngờ về kết quả bình định đã được báo cáo về vùng đồng bằng, bởi vì ông ta cảm thấy rằng một số nỗ lực có tính cách hời hợt. Ông ta nói rằng không còn nghi ngờ gì nữa, tình hình ở nông thôn trong Quân đoàn rõ rệt đã trở nên tồi tệ hơn kể từ cuộc tấn công Tết Mậu Thân của kẻ thù. Ông Thiệu bày tỏ quan ngại về số lượng tiền đồn đã bị tràn ngập, và cho biết VC thậm chí còn tích cực hoạt động chính trị ở một số khu vực và dường như đang nhận được một số sự ủng hộ của dân chúng. Ông ta hỏi Khang có nhận xét hay đề nghị gì về tình hình Quân đoàn IV hay không.





6. Khang cho biết Thiếu tướng Nguyễn Đức Thắng mới được bổ nhiệm làm Tư lệnh Quân đoàn IV, có nhiệm vụ rất khó khăn và ông (Khang) không chắc Thắng có đủ quân số để thực hiện công việc. Khang cho rằng để giảm bớt vấn đề an ninh sẽ là một kế hoạch hợp nhất các ấp. Việc củng cố như vậy sẽ làm tăng hiệu quả của việc phòng thủ và có thể gia tăng lực lượng cho các cuộc tấn công quan trọng vào các căn cứ của đối phương. Điều quan trọng không kém, nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo ra các cơ chế kiểm soát nội bộ trong thôn ấp. Khang lập luận rằng hiện tại, không có đủ lực lượng an ninh để bảo vệ các ấp nằm rải rác hoặc không đủ nhân lực để thiết lập các cơ chế nhằm kiểm soát sự di chuyển của VC trong nhiều ấp. Trong khi Thắng phải đối mặt với một thách thức nghiêm trọng và giống như tất cả các tư lệnh quân đoàn, có thể sử dụng nhiều quân nhân hơn, Khang cảm thấy rằng Thắng sẽ có thể chiếm thế thượng phong về mặt quân sự. Tuy nhiên, điều quan trọng là chính phủ cần có đường hướng hoạt động rõ rệt tại vùng đồng bằng, và thông điệp của chính phủ phải được truyền tải đến nông dân - Chương trình thông tin của chính phủ rất quan trọng. Thiệu trả lời rằng ông đã yêu cầu Tướng W.C.Westmoreland hỗ trợ việc tăng thêm 130.000 quân cho quân đội Việt Nam, nếu được người Mỹ ủng hộ, sẽ cung cấp cho các tư lệnh quân đoàn số quân bổ sung mà họ cần.





7. Thiệu hỏi ở Quân đoàn III có bằng chứng nào cho thấy người Mỹ đã hỗ trợ VC trong các cuộc tấn công Tết Mậu Thân hay không - there were any evidence in III Corps that the Americans had assisted the VC during the Tet attacks. Khang nói ngược lại, phản ứng của các đơn vị Thiết giáp Hoa Kỳ trong những giờ đầu đã ngăn cản địch tràn vào căn cứ không quân Tân Sơn Nhất.





Khang cho biết vào thời gian trước và sau cuộc tấn công, sự hợp tác của ông ta với trung tướng Weyand, chỉ huy Lực lượng Dã chiến II, khiến ông ta không nghi ngờ gì về động thái của Mỹ. Khang nói thêm rằng thủ tướng Nguyễn Văn Lộc đã có mặt tại nhà Khang trong ngày đầu tiên của cuộc tấn công và nhận được sự hợp tác hoàn toàn của Weyand. Ông Thiệu nói rằng có thể quân đội Mỹ hoàn toàn chống lại VC nhưng một số phân bộ khác của Hoa Kỳ có thể không. Ông nhắc lại ý kiến của mình rằng sứ mệnh của Phái bộ Mỹ không thống nhất về quan điểm đó. Khang nói rằng mặc dù Thiệu không nói rằng ông ấy tin vào những tin đồn liên quan đến sự đồng lõa của Mỹ, nhưng ông ấy cảm thấy nó nằm trong khả năng có thể xảy ra. Thiệu có vẻ rất lo ngại rằng chính phủ Mỹ có thể đạt được sự thỏa thuận nào đó với Mật Trận Giải Phóng miền Nam mà không cho ông ta biết - và có thể có một số kênh bí mật liên lạc với VC mà Thiệu không hề hay biết. Do đó, mặc dù Thiệu tôn trọng và rõ ràng phụ thuộc vào người Mỹ, nhưng ông ta trong tiềm ẩn, vẫn nghi ngờ động cơ của người Mỹ - he retains a latent, suspicion of American motives.





8. Thiệu hỏi Khang liệu địch có ý định tấn công Sài Gòn vào thời gian tới hay không. Khang trả lời là không. Thiệu cho biết Khang là một trong số rất ít quân nhân Việt Nam, từ những ngày đầu của cuộc tấn công đầu tiên, đã có nhận xét về đợt tấn công lần thứ hai. Khang cho biết ông ta dựa vào các tài liệu cho thấy kẻ thù đã bị tổn thương nặng nề trong cuộc tấn công đầu tiên và cần thời gian để tập hợp lại. Khang cho rằng Giáp là bậc thầy trong việc tiến hành chiến tranh chính trị và thời gian biểu hiện tại của ông ta phù hợp với các diễn biến chính trị ở Mỹ





9. Khang khuyên Thiệu nên gặp gỡ các chỉ huy quân đội Việt Nam thường xuyên hơn. Ông ta nói rằng hầu hết các tướng lĩnh cao cấp cảm thấy rằng Thiệu đã phớt lờ họ kể từ khi ông ấy trở thành tổng thống. Thiệu cho biết ông ấy thấy việc trao đổi ý kiến của mình với Khang là hữu ích và hy vọng họ sẽ tiếp tục là những người bạn thẳng thắn và cởi mở. Thiệu hỏi Khang có đề nghị gì khác không. Khang nói rằng cần sự cân nhắc khi thực hiện những thay đổi sâu rộng trong khu vực thuộc quân đoàn vào thời điểm này, chẳng hạn như sự thay đổi liên quan đến các đại biểu chính phủ và các tỉnh trưởng. Thiệu cho biết ông ta nhận thấy có hai mặt cần cân nhắc thay đổi và hứa sẽ xem xét vấn đề kỹ lưỡng.





10. Bản văn được gửi đến: STATE (AMBASSADOR BUNKER, POLITICAL COUNSELOR) USMACV (GENERAL WESTMORELAND, GENERAL ABRAMS, AMBASSADOR KOMER, CHIEF OF STAFF, J-2) 7TH AIR FORCE (GENERAL MOMYER) CINCPAC PACFLT ARPAC PACAF REPORT CLASS SECRET [bị xóa 3-4 chữ] [3]





Ghi chú của người viết: Vụ Mỹ chậm trễ trong việc tung quân đội phản công trong dịp Tết Mậu Thân báo chí Việt Nam vào thời gian này đã đặt vấn đề về ý đồ của Mỹ... Và như trên, TT " Thiệu hỏi ở Quân đoàn III có bằng chứng nào cho thấy người Mỹ đã hỗ trợ VC trong các cuộc tấn công Tết Mậu Thân hay không" - " mặc dù Thiệu tôn trọng và rõ ràng phụ thuộc vào người Mỹ, nhưng ông ta trong tiềm ẩn, vẫn nghi ngờ động cơ của người Mỹ".





Điều TT Thiệu nghi ngờ về "động cơ" của người Mỹ chậm phản công vào dịp Tết Mậu Thân không phải là vô căn cứ... Là Tổng Tư Lệnh QLVNCH, TT Thiệu có thể đã nhận được những báo cáo về "động cơ của người Mỹ " tại 3 Quân Đoàn khác, cho nên mới hỏi Tư Lệnh Quân Đoàn III về " bằng chứng ... Mỹ đã hỗ trợ VC trong các cuộc tấn công Tết Mậu Thân". Riêng trường hợp của người viết khi nhận lời làm thông dịch viên " bất đắc dĩ" cho cố vấn Mỹ cũng chứng kiến sự kiện chậm phản công này. Số là vào sáng ngày 1 Tết (30.1.1968) khi nghe radio loan báo kêu gọi các quân nhân trên 4 vùng chiến thuật đang đi nghỉ phép nơi nào, phải trình diện ngay lập tức tại đơn vị quân đội đồn trú gần nhất.





Người viết đến trình diện BTL QĐ III (cách nhà người viết trên 500 thước) . Nơi đây cũng bị VC tấn công, nhưng bị chặn lại tại khu phố bên kia đường, và VC còn trà trộn trong khu dân cư phía đối diện với BTL QĐ III chưa chịu rút đi. Ngồi nơi BTL QĐ III khoảng thời gian ngắn, sau đó người viết được phép rời BTL để đi trình diện sở 3 ANQĐ tại thành phố Biên Hòa . Trên đường đến Sở 3, người viết ghé vào cư xá cố vấn Mỹ thuộc QĐ III tại ngã 3 Vườn Mít (hướng đi Tam Hiệp và Vũng Tàu), gặp anh bạn TrgU cố vấn của Ty ANQĐ/HN nơi người viết phục vụ (để xem anh ta có thể đến dùng cơm Tết với gia đình người viết hay không như đã hẹn trước). Anh ta cho hay không được phép rời cư xá vì bị cấm trại. Dịp này anh ta còn nhờ người viết làm thông dịch viên cho một số đơn vị quân đội Mỹ vì các thông dịch viên thuộc các đơn vị này về nghỉ Tết. Sau khi trình diện Sở 3 ANQĐ, cơ quan này cho phép người viết rời Sở để đến cư xá cố vấn Mỹ. Khi đến cư xá cố vấn Mỹ thuộc Quân Đoàn III, người viết được cho ngồi chờ tại phòng họp khá rộng rãi, có sách báo và TV, trên vách týờng treo 4 bản đồ tình hình trận liệt khá to của 4 vùng chiến thuật. Người viết được phép quan sát bản đồ tình hình chiến sự thuộc Vùng III Chiến Thuật ( bản đồ của 3 vùng CT khác thì bị tấm màn che khuất). Trên bản đồ trận liệt thuộc vùng 3 Chiến Thuật, ghi các ký hiệu về hoạt động của VC trên bản đồ. Trên bản đồ tình hình có ghi phía QLVNCH chạm địch nhiều nơi , nhưng các đơn vị Mỹ đóng tại căn cứ Long bình và nhiều nơi khác thuộc Vùng III Chiến thuật không được xuất trại phản công (!!!). Sang ngày 2 Tết người viết đến cư xá Mỹ ngồi chờ đến trưa sau đó lại trở về nhà. Sáng ngày 3 Tết tới cư xá Mỹ, anh bạn cố vấn cho biết đã có lệnh phản công từ hôm qua... Ngồi chờ tại đây không lâu, anh bạn cố vấn yêu cầu người viết đi với anh ta và một cố vấn tại cư xá lái xe đến Trảng Bom vì đơn vị thiết giáp Mỹ bắt giữ một số người, sau đó được trực thăng chở đến một số nơi khác... Trưa mùng 4 Tết người viết trở về đơn vị, vì các thông dịch viên thuộc các đơn vị quân đội Mỹ đã trở lại làm việc.

(Còn tiếp)





- Đào Văn





Nguồn:





[1]- Văn khố BNG#138:Telegram Embassy in VN to the Department of State

[2]- Thư viện BNG:Meeting Between the President and Ambassador Bui Diem

[3]- Thư viện CIA 27.4.2019:President Thieu's Concern Over A Possible Coup, pdf