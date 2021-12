Hoa Kỳ: Lực Lượng Không Quân Sa Thải 27 Người Vì Từ Chối Tiêm Vắc Xin COVID-19

WASHINGTON - Lực lượng Không quân Hoa Kỳ đã sa thải 27 người vì từ chối tiêm vắc xin COVID-19, và đây được cho là những thành viên đầu tiên của Lực lượng bị đuổi vì không tuân theo mệnh lệnh tiêm chủng, theo trang APnews đưa tin ngày Thứ Hai, 13 tháng 12 năm 2021.



Không quân Hoa Kỳ đã cho các thành viên của Lực lượng thời hạn đến ngày 2 tháng 11 để tiêm vắc xin COVID-19, và đã có hàng nghìn người từ chối hoặc tìm cách miễn trừ. Người phát ngôn của Lực lượng Không quân Ann Stefanek cho biết đây là những thành viên đầu tiên của Lực lượng bị sa thải chính thức vì những lý do liên quan đến vắc xin. Bà cho biết tất cả họ đều đang trong đợt nhập ngũ đầu tiên nên đều là những tân binh trẻ, cấp bậc còn thấp. Và dù Không quân không tiết lộ loại xuất ngũ nào họ được hưởng, một dự luật đang được trình lên Quốc hội cho phép thành viên quân đội trong các trường hợp từ chối tiêm vắc xin được giải ngũ danh dự hoặc giải ngũ chung hưởng các điều kiện danh dự.



Đầu năm nay, Ngũ Giác Đài đã yêu cầu tiêm vắc xin bắt buộc cho tất cả các thành viên của quân đội, bao gồm các lực lượng tại ngũ, Vệ binh Quốc gia và Lực lượng Dự bị. Mỗi lực lượng được đặt ra thời hạn và thủ tục riêng, trong đó Lực lượng Không quân đặt ra thời hạn sớm nhất.



Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cho biết vắc xin COVID-19 rất quan trọng để duy trì sức khỏe của lực lượng quân đội và khả năng ứng phó với một cuộc khủng hoảng an ninh quốc gia.



Bà Stefanek cho biết thêm, không ai trong số 27 thành viên Lực lượng Không quân thuộc nhóm được miễn trừ vì lý do y tế, hành chính hay tôn giáo. Một số quan chức từ các Lực lượng khác tin rằng cho đến nay chỉ có Lực lượng Không quân đã thực hiện biện pháp mạnh trong quá trình tiêm vắc xin và sa thải những người từ chối tiêm chủng.



Không có gì lạ khi các thành viên của quân đội bị đuổi vì không tuân theo mệnh lệnh bởi vì kỷ luật là nguyên tắc chính của các lực lượng vũ trang. Để so sánh, bà Stefanek cho biết trong ba quý đầu năm 2021, khoảng 1.800 thành viên Không quân đã bị cho giải ngũ vì không tuân theo mệnh lệnh. Theo dữ liệu mới nhất của Không quân, hơn 1.000 người đã từ chối tiêm phòng COVID-19 và hơn 4.700 người đang xin miễn trừ vì lý do tôn giáo.Phản ứng với vắc xin COVID-19 trong quân đội cũng phản ánh phản ứng của toàn xã hội Hoa Kỳ, vẫn còn hàng nghìn người tìm cách miễn trừ hoặc từ chối tiêm. Nhưng nhìn chung, tỷ lệ tiêm vắc xin trong quân đội - đặc biệt là các thành viên tại ngũ – vẫn cao hơn so với mức chung trên toàn quốc. Tính đến ngày 10 tháng 12, Ngũ Giác Đài cho biết 96,4% quân nhân tại ngũ đã được tiêm ít nhất một liều. Tuy nhiên, con số này giảm mạnh xuống còn khoảng 74%, khi tính cả Lực lượng Vệ binh và Dự bị.Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật (CDC), khoảng 72% dân số Hoa Kỳ từ 18 tuổi trở lên đã tiêm ít nhất một mũi. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã nói rõ rằng Lực lượng Vệ binh và Dự bị cũng phải tuân theo lệnh tiêm phòng COVID-19, đồng thời cảnh báo rằng những người không tuân thủ sẽ có nguy cơ bị sa thải. Nhưng điều đó vẫn đang gây tranh cãi.Thống đốc đảng Cộng hòa và bộ trưởng tư pháp tiểu bang Oklahoma đã đệ đơn kiện lên toà án liên bang thách thức quyền hạn của quân đội đối với Lực lượng Dự bị của tiểu bang. Thống đốc Kevin Stitt lập luận rằng Bộ trưởng Austin đang vượt quá thẩm quyền hiến định của mình.Ông Stitt đã yêu cầu Bộ trưởng Austin đình chỉ việc trừng phạt liên quan đến tiêm vắc xin đối với Lực lượng Vệ binh Quốc gia Oklahoma và chỉ đạo phụ tá mới của mình, Tướng Thomas Mancino, đảm bảo rằng các thành viên Vệ binh Quốc gia tiểu bang sẽ không bị trừng phạt vì không tiêm chủng.Bộ trưởng Quốc phòng Austin đã từ chối yêu cầu trên và cho biết những thành viên Vệ binh Quốc gia chưa được tiêm chủng sẽ bị cấm tham gia các hoạt động diễn tập do liên bang tài trợ cũng như các đào tạo cần thiết để duy trì vai trò Vệ binh của họ.