Hoa Kỳ: Lạm Phát Đang Ở Mức Cao Nhất Trong 39 Năm

NEW YORK - Lạm phát ở Hoa Kỳ đang ở mức cao một cách đáng kinh ngạc, theo trang APnews đưa tin ngày Chủ Nhật, 12 tháng 12 năm 2021.



Chỉ số Giá tiêu dùng tăng 6,8% trong 12 tháng, tính tới tháng 11 năm 2021, đạt mức cao nhất trong 39 năm. Nhiều nhà kinh tế dự đoán lạm phát sẽ tiếp tục duy trì ở mức gần mức hiện tại trong vài tháng nữa, sau đó sẽ ở mức vừa phải cho đến hết năm 2022. Và họ dự đoán sẽ không lặp lại những năm 1970 hoặc đầu những năm 1980, thời điểm đáng sợ mà lạm phát tăng trên 10% trong suốt một thời gian dài.



Giá dầu thô và khí đốt tự nhiên đã giảm trên các thị trường toàn thế giới. Điều đó sẽ giữ cho lạm phát phần nào được kiểm soát, ngay cả khi giá cả tiếp tục tăng ở những lĩnh vực kinh tế khác.



Các nhà kinh tế cho rằng lạm phát có khả năng sẽ tiếp tục cao hơn trước đại dịch, ngay cả sau khi nó dịu đi trong năm 2022. Mối nguy lớn hơn khi đó là lạm phát quá thấp, có thể dẫn đến nền kinh tế suy yếu. Nela Richardson, nhà kinh tế trưởng tại ADP, cho biết: “Sẽ không dễ dàng để tìm ra giải pháp. Vì lạm phát ở mức vừa phải không có nghĩa là giá cả sẽ giảm. Nó đang tăng. Chúng ta chỉ là đang giảm tốc độ thay đổi, không phải giá cả.”



Russell Price, nhà kinh tế trưởng tại Ameriprise, dự đoán lạm phát sẽ đạt đỉnh 7,1% vào tháng 12 năm 2021 và tháng 1 năm 2022. Sau đó, tỷ lệ lạm phát dự kiến sẽ giảm xuống 4% vào mùa hè và dưới 3% vào cuối năm 2022, nhưng sẽ duy trì trên 2% cho đến năm 2023.



Theo ông, một lý do cho việc giảm lạm phát là sự cải thiện chuỗi cung ứng khi nền kinh tế toàn cầu đột ngột quay trở lại sau thời gian đóng cửa do đại dịch. Phố Wall kỳ vọng trong tuần tới, Quỹ dự trữ Liên bang FED sẽ đẩy nhanh việc rút khỏi chương trình mua trái phiếu hàng tháng nhằm hỗ trợ nền kinh tế, mở ra cơ hội cho lãi suất ngắn hạn bắt đầu tăng trở lại.Chính phủ Hoa Kỳ cũng sẽ có khả năng viện trợ ít hơn cho các gia đình vào năm 2022. Điều đó cũng có thể khiến người dân mua ít hơn, giảm thêm áp lực lên lạm phát. Theo AAA, một gallon xăng thông thường đã giảm khoảng 2,4% so với tháng trước, xuống còn ít hơn 3,35 USD / gallon vào Thứ Sáu, 10 tháng 12 năm 2021. Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ dự báo giá xăng sẽ lại giảm xuống mức trung bình 3,13 USD trong tháng 12 năm 2021, và xuống 2,88 USD cho cả năm 2022 sau khi giảm trung bình 3,39 USD vào tháng 11 năm 2021, mức cao nhất kể từ năm 2014.Giá dầu đã giảm vì một số lý do. Một phần là do các quốc gia đã thực hiện các thỏa thuận để thúc đẩy nguồn cung dầu. Mặt khác, biến thể Omicron của vi rút COVID-19 làm giảm kỳ vọng về nhu cầu do lo ngại tình trạng đóng cửa và hạn chế đi lại.Chi phí trung bình cho việc sưởi ấm của một gia đình trong mùa đông này dự kiến sẽ vào khoảng 972 đô la, thấp hơn mức 1.056 đô la được dự báo hồi tháng 10 năm 2021, nhưng vẫn cao hơn so với mức 888 đô la mà người tiêu dùng đã chi trả vào năm ngoái.Có lẽ vấn đề lớn nhất mà lạm phát đang hướng đến là tiền lương. Người lao động ở Hoa Kỳ đang đấu tranh để được trả lương cao hơn. Và trên hết là, liệu sự gia tăng đột ngột của lạm phát ở Hoa Kỳ có khiến các gia đình sợ hãi và thúc đẩy mua hàng dự trữ, để đề phòng hàng hóa tăng giá. Điều đó có thể tạo ra vòng lẩn quẩn khác, khiến cho giá cả lại tăng cao hơn.