Hoa Kỳ: Số Người Chết Do COVID-19 Lên Tới 800.000

HOA KỲ - Theo thống kê của trang Reuters, tính đến Chủ Nhật, 12 tháng 12 năm 2021, số người chết do COVID-19 ở Hoa Kỳ đã lên tới 800.000, khi đất nước đối mặt với nguy cơ gia tăng các ca nhiễm do thời gian ở trong nhà nhiều hơn vì thời tiết lạnh hơn và biến thể Omicron có khả năng lây lan cao, trang Reuters đưa tin ngày Chủ Nhật, 12 tháng 12 năm 2021.

Cột mốc đau lòng có nghĩa là số người chết do một loại vi rút ở Hoa Kỳ hiện đã nhiều hơn toàn bộ dân số của Bắc Dakota. Ngay cả khi vắc xin được cung cấp rộng rãi và miễn phí, Hoa Kỳ vẫn có nhiều người chết vì COVID-19 trong năm 2021 so với năm 2020 do biến thể Delta dễ lây lan hơn và một số người dân từ chối tiêm chủng.

Kể từ đầu năm 2021, hơn 450.000 người ở Hoa Kỳ đã chết do COVID-19, tương đương 57% tổng số người chết trên toàn đất nước vì đại dịch kể từ khi nó bắt đầu. Các chuyên gia y tế cho biết những trường hợp thiệt mạng trong năm 2021 chủ yếu là ở những bệnh nhân không được tiêm chủng.

Chết chóc đã tăng lên, bất chấp những tiến bộ trong việc chăm sóc bệnh nhân COVID và các lựa chọn điều trị mới như kháng thể đơn dòng. Theo phân tích của Reuters, mất 111 ngày để số ca tử vong ở Mỹ tăng từ 600.000 lên 700.000. 100.000 ca tử vong tiếp theo chỉ diễn ra trong 73 ngày. Trong nhóm G7, Hoa Kỳ xếp hạng tệ nhất về số người chết do COVID-19 tính theo đầu người từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 11 năm 2021. Tỷ lệ chết chóc ở Hoa Kỳ cao hơn ba lần so với nước láng giềng Canada, và gấp 11 lần so với Nhật Bản.Trong số 38 thành viên của Khối OECD, Hoa Kỳ đứng thứ 30. Chỉ có Hungary, Slovakia, Cộng hòa Séc, Litva, Latvia Colombia, Ba Lan và Slovenia có nhiều người chết vì COVID-19 tính theo đầu người hơn. New Zealand có ít nhất.Theo thống kê của Reuters, Hoa Kỳ có tổng số ca tử vong do COVID-19 được báo cáo cao nhất trên thế giới, tiếp theo là Brazil và Ấn Độ. Các ca nhiễm mới ở Hoa Kỳ trung bình khoảng 120.000 ca mỗi ngày, trong đó tiểu bang Michigan chiếm nhiều ca nhất.