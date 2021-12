Lịch Áo Trắng 2022 REBIRTH – TÁI SINH

Năm cũ sắp qua, chúng ta sắp sửa cất đi cuốn lịch 2021 và thay cuốn lịch mới 2022.

Việt Báo giới thiệu đến quý vị cuốn lịch Áo Trắng - REBIRTH - là một tác phẩm nghệ thuật được nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam thực hiện. Anh sinh ra tại Việt Nam, lớn lên tại Minnesota, và bắt đầu chụp ảnh từ khi còn rất bé. Anh được giới điệu mộ biết đến qua những bức ảnh chân dung và ảnh áo dài trắng qua những cuốn lịch Áo Trắng, mà anh đã ấp ủ cho ra mắt hàng năm trong suốt 27 năm qua, để gây quỹ cho trẻ em nghèo tại Việt Nam. Để tìm hiểu về ý tưởng và quá trình thực hiện đằng sau những bức ảnh nghệ thuật này, mời đọc những tâm tình do chính nhiếp ảnh gia chia sẻ với Việt Báo.





Chủ đề – được ấp ủ và thực hiện – trong lúc toàn thế giới đang hoang mang trong cơn bệnh dịch. Trải qua cuộc bể dâu, anh muốn con người nhìn lại, cân nhắc lại khái niệm REBIRTH (sự tái sinh) như thế nào?





Thế giới như chúng ta vốn biết đã thay đổi. Vòng xoáy của cơn lốc đại dịch đã làm đảo lộn cuộc sống và gây hoang mang cho biết bao nhiều người. Áo Trắng 2022 - Rebirth là sự trải nghiệm của chính bản thân tôi vượt qua cuộc khủng hoảng này với hành trình tìm lại chính mình, tìm lại những giá trị quan trọng, và buông bỏ để vươn lên với niềm tin cùng tư duy mới.









Nàng thơ xuyên suốt nhiều chủ đề áo trắng là người mẫu Taylor Q-Thu, cũng là vợ anh, người luôn chuyển tải xuất sắc nhất những thông điệp hình tượng của anh. Ngoài ra, anh tuyển những người mẫu-khách-mời khác qua những tiêu chuẩn nào?

Người mẫu giúp tôi truyền tải những ý tưởng, những cảm xúc, những câu chuyện không lời. Tôi không có những tiêu chí nhất định khi mời các bạn mẫu tham gia, chỉ cần bạn ấy có nét truyền đạt được cảm xúc và ý tưởng trong tôi…. …. Bao năm qua, tôi vẫn thường ngại khi tìm kiếm người mẫu vì nhiều lý do. Với các bạn mẫu đã đồng hành cùng Áo Trắng, phần lớn tôi gặp gỡ họ qua những cơ duyên vô tình.







Theo số đông, những người làm nghệ thuật luôn có trái tim cháy bỏng và một lối sống rất thả lỏng. Còn anh thì ngược lại, năng uốn nắn nhận thức tâm linh, ăn chay trường, và theo cách sống rất chừng mực, mô phạm. Vậy theo anh, nghệ thuật có bị ảnh hưởng bởi cách sống của người nghệ sĩ hay không?

Tôi đã có một tuổi trẻ khá nổi loạn - có lúc đã tưởng mình rơi xuống vực thẳm. Cảm ơn tuổi trẻ ấy đã giúp tôi trưởng thành biết trân quý những giá trị của cuộc sống này và những gì mình đang có… Theo tôi, tác phẩm luôn phản ảnh sự trưởng thành, cảm nhận và tư duy đời sống của người nghệ sĩ ấy theo từng giai đoạn, từng biến cố cuộc đời.







Cách sống - tâm linh lẫn thể xác - chừng mực, điều độ này của anh, được tuyển tải trọn vẹn trong chủ đề lịch 2022 REBIRTH như thế nào?





Đi qua giông bão, mong Áo Trắng 2022 Rebirth sẽ nhận được sự đồng cảm trên hành trình tìm lại chính mình, tìm sự cân bằng và giá trị của cuộc sống.

***



Quý độc giả có thể đặt lịch Áo Trắng Rebirth 2022 qua trang www.aotrang.com. Tất cả lợi nhuận sẽ được góp vào công việc trợ giúp trẻ em nghèo. Lịch được ấn hành theo dạng treo tường, để bàn, và quý vị cũng có thể chọn mua bản có chữ ký của nhiếp ảnh gia để lưu kỷ niệm.