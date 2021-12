Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả (CPJ) Liệt VN Vào Danh Sách Các Nước Bỏ Tù Nhà Báo Nhiều Nhất, Với 23 Ký Giả

Dân oan đã trở thành quốc nạn trong nhiều thập niên qua tại VN với những sự kiện bi thảm đã xảy ra giữa người dân bị cưỡng chiếm nhà cửa ruộng vườn và giới quan lại cường hào ác bá, mà cụ thể mới nhất là vụ một gia đình tại Sài Gòn bị cưỡng chế đã dùng xăng dầu để chống lại công an làm cho 4 công an phải bị thương, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) loan tin hôm 8 tháng 12 năm 2021.