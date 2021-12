Hoa Kỳ: Số Ca Nhiễm COVID Tăng Đột Ngột, FDA Cho Phép Sử Dụng Hỗn Hợp Kháng Thể COVID-19 Của Astrazeneca

HOA KỲ - Số ca bệnh và số ca nhập viện ở Hoa Kỳ tăng đột ngột vào dịp lễ, ngay cả ở New England, một trong những nơi được tiêm chủng nhiều nhất của đất nước, dù số lượng người dân được tiêm chủng COVID-19 đầy đủ đã đạt 200 triệu người, theo A.P. đưa tin hôm Thứ Tư, 8 tháng 12 năm 2021.



Các ca nhiễm mới ở Hoa Kỳ đã tăng từ mức trung bình gần 95.000 một ngày vào ngày 22 tháng 11 lên gần 119.000 một ngày trong tuần này, và số ca nhập viện tăng 25% so với một tháng trước. Số ca gia tăng gần như hoàn toàn do biến thể Delta, dù biến thể Omicron đã được phát hiện ở khoảng 20 tiểu bang và chắc chắn sẽ còn lan rộng hơn nữa.



Số người chết trung bình gần 1.600 người mỗi ngày, tương đương như con số hồi tháng 10 năm 2021. Và tổng số người chết ở Hoa Kỳ, chưa đầy hai năm sau đại dịch, có thể đạt một mốc đau lòng khác, 800.000 người trong vài ngày.



Dù tình hình không nghiêm trọng như đợt tăng đột ngột vào mùa lễ năm ngoái, trước khi người dân được tiếp cận với vắc xin COVID-19, nhưng con số 60% dân số Hoa Kỳ được tiêm chủng đầy đủ vẫn chưa đủ để ngăn ngừa các điểm nóng. Thời tiết lạnh giá, các cuộc tụ họp trong dịp Lễ Tạ ơn và sự phục hồi của ngành du lịch vào kỳ nghỉ đều được cho là một phần lý do, cùng với sự mệt mỏi của người dân với các hạn chế về đại dịch.



Lawrence Gostin, giám đốc Trung tâm Hợp tác của WHO về Luật Y tế Cộng đồng và Nhân quyền tại Đại học Georgetown, đã ví vi rút COVID-19 như một trận cháy rừng: “Ta có thể dọn hết các bụi cây trong khu rừng. Nhưng nếu chừa lại một số bụi cây thôi, lửa cũng sẽ dễ dàng lan tới. Vi rút cũng vậy. Nó đang tìm kiếm các vật chủ không được miễn dịch. Thực tế là ta sống ở New England hay New York không có nghĩa là ta được tách biệt khỏi vi rút.”



Nhu cầu về vắc xin - với sự chấp thuận gần đây của mũi tiêm tăng cường cho tất cả người lớn tuổi và tiêm chủng cho trẻ em tiểu học - đã tăng cao trong bối cảnh biến thể Omicron xuất hiện với những nguy cơ tiềm tàng. Hôm Thứ Tư, 8 tháng 12 năm 2021, Pfizer cho biết hai mũi vắc xin ban đầu của họ có vẻ kém hiệu quả hơn đáng kể đối với Omicron nhưng mũi thứ 3 có thể mang lại sự bảo vệ quan trọng.



Theo Cơ Quan Kiểm Soát và Phòng Ngừa Bệnh Tật Hoa Kỳ, gần 48 triệu người đã được tiêm nhắc lại. Các quan chức Tòa Bạch Ốc lưu ý rằng Hoa Kỳ đã cung cấp 12,5 triệu liểu vắc xin trong tuần trước, con số cao nhất kể từ tháng 5 năm 2021.



Đồng thời, một số tiểu bang, đặc biệt là ở New England với tỷ lệ tiêm phòng cao, hay như ở Trung Tây Hoa Kỳ, đang phải vật lộn với các đợt gia tăng tồi tệ nhất kể từ đầu đại dịch tới nay. Các bệnh viện đang đông đúc, và phải giải quyết bằng cách hủy các ca phẫu thuật không khẩn cấp, hoặc thực hiện các biện pháp chống khủng hoảng khác.



Mặc dù là một trong những nơi có mức độ tiêm chủng cao nhất cả nước – với hơn 74% người dân được tiêm chủng đầy đủ - tiểu bang Vermont cũng đang phải đương đầu với sự gia tăng số ca nhiễm cao đến bất ngờ. Trong tuần trước, số ca mắc mới mỗi ngày tăng 54% và số người nhập viện vì COVID-19 đã tăng 18%.Vi rút đang “săn lùng” những người chưa được tiêm phòng, tính đến Thứ Ba, 7 tháng 12 năm 2021, 90% bệnh nhân COVID-19 trong phòng chăm sóc tích cực chưa được tiêm phòng. Hơn 400 người đã phải nhập viện với COVID-19 ở New Hampshire vào đầu tuần, cao hơn cả con số của mùa đông năm ngoái. Tương tự, Maine cũng đang phải vật lộn với số ca nhập viện COVID-19 cao bất ngờ.Ở những nơi khác trên khắp đất nước, Indiana đã chứng kiến số người nhập viện COVID-19 tăng gấp đôi trong tháng trước và đang đạt đến mức chưa từng thấy kể từ thời điểm này một năm trước, trước khi vắc xin được phổ biến rộng rãi. Số người được chăm sóc đặc biệt ở Minnesota đã đạt mức cao nhất trong thời kỳ đại dịch, với 98% số giường ICU được cung cấp. Các đội quân y đã được cử đến Michigan và New Mexico.Trước tình hình đó, theo bản tin từ trang Reuters đưa tin hôm Thứ Tư, 8 tháng 12 năm 2021, Cơ Quan Giám Sát Thực Phẩm và Thuốc Men Hoa Kỳ (FDA) đã cho phép sử dụng hỗn hợp kháng thể của AstraZeneca (AZN.L) để ngăn ngừa lây nhiễm COVID-19 ở những người có hệ miễn dịch yếu hoặc có tiền sử mắc các tác dụng phụ nghiêm trọng từ vắc xin COVID.Cơ quan quản lý cho biết, loại hỗn hợp kháng thể Evusheld, được tạo thành từ hai kháng thể đơn dòng tixagevimab và cilgavimab, chỉ được phép sử dụng cho người lớn tuổi và thanh thiếu niên, những người hiện không bị nhiễm và gần đây cũng không có tiếp xúc với người bị nhiễm COVID.Việc cấp phép cho hỗn hợp kháng thể Evusheld đánh dấu một bước tiến quan trọng đối với AstraZeneca. Tháng 11 năm 2021, AstraZeneca đã đồng ý cung cấp cho chính phủ Hoa Kỳ 700.000 liều Evusheld. Trước đó, trong một thử nghiệm giai đoạn cuối, Evusheld đã chứng minh có thể giúp giảm 77% nguy cơ phát triển các triệu chứng ở người bị nhiễm COVID-19.Vắc xin thường dựa vào hệ thống miễn dịch nguyên vẹn để phát triển các kháng thể mục tiêu và các tế bào chống nhiễm trùng, còn Evusheld chứa các kháng thể được tạo ra trong phòng thí nghiệm được thiết kế để tồn tại trong cơ thể nhiều tháng để ngăn chặn vi rút trong trường hợp bị nhiễm.Hỗn hợp kháng thể mới của AstraZeneca sẽ được tiêm hai lần liên tiếp, có tác dụng từ vài tháng đến một năm. Patrizia Cavazzoni, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đánh giá Thuốc của FDA cho biết, mặc dù vắc xin hiện cung cấp khả năng bảo vệ tốt nhất chống lại COVID-19, nhưng một số cá nhân bị tổn thương miễn dịch hoặc những người có tiền sử phản ứng nghiêm trọng với vắc xin cần có một lựa chọn thay thế.Tuy nhiên, FDA nói thêm rằng phòng ngừa trước phơi nhiễm với Evusheld không thay thế cho việc tiêm chủng ở những người được khuyến cáo tiêm chủng COVID-19.