Một Gia Đình Dân Oan Sài Gòn Chống Cưỡng Chế Đã Dùng Dầu Xăng, Nước Nóng Để Phản Kháng Làm 4 Công An Bị Thương

Công an bị thương sau vụ cưỡng chế ở phường 7, Quận Phú Nhuận hôm 8/12/2021 đang được điều trị tại bệnh viện. (nguồn: Đài RFA tiếng Việt)

SÀI GÒN – Dân oan đã trở thành quốc nạn trong nhiều thập niên qua tại VN với những sự kiện bi thảm đã xảy ra giữa người dân bị cưỡng chiếm nhà cửa ruộng vườn và giới quan lại cường hào ác bá, mà cụ thể mới nhất là vụ một gia đình tại Sài Gòn bị cưỡng chế đã dùng xăng dầu để chống lại công an làm cho 4 công an phải bị thương, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) loan tin hôm 8 tháng 12 năm 2021. Bản tin Đài RFA cho biết thêm về vụ này như sau.

Một gia đình bị cưỡng chế để thi hành án tại Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 8/12 đã phản ứng lại lực lượng chức năng với dầu nhớt, xăng, nước sôi khiến bốn công an bị thương.

Truyền thông Nhà nước trong cùng ngày cho biết biện pháp cưỡng chế được tiến hành tại địa chỉ 64C và 64/2 đường Nguyễn Lâm, phường 7, Quận Phú Nhuận. Sáu người trong ngôi nhà 64C phản đối biện pháp cưỡng chế, cố thủ trong nhà và dùng những chất liệu gây cháy để ngăn chặn lực lượng cưỡng chế.

Bốn công an và các thành viên trong gia đình ở ngôi nhà 64C bị thương.

Nhiều trường hợp người dân phản đối, chống lại lực lượng cưỡng chế vì cho bất công, không theo đúng trình tự pháp luật từng xảy ra lâu nay tại nhiều địa phương trên cả nước.

Đơn cử trường hợp gia đình ông Đoàn Văn Vươn ở Cống Rộc, Tiên Lãng, Hải Phòng hồi đầu năm 2012. Ông và những người thân trong gia đình dùng súng bắn đạn hoa cải, tẩm xăng vào rơm rạ… để chống lại lực lượng cưỡng chế.

Ở Long An vào năm 2015, những thành viên trong một gia đình gồm cháu Nguyễn Mai Trung Tuấn, lúc bấy giờ 15 tuổi, phải dùng đến a-xít để chống đoàn cưỡng chế đất đai mà gia đình cho là không đúng luật pháp.

Những người chống lực lượng cưỡng chế sau đó đều bị bắt giam và bị kết án tù; dù như trong trường hợp gia đình ông Đoàn Văn Vươn, Thủ tướng lúc bấy giờ là ông Nguyễn Tấn Dũng cũng có ý kiến rằng việc cưỡng chế của chính quyền địa phương là trái pháp luật.