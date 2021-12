Thủ Tướng Hun Sen Đòi CSVN Cách Chức Tướng Thứ Trưởng Quốc Phòng VN Trước Sự Hiện Diện Của Đại Sứ TQ

Thánh lễ Tạ ơn đã được tổ chức thường niên để tạ ơn Chúa và cảm ơn nhau sau một năm sinh sống, làm việc, học tập và phục vụ. Vì đại dịch bệnh COVID-19 nên chương trình Lễ Tạ Ơn năm nay được tổ chức trực tuyến (online) thay vì trực tiếp như những năm trước đây. Thánh lễ Tạ ơn năm 2021 đã được Học viện Lãnh đạo Nghĩa Sinh (NghiaSinh Leadership Academy) tổ chức với sự điều hành của Chương trình Thạc sĩ Khoa học Quản trị và Lãnh đạo Thực hành (Master of Science in Performance Management and Leadership Program).