CIA: Sự Bất Hòa Giữa Thiệu Và Kỳ Làm Dấy Lên Khả Năng Xảy Ra Một Cuộc Đảo Chính Do Kỳ Cầm Đầu Nhằm Lật Đổ Tổng thống Thiệu

* CIA: Người An Nam hay Nam Kỳ sẽ không bao giờ ủng hộ một chính phủ do người miền Bắc lãnh đạo. * Vấn đề cơ bản, Kỳ và những người dưới quyền phải đối mặt với sự thật rằng, họ là những người miền Bắc tị nạn ở miền Nam Việt Nam. * PTT Kỳ cho rằng Tổng thống Thiệu cho đến nay vẫn chưa thể hiện được khả năng lãnh đạo để đối phó với tình hình...Và tin rằng chỉ có bản thân ông ta mới có khả năng... * CIA: Kỳ nhận ra rằng phản ứng của chính phủ Mỹ đối với bất kỳ cuộc đảo chính nào ở Việt Nam sẽ là "rất tồi tệ". * CIA: Thiệu tin rằng VC sẽ tiến hành cuộc tấn công khác vào tháng 5, tháng 6 (1968)





(Câu hỏi: 6 SQ Thân Tín Của PTT Ng Cao Kỳ Tử Nạn Tại Chợ Lớn Vì Máy Bay Mỹ Bắn Lầm? <ngày 2.6.1968> Bài 5) * PTT Kỳ tránh né câu hỏi về khả năng lãnh đạo khi giữ chức thủ tướng (Chủ Tịch UB HP Trung Ương) và rằng: việc điều hành trước đây của ông ta trong vai trò đó (thủ tướng) không nên dùng để đo lường khả năng của ông ta. Ngày 6.3.1968 (CIA phổ biến ngày 27.4.2019) - Mặc dù ông Kỳ biết không có kế hoạch cụ thể nào để lật đổ Tổng thống Thiệu, nhưng Phó Tổng thống Kỳ tin rằng sự không hài lòng của giới lãnh đạo quân đội Việt Nam với việc trong vai trò lãnh đạo Thiệu không đưa ra được quyết định nhằm đối phó với tình huống khẩn cấp sẽ dẫn đến việc Thiệu bị lật đổ. Kỳ không còn giữ lập trường về việc ông ta sẽ phản đối một động thái như vậy, vì ông ta tin rằng sự tồn vong của đất nước sẽ phụ thuộc vào các quyết định được đưa ra trong vài tháng tới. Ông ta nghi ngờ Thiệu về khả năng chỉ đạo mạnh mẽ và quyết liệt khi cần thiết, và tin rằng chỉ có bản thân ông ta mới có khả năng làm cho chính phủ đáp ứng nhu cầu của người dân với tư cách là Tổng thống - believes that only he himself is capable of making the government meet the people's needs as President. 1. Phát biểu một cách công khai và gần như tách biệt, Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ nhận xét [xóa 2 chữ ] rằng sự không hài lòng của giới lãnh đạo quân đội Việt Nam về việc Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu không thể hiện được vai trò lãnh đạo trong việc giải quyết các vấn đề cấp bách của Việt Nam, cuối cùng có thể dẫn đến các động thái hất cẳng Thiệu . Sự bất mãn của quân đội hiện vẫn chưa dẫn đến kế hoạch cụ thể để lật đổ Thiệu Military discontent has not yet crystallize into concrete planning to unseat Thieu, nhưng Kỳ lại không chắc chắn về khả năng của mình - Military discontent has not yet crystalized into concrete planning to unseat Thieu, but Ky is uncertain of his ability để ngăn cản thành phần chống đối kế hoạch như vậy trong quân đội. Ngoài ra, Kỳ không chắc chắn rằng ông ta muốn can ngăn hành động đó, ngay cả khi ông có thể, vì những gì liên quan đến thời điểm hiện tại không chỉ là lòng trung thành của ông với Tổng thống Thiệu, mà là sự tồn vong của đất nước. Kỳ nhận ra rằng phản ứng của chính phủ Mỹ đối với bất kỳ cuộc đảo chính nào ở Việt Nam sẽ là "rất tồi tệ" - Ky realizes that American government reaction to any coup d'etat in Vietnam would be "very bad". 2. Kỳ tin rằng chính phủ không thể lãng phí thời giờ cho những cuộc tranh cãi và các biện pháp nhằm đối phó với các vấn đề cấp bách, trong khi Việt Cộng hiện vẫn đóng quân ở ngoại ô thủ đô. Vấn đề không thể lý tưởng hóa các ưu tiên giữa việc giúp đỡ người tị nạn ở các thành phố và bình định ở nông thôn. Trong tình thế hiện nay, phải đối diện với cả hai nhiệm vụ trước mắt khi Việt Cộng mở các cuộc tấn công mới vào các điểm yếu ở nông thôn, hoặc sự bất mãn thuộc thành phần dân tị nạn gia tăng trong các thành phố. Nhìn chung, Việt Nam cần sự giúp đỡ tài chính của Mỹ trong việc giải quyết vấn đề người tị nạn và những biểu hiện từng lặp đi lặp lại về quyết tâm của Mỹ trong việc vượt qua cuộc chiến, nhưng nhu cầu chính của nước này là cần có sự lãnh đạo mạnh mẽ, có tầm nhìn và sự quyết đoán của một tổng thống - but its primary need is for bold, imaginative, and aggressive presidential leadership. 3. Mặc dù trước đó Kỳ đã gọi các cuộc đảo chính là lạc hậu và lỗi thời trong bối cảnh sau bầu cử, cuộc tấn công Tết Mậu Thân của Việt Cộng gây ra những vấn đề nghiêm trọng đã làm thay đổi tình hình rất nhiều, chứng tỏ chính phủ không đủ khả năng đối phó với tình huống khẩn cấp hiện tại; chẳng hạn, cho dù Hạ viện từ chối yêu cầu của Thiệu được trao quyền khẩn cấp đặc biệt cho ông ta về kinh tế và tài chính (quyền ban hành sắc lệnh), nhưng chính phủ không thể lãng phí thời gian quý báu trong cuộc khủng hoảng hiện nay để tìm kiếm sự chấp thuận của quốc hội đối với ngân sách và các biện pháp cần thiết để giải quyết tình trạng khẩn cấp. 4. Kỳ đưa ra nhận xét rằng trong vòng ba hoặc bốn tháng tới là thời điểm quan trọng đối với tương lai của Việt Nam. Những hành động được thực hiện trong thời gian này sẽ mất khoảng tám hay mười tháng, thời sẽ mang lại chiến thắng hay thất bại cho miền Nam Việt Nam. Nếu không có sự chỉ đạo mạnh mẽ từ chính quyền, thời các tầng lớp dân chúng sẽ không thể đối phó với mối đe dọa của Việt Cộng; Tương tự, sự không hài lòng của các sĩ quan cao cấp của quân đội Việt Nam về khả năng lãnh đạo của tổng thống sẽ ảnh hưởng đến tinh thần và hiệu quả của các lực lượng quân đội Việt Nam ở tất cả các đơn vị. 5. Kỳ cho rằng Tổng thống Thiệu cho đến nay vẫn chưa thể hiện được khả năng lãnh đạo để đối phó với tình hình và dường như có rất ít hy vọng rằng ông ta sẽ thay đổi trong tương lai. Về cơ bản, Thiệu là một người cô độc, không thể tìm kiếm hoặc khuyến khích sự giúp đỡ của cấp dưới - Thieu is basically a loner, unable to seek or encourage the help offered by subordinates. Ngay cả anh trai Nguyễn Văn Kiểu cũng cho rằng Tổng thống quá cô lập để có mối quan hệ công việc hiệu quả với các bộ trưởng của mình, Thiệu phản ứng trước những áp lực đặc biệt là sức ép của Mỹ, nhưng không đưa ra động thái nào lớn lao cho đến khi các sự kiện thực sự đòi hỏi phải hành động, 6. Thật sai lầm khi cho rằng ông Thiệu có sự quyết đoán trong việc cách chức Tư lệnh Quân đoàn II và IV gần đây và tổ chức khóa huấn luyện cho các tỉnh trưởng mới; Kỳ nói những bước này phải được thực hiện từ nhiều tháng trước. Mặc dù kế hoạch tái tổ chức các lực lượng vũ trang đã được chuẩn bị đầy đủ, đã được Đại tướng Cao Văn Viên thông qua và trình lên Thiệu vào tháng 12, nhưng kế hoạch này vẫn bị tồn đọng tại văn phòng của tổng thống. Người đứng đầu Bộ Nội vụ Linh Quang Viên và Bộ trưởng Phát triển Xây dựng Nguyễn Bảo Trị đã nhiều lần phàn nàn với Kỳ trong những tuần gần đây về sự thiếu quyết đoán của Thiệu và sự chậm chạp trong các hành động của chính phủ. 7. Kỳ tìm gặp Thiệu vào ngày 1 tháng Ba và cùng với các Bộ trưởng Viên và Trị lên tiếng bày tỏ mối quan ngại của ông về việc chính phủ không hành động trong các vấn đề cấp bách. Tại cuộc gặp gỡ này Kỳ thúc giục huy động 120.000 người nhằm bổ sung ngay lập tức cho các lực lượng vũ trang và ông ta muốn đảm nhận trọng trách mà sau đó Thiệu giao cho ông ta giám sát công cuộc bình định. Ông Thiệu bày tỏ quan ngại về các cơ sở huấn luyện dành cho 120.000 tân binh và sự sẵn sàng trang bị vũ khí của Mỹ cho họ. Kỳ thúc giục việc đào tạo căn bản quân sự tại các cơ sở hiện có, tiếp theo là huấn luyện tại đơn vị khi những người lính này được bổ sung vào các đơn vị tác chiến. Mỹ sẽ trang bị cho các tân binh và có thể sẽ hoan nghênh sáng kiến này để trả lời những người chỉ trích trong nước về việc Việt Nam không huy động được đầy đủ binh lính. Cuối cùng ông Thiệu đồng ý việc động viên để bổ sung, nhưng ba ngày sau đã không thực hiện được ...- Thieu finally agreed to the additional mobilization but three days later had failed to act to implement it... 8. Kỳ chia sẻ rằng mấy tháng trước Thiệu đã nói với Tướng Nguyễn Đức Thắng rằng, không cần đảo chính để lật đổ ông ta; nếu các tướng lãnh không hài lòng với cách điều hành của ông ta, họ chỉ cần lên tiếng và ông ta sẽ cúi đầu và chuyển giao quyền lực cho người khác - he would bow out and turn over authority to someone else. Kỳ tỏ ra bối rối trước sự e ngại của Thiệu rằng Kỳ đang tìm cách làm suy yếu ông ta; ông ta nhận thấy mối quan hệ này càng trở nên khó khăn hơn sau những hành động của chính mình trong việc từ bỏ yêu cầu tổng thống khi từ bỏ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Cứu trợ Nhân dân (CPR) hồi gần đây vì để tránh suy đoán về tham vọng của mình. Ông lưu ý rằng ông sẽ sẵn sàng tiếp tục làm Chủ tịch CPR nếu Thiệu yêu cầu, và đề cập đến việc đài phát thanh Hà Nội đã nhanh chóng khai thác tình huống này như một ví dụ về sự mất đoàn kết trong chính phủ. 9. Kỳ được hỏi cụ thể là liệu có cá nhân nào khác ngoài ông ta (NCK) có thể thay thế Tổng thống Thiệu nếu ông Thiệu bị cách chức hay không. Sau một lúc suy nghĩ, Kỳ trả lời rằng "không". .. Để trả lời câu hỏi thứ hai liên quan đến thời gian giữ chức thủ tướng trước đây của ông ta khi đề cập đến một số lời chỉ trích chống lại cách hành xử của ông ta. Kỳ trả lời rằng việc điều hành trước đây của ông ta trong vai trò đó không nên dùng để đo lường khả năng của ông ta vì nên nhớ rằng Thiệu từng giữ chức vụ Quốc trưởng, và đôi khi vì sự khô cằn có thể làm nản lòng các đề xuất của Kỳ bằng cách đơn giản là ký các sắc lệnh mà Kỳ đệ trình lên văn phòng Quốc trưởng. Kỳ chỉ ra rằng với tư cách là Tổng thống, ông ta sẽ không hoạt động theo một tình trạng bất lợi như vậy - Ky indicated that as President he would not operate under such a handicap. Trả lời một câu hỏi khác rằng liệu ông có thể nhận được sự ủng hộ của quần chúng và sự tin tưởng của người dân hay không. Kỳ trả lời rằng ban đầu về điều mọi người thích hay tin tưởng ông ta không quan trọng lắm - Ky replied it would not be of much importance whether the people liked or trusted him initially, đặc biệt là trong bầu không khí khủng hoảng này, thay vào đó, ông sẽ dần dần được công chúng chấp nhận bằng cách chứng tỏ khả năng của mình trong việc làm cho chính phủ hoạt động để đáp ứng nhu cầu của người dân. 10. Bản văn cùng gửi đến: STATE (Ambassador Bunker, Political Counselor) USMACV (General Westmoreland, Ambassador Komer). CINCPAC (Exclusive for CINCPAC and POLAD).[1] * Tổng Thống Thiệu Lo Ngại Về Những Nỗ Lực Làm Giảm Vị Thế Của Ông ta. Ngày 8.3.1968 (CIA phổ biến ngày 27.4.2019) - Tóm tắt: Tổng thống Thiệu đang gặp rắc rối theo điều mà ông mô tả là những nỗ lực làm suy yếu vị trí tổng thống của mình. Ông ta chỉ đích danh Phó Tổng thống Kỳ, Giám đốc cảnh sát quốc gia và Giám đốc sở an ninh ở quốc ngoại Mai Đen là những người chủ động gièm pha. Thiệu mô tả cuộc tấn công Tết Mậu Thân của Việt Cộng vừa qua bắt nguồn từ sự yếu kém. VC mở cuộc tấn công để mong đạt được chiến thắng về mặt tâm lý vì họ nhận ra rằng họ không thể thắng trong mặt trận quân sự. Mối đe dọa nghiêm trọng sẽ xảy ra trong vài tháng tới và chúng có thể sẽ khởi động tấn công Tết tiếp theo vào tháng 5 hoặc tháng 6 trước khi ứng viên Tổng thống Mỹ được đề cử - will probably launch next phase of the Tet offensive in may or june before the American presidential nominations. Trong lĩnh vực chính trị, ông Thiệu nói rằng ông không phản đối các nhóm mặt trận chống cộng, nhưng ông cho rằng tốt hơn hết là chính phủ không nên nhúng tay vào việc hỗ trợ họ. Tóm tắt kết thúc. 1. [Xóa 2 chữ] Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nói rằng vấn đề lớn của ông ở thời điểm hiện tại là vấn đề cá nhân, liên quan đến các hoạt động nhằm làm suy giảm quyền lực và uy tín của ông trên cương vị tổng thống. Thiệu chỉ đích danh Phó tổng thống Nguyễn Cao Kỳ, Tổng giám đốc cảnh sát quốc gia Nguyễn Ngọc Loan và Cục trưởng Cục an ninh hải ngoại Mai Đen là những người chủ mưu trong nỗ lực này. Thiệu cảm thấy mình đã bị dồn vào góc tường, mặc dù bề ngoài nhìn chung tỏ ra thân thiện và hòa nhã với tất cả mọi người, nhưng ông ta muốn thực hiện một số hành động để khẳng định mình trước những lời gièm pha như vậy. Tất cả những gì Thiệu muốn là trở thành một tổng thống xứng đáng trong bốn năm hoặc thậm chí là 5 tháng đầu tiên này, cho dù ông ta không tồn tại trong cuộc đối đầu hiện tại ông ta cũng không lo sợ cho sự an toàn cá nhân của mình. 2. Ông Thiệu đề cập đến cuộc bỏ phiếu ngày 1 tháng 3 của Hạ viện chống lại việc cấp cho ông quyền ban hành sắc lệnh đặc biệt về kinh tế và tài chính với nhận xét rằng phe đối lập bao gồm cả khối Dân Chủ do Kỳ / Loan kiểm soát, Thiệu không thể hiểu tại sao khối này bỏ phiếu chống lại ông ta, trừ khi đó là một hành động có chủ ý gây trở ngại cho chức vụ tổng thống, vì Kỳ đã yêu cầu thành lập khối này để hoạt động với sự hỗ trợ của chính phủ. Các hoạt động tuyên truyền dấu mặt do Mai Đen điều hành tiếp tục gây khó khăn cho Thiệu và chính quyền của ông ta và rõ ràng được thiết kế để thực hiện mục tiêu này, ngoài ra Loan và nhóm của ông ta đang cố gắng làm cho Nguyễn Văn Lộc xuất hiện như một thủ tướng không hiệu quả để làm cho Thiệu xấu hổ. Thiệu nhắc nhở rằng, Lộc không phải là lựa chọn của ông mà là do các tướng lĩnh, bao gồm cả Kỳ, đã ép buộc ông ta kể cả các tỉnh trưởng, đã bổ nhiệm những người tham nhũng để rồi bị coi là một ví dụ về sự kém hiệu quả của Thiệu. 3. Ông Thiệu cho rằng việc động viên thêm 125.000 binh sĩ là bắt buộc vì mức độ nghiêm trọng về mối đe dọa của Việt Nam trong vài tháng tới. Tuy nhiên, ông ta muốn có một thỏa thuận chính thức của Hoa Kỳ để cung cấp các thiết bị quân sự cần thiết hỗ trợ những binh sĩ bổ sung này trước khi thực hiện các bước tích cực. 4. Thiệu tuyên bố cuộc tấn công của Việt Cộng vào dịp Tết để Hà Nội nhận ra rằng sự can thiệp quân sự ồ ạt của Mỹ vào Việt Nam khiến cộng sản không thể giành được chiến thắng về mặt quân sự. Kết quả, cuộc tấn công vào dịp Tết là một biểu hiện của sự yếu kém. Mục đích chính của chúng là muốn đưa Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam vào một vị trí vững chắc để chuẩn bị cho một ngày không thể tránh khỏi khi các cuộc đàm phán bắt đầu. Trên thực tế, VC quá yếu họ không thể đợi đến thời cơ ngàn vàng vào tết năm sau mới tấn công. 5. Cuộc tấn công vào ngày tết đại diện cho một nỗ lực quân sự cuối cùng đã xảy ra, bởi vì VC đã thất bại trên tất cả các mặt trận khác. VC tấn công các thành phố nhằm tạo ra tác động tâm lý tối đa. Một vài quả đạn tên lửa hoặc súng cối gây sát thương nhỏ nhưng họ mong tạo tâm lý lớn đã không được thế giới bên ngoài chú ý. Thiệu viện dẫn lệnh của VC phải chiếm và giữ các thành phố trong 48 giờ là một dấu hiệu cho thấy VC đã nhận ra điểm yếu của chúng. 6. Thiệu tin rằng VC sẽ tiến hành cuộc tấn công giai đoạn tiếp theo vào tháng 5 tháng 6 - Thieu believes that the VC will launch the next phase of the offensive in May or June - vì VC nhận thấy nỗ lực này nên được thực hiện trước ngày đề cử ứng viên tổng thống Mỹ sẽ có tác động tâm lý tối đa đến dư luận Mỹ. 7. Thiệu ủng hộ một nhóm Mặt trận Thống nhất Chống cộng. ông nói rằng không có lý do gì khiến ông phải chống lại các nhóm bình phong, vì thực tế là họ được tổ chức để ủng hộ ông và chính phủ của ông. Tuy nhiên, ông Thiệu không nghĩ rằng chính phủ nên hỗ trợ các nhóm mặt trận này vì các thành viên sẽ cho rằng chính phủ đang cố gắng lợi dụng họ , tạo cớ từ chức dẫn đến một số nhóm tan rã. Ông Thiệu tin rằng tốt hơn hết là ông nên tiếp tục gặp các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo được lựa chọn và cố gắng thuyết phục họ hợp tác. Thiệu cho biết rằng cuối cùng một số yếu tố nhất định của các nhóm bình phong có thể tạo cơ sở cho một đảng chính trị, mặc dù điều này không hy vọng sẽ phát triển trong tương lai gần. Ông Thiệu nói thêm rằng hiện tại có hàng trăm nhóm mặt trận và tổ chức chính trị ở Việt Nam được thành lập trong mấy năm qua, nhưng rất ít nhóm có thực lực hoặc đặc biệt hiệu quả trong việc mở rộng cơ sở chính trị của họ - been particularly effective in broadening their 8. Bản văn này phân phối đến : STATE AMBASSADOR BUNKER, POLITICAL COUNSELOR, MR. ZORTHIAN) USMACV (GENERAL WESTMORELAND, GENERAL ABRAMS, AMBASSADOR KOMER, CHIEF OF STAFF, J-27" --7TH AIR FORCE .GENERAL MOMYER ONLY) CINCPAC PACFLT ARPĄC PACAF BÁO CÁO CẦN GIỮ BÍ MẬT.[2] * Sự bất hòa giữa Thiệu và Kỳ Ngày 7.3.1968 (CIA phổ biến ngày 27.4.2019) - 1. Mục CIB sáng nay về Việt Nam làm dấy lên khả năng xảy ra một cuộc đảo chính do Kỳ cầm đầu nhằm lật đổ Tổng thống Thiệu - This morning's CIB item on Vietnam raises the possibility of & coup led by Ky to oust President Thieu.. 2. Kỳ và nhóm của ông ta đã thực hiện một số bước cụ thể nhằm hạn chế khả năng hành động của chính phủ (thí dụ, Việc Kỳ từ chức lãnh đạo lực lượng đặc nhiệm , và cuộc bỏ phiếu tiêu cực ở hạ viện phản đối yêu cầu của Thiệu về việc ban hành đặc quyền kinh tế đặc biệt bởi "Khối Dân chủ", một nhóm thân với Loan và Kỳ.) 3. Có vẻ như Thiệu thực sự không muốn thỏa hiệp với Kỳ, và thậm chí nhiều khả năng những người theo Thiệu đã giúp làm trầm trọng thêm tình hình. Dù sao đi nữa, Thiệu rất nghi ngờ Kỳ - Thieu is highly suspicious of Ky. 4. Tuyên bố gần đây của Kỳ về các khuynh hướng chung của ông ta có thể là "lời cảnh báo" duy nhất mà chúng tôi nhận được trước khi hành động. Về mặt này, những gì tiếp theo phía Đại sứ quán của chúng tôi phải chịu một số áp lực về phản ứng với các báo cáo loại này. 5. Có thể Kỳ đang bàn chuyện về việc lật đổ Thiệu để buộc có một "thỏa hiệp", theo đó hiến pháp cần được sửa đổi, để Kỳ trở thành thủ tướng - to force a "compromise" whereby the constitution is amended, Ky becomes prime minister, và nắm quyền kiểm soát . Không nghi ngờ gì nữa, Thiệu đã đối phó với kiểu dàn xếp này một cách tinh vi, và ông ta đã chứng tỏ được khả năng của mình theo đường lối này - and he has proven abilities along these lines. 6. Trong mọi trường hợp, triển vọng là ảm đạm. Chắc chắn vấn đề phải sớm đạt được "khoảnh khắc của sự thật - It certainly seems as if a "moment of truth" về cuộc tranh giành quyền lực giữa Thiệu-Kỳ - must be reached soon on the Thieu-Ky power struggle nhằm tạo cho Chính phủ Việt Nam có cơ hội hoạt động hiệu quả trong vài tháng tới - the GVN is to have any chance of acting effectively during the next few months.. 7. Có sự suy đoán về một chính phủ do Kỳ cầm đầu bởi những người ủng hộ ông ta loan tin có thể là đúng. Kỳ là người năng động và nghị lực - những động thái rất cần có ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, ông ta (NCK) nổi tiếng là một nhà quản trị kém cỏi và không có khả năng tạo đoàn kết. Nhưng vấn đề cơ bản mà Kỳ và những người dưới quyền phải đối mặt với sự thật rằng, họ là những người miền Bắc tị nạn ở miền Nam Việt Nam. Ảnh hưởng của người tị nạn miền Bắc trong chính phủ tuy đã mạnh mẽ trong một thời gian, nhưng người miền Bắc không đủ mạnh để thực hiện một mình. Kỳ đã gặp đủ vấn đề về những rắc rối này khi làm thủ tướng và phải chia sẻ quyền hành với Thiệu - Ky had enough problems along these lines when he was prime minister and shared power with Thieu,, và rất có thể người An Nam hay Nam Kỳ sẽ không bao giờ ủng hộ một chính phủ do người miền Bắc lãnh đạo - it is highly unlikely that the Annamese or Cochinchinense would ever support a government clearly led by northerners.[3] * Mối quan hệ giữa Thiệu - Kỳ Ngày 11.3.1968 (Văn khố BNG) - ĐS Bunker: Đây là một trong nhiều mối bận tâm chính của tôi kể từ khi tôi đến đây cách đây gần một năm. Mối quan hệ Thiệu-Kỳ vẫn tiếp tục có đỉnh và đáy, và giờ đây nó nằm ở một trong những vùng trũng của nó, nhưng tôi sẽ tiếp tục tận lực hết sức mình để khuyến khích sự đoàn kết hơn nữa của giới lãnh đạo ở tất cả các bên. "..." (ĐV: Phải chăng giới lãnh đạo Việt Nam sau 1963, không thể tự giải quyết các tranh chấp quyền hành mà phải nhờ đến Mỹ?) Việc cải cách chính phủ và chiến dịch chống tham nhũng, như các bạn nhận ra, Tổng thống Thiệu đã đi theo đường hướng vạch ra và chúng tôi sẽ tiếp tục thúc giục ông phải đẩy nhanh cuộc cải cách để đảm bảo rằng nó sẽ đạt được kết quả mong muốn. Tôi đồng ý rằng các cấp chỉ huy quân sự, các tỉnh trưởng và các quan chức dân sự không đủ năng lực phải bị loại bỏ và chúng ta nên đưa ra quan điểm của mình về những người như vậy. Tuy nhiên, cách thức nhận xét phê bình nên để cho những người trong chúng ta ở đây thực hiện. Điểm duy nhất tôi (Bunker) muốn đưa ra ở giai đoạn này cần nhấn mạnh rằng những thay đổi liên quan đến các mối quan hệ phức tạp giữa các nhà lãnh đạo ở đây, đặc biệt là trong quân đội, và chúng ta không vì sự háo hức đối với việc thay đổi của mình mà vượt quá các mục đích tổng thể là duy trì sự thống nhất của cấp lãnh đạo. Tôi nhận ra rằng Thiệu quá thận trọng và lưỡng lự trong những vấn đề như vậy, và tôi sẽ tiếp tục thúc ép ông ta khi cần thiết, nhưng chúng ta phải chấp nhận sự thật rằng kết quả về những gì có thể xảy ra trong phân tích cuối cùng vẫn là của ông ta, vì ông ta là Tổng thống. Về Mặt trận thống nhất. Tôi đồng ý rằng để tận dụng tối đa tinh thần hợp tác dân tộc chủ nghĩa, chúng ta phải ngăn chặn sự cạnh tranh và khác biệt cá nhân làm suy yếu nỗ lực này. Về Mối quan hệ Thiệu - Kỳ, mối quan hệ giữa các nhánh hành pháp và lập pháp, và sự cạnh tranh giữa các nhóm chính trị và các nhà lãnh đạo đều thể hiện trên bức tranh này. Một cảnh báo mà tôi (Bunker) muốn lưu ý ở đây là khi chúng ta chọn sự khuyến khích các sáng kiến của Việt Nam vì sự đoàn kết dân tộc, phải nghĩ đến tình hình chính trị thực tế ở đây và phải có ý nghĩa lâu dài đối với các điều kiện của châu Á, chứ không chỉ là những ý tưởng của người Mỹ về những gì chúng ta nghĩ rằng họ nên phát triển. Sự hoài nghi mà Mặt trận Cứu quốc được nhiều người Việt Nam coi là bằng chứng cho thấy trong nội tâm những người Việt Nam thường để ý đến mục đích tiềm ẩn gì đó đối với chúng ta có vẻ hợp lý. Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh nỗ lực nhằm thống nhất các yếu tố dân tộc chủ nghĩa ở đây và tạo cơ sở cho hoạt động chính trị lâu dài hơn.[4] * Tiến bộ đối với TT Thiệu . Ngày 14.3.1968 (Thư viện BNG) - ĐS Bunker: Tổng thống Thiệu đang tiếp tục đóng vai trò ngày càng tích cực và quyết đoán hơn trong chính phủ, khiến sự lãnh đạo có hiệu quả rõ ràng hơn bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ. Bởi vì theo tính cách của riêng mình, ông ta không đưa ra hình ảnh của một nhà lãnh đạo năng động, lôi cuốn mà chúng ta cho là lý tưởng. Nhưng ông ta ngày càng thể hiện sự mong muốn nắm quyền lực và tôi nghĩ ông ta đang làm tốt hơn trong mắt cả người Mỹ lẫn người Việt Nam. Ông ta đã tiếp tục chủ trì các cuộc họp của Ủy ban Phục hồi Trung ương, nơi ông đã đưa ra các quyết định nhanh chóng, đúng đắn, thúc đẩy các Bộ trưởng của mình sớm hành động, và nói chung là tạo ra một bộ máy hành chính Việt Nam cảm giác khẩn trương và tin tưởng hơn. Ông ta đã tăng tốc vận động, nhằm thực hiện các bước cải cách hành chính, vạch ra các đề xuất thuế khóa và thực thi các biện pháp thắt lưng buộc bụng, bao gồm cả việc đóng cửa các quán bar và hộp đêm, đồng thời áp đặt lệnh cấm xây dựng các tòa nhà sang trọng. Có lẽ diễn biến tiêu cực nhất trong tuần này là một số nhà lãnh đạo Việt Nam có xu hướng quay trở lại chính trường như thường lệ. Trong khi sự thành công của Đại hội Trần Văn Đôn minh chứng cho sức mạnh tiếp tục của tình đoàn kết dân tộc xuất hiện sau cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân, thì cũng có những dấu hiệu đáng lo ngại cho thấy chủ nghĩa bè phái đặc trưng của Việt Nam lại đang xuất hiện. Rắc rối nhất là các báo cáo về ý định của Kỳ, đặc biệt là do những người ủng hộ ông ta loan truyền rằng, bắt buộc phải thay đổi cơ cấu quyền lực để trao cho Kỳ nhiều quyền hành hơn. Một số báo cáo thậm chí còn đi xa đến mức độ rằng có sự cưỡng ép thay đổi trong lãnh đạo chính phủ đang diễn ra. Tôi đã trình bày cụ thể vấn đề này với Kỳ vào sáng hôm qua và sẽ báo cáo chi tiết hơn về vấn đề này. Liên quan đến vấn đề Thiệu - Kỳ trong việc Trần Văn An và Nguyễn Văn Hưởng tiếp tục hoạt động để thành lập các tổ chức chính trị mà được xem là để cạnh tranh với mặt trận của Đôn.[5]



Còn tiếp



Đào Văn



Nguồn: [1]- Thư viện CIA 27.4.2019: Vice president Ky's belief that...may lead to Thieu's ouster and replacement by Ky.pdf [2]- Thư viện CIA 27.4.2019: President Thieu's Concern Over Attempts To Undermine His Position; Analysis Of The Viet Cong Tet Offensive.pdf [3]- Thư viện CIA 27.4.2019: THIEU - KY FRICTIONS.pdf [4]- Văn khố BNG #117: Thieu/Ky relationship,Telegram From the Embassy in VN to the Dept.of State [5]- Thư viện BNG :Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State